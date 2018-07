Leben auf dem Wasser Unter vollen Segeln

Bisschen Sauerstoff, bisschen Wasserstoff, chemisch lässt sich Wasser leicht erklären. Aber wie ist das mit unserer Faszination für dieses Element? Dass man beim Betrachten von Kanus, Segelschiffen und Ruderbooten sofort Lust bekommt, sich in Meere, Seen und Flüsse zu stürzen, muss in unserer Natur liegen. Diese Fotos der Agentur Magnum erzählen vom Leben und Arbeiten auf und mit dem Wasser. Und von den Menschen, die in seiner Nähe immer in ihrem Element sind.