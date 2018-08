Palmen Das bringt Sie auf die Palme

8/18

In Vietnam wurde die Palme als Symbol des Sieges in ihr Gegenteil verkehrt: Die Aufnahmen der in den Palmenwäldern zündenden amerikanischen Napalmbomben haben sich ins Bildgedächtnis ganzer Generation gebrannt. Francis Ford Coppola griff diesen Gegenstand im Jahr 1979 zu Beginn seines Antikriegsfilms "Apocalypse Now" auf. Gut zwanzig Jahre später sitzt dieser Junge am Strand von Nha Trang in der Provinz Khánh Hòa. Nha Trang, Vietnam, 1992