Queen Elizabeth II Kommt da noch wer?

In den vergangenen Tagen konnte man vielen prominenten Menschen bei einer Tätigkeit zuschauen, die eigentlich keine ist. Am Freitagnachmittag etwa stand Queen Elizabeth II zwölf Minuten lang bei 27 Grad still unter einer Art Partyzelt vor Schloss Windsor und hat in dieser Zeit nur zwei Mal auf die Uhr geschaut. Sie wartete auf das Ehepaar Trump. Am Sonntag konnte man nach dem WM-Finale einer geschlagenen kroatischen Mannschaft dabei zusehen, wie sie nach dem Abpfiff mehr als eine halbe Stunde lang im Siegesjubel der Franzosen ausharren musste, bis endlich die Sperrholzpodeste aufgestellt, Pokal und Medaillen herbeigeschleppt worden waren. Und am Montag überboten sich der russische und der US-amerikanische Präsident in einer Art Wettwartenlassen dabei, wer denn beim Gipfeltreffen in Finnland nun Hase und wer Igel ist, nachdem sich die Ankunft von Wladimir Putin am Flughafen um eine halbe Stunde verzögert hatte.

In Helsinki war die Verzögerung des Zeitplans nur mühsam nicht als Demonstration der eigenen Stärke zu verstehen. Wer warten lässt, zeigt Macht. Und wie praktisch, wenn die halbe Welt dabei zuschaut. Zwar gibt es das Sprichwort "Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige", aber das muss ja nicht unbedingt für zwei Staatspräsidenten gelten, die sich einander nur abwartend nähern und das Spiel der Aufmerksamkeitsökonomie etwa gleich gut beherrschen. So wartete erst Trump ein bisschen auf Putin, dann Putin ein wenig auf Trump und am Ende die Weltöffentlichkeit auf alle beide für die gemeinsame Pressekonferenz.

Die kroatischen Nationalspieler hatten es da bedeutend schwerer, da man ihnen beim Warten auch noch zusehen konnte, obwohl sie wahrscheinlich am liebsten sofort nach Abpfiff in die Kabine verschwunden wären. Warten, bis der Jubel abklingt. Warten auf das Spieler-Spalier. Warten auf die falsche Medaille. Eine halbe Stunde lang, schlimmer als jede Verlängerung. Wahrscheinlich ist das die tapferste Form des Wartens, die die Kroaten mit so viel Würde gemeistert haben, als kämen sie aus einem Achtsamkeitsseminar. So kann neben der besten Nationalmannschaft auch der beste Verlierer noch gewinnen.

Es ist schwierig, dieses Prinzip auf das normale Leben zu übertragen. Wenn man auf den Bus, einen Arzttermin oder den notorisch späten Freund wartet, sieht einem niemand dabei zu, wie tapfer man selbst ist, wenn man mit seiner Geduld ringt und manchmal auch schon mit dem Ärger. Auch Vorstellungsgespräche beginnen selten pünktlich, Konzerte von Madonna drei Stunden nach Ankündigung und die Bahn, ach egal. Man kann ja auch meist nichts Sinnvolles machen in dieser Zeit, wie das Bad feudeln, zur Reinigung gehen oder noch schnell Brot kaufen.

Warten ist unangenehm, und jemanden warten zu lassen, in den meisten Fällen egoistisch und respektlos. Wer daraus eine Machtgeste macht, der zeigt das Gegenteil von Größe. Die Queen übrigens, um noch einmal auf ihr tadellose Haltung zurückzukommen, erscheint meistens einige wertschätzende Minuten früher zu ihren Terminen. So nahm die 92-Jährige das Ehepaar Trump schließlich mit so etwas wie einem Lächeln in Empfang.

Aus jenen zwölf Minuten, in denen die britische Königin in aller Haltung und Würde unter dem Zelt vor Schloss Windsor ausharrte, könnten zwei Staatspräsidenten noch sehr viel lernen. Und wir auch.