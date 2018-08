Künstliche Befruchtung Kein Vater, Mutter, Kind

Auf einer Krabbeldecke im Dachgeschoss einer Altbauwohnung liegt ein Kind, 67 Tage alt, sechs Kilo schwer, 58 Zentimeter groß. Das Mädchen namens Lara* weiß noch nicht, dass der Blick aus seinem Kinderzimmer auf den Turm des Michels fällt, auf Frachter und Kräne, das Treiben im Hamburger Hafen. Und es weiß auch nicht, welchen Weg seine Mutter genommen hat, um es überhaupt auf diese Welt zu bringen. Eva Meyer* und ihre Tochter Lara sehen aus wie eine Vorzeigemutter mit einem Vorzeigekind, eine attraktive Frau mit langem, dunklem Haar und ein Säugling mit einem blonden Flaum. Wäre da nicht eine Kleinigkeit, die anders ist als bei den meisten anderen Familien. Lara hat keinen Vater.

Zumindest keinen, der als Mann in Evas Meyers Leben eine Rolle spielt. Sie kennt nur wenige Eigenschaften des biologischen Erzeugers ihrer Tochter, den sie im Internet als geeignete DNA auserwählt hat. 35 Jahre alt, Kaufmann, europäische Herkunft. Sein Spendersperma lagert bei minus 196 Grad Celsius in kleinen Plastikröhrchen in einer Kryobank in Kopenhagen.

Dorthin ist Eva Meyer an einem Januarmorgen im Jahr 2017 gefahren. Vom Bahnhof Hamburg-Altona vier Stunden Bummelbahn übers platte Land gen Norden. Eva saß damals am Zugfenster, sie erinnert sich genau, wie die Sonnenstrahlen über die spitzen Wellen der Ostsee fielen und sie an die Urlaube ihrer Kindheit denken musste. Es war das erste Mal, dass sich der Gedanke an eigene Kinder nach Hoffnung anfühlte und nicht nach Leere und Torschlussangst.

Eva Meyer war damals 41 Jahre alt. Sie hatte einen gut bezahlten Job und war auch eigentlich ganz glücklich in ihrem Leben. Sie hatte Beziehungen mit Männern, aber eine Familie ist nie daraus geworden. Und nun hatte sie keine Lust und auch keine Zeit mehr, auf den Richtigen zu warten.



Braucht ein Kind unbedingt einen Vater?

Auf dieser Zugfahrt dachte Eva Meyer an ihr Wunschkind vom Samen eines Fremden. Würde sie ihm als Mutter genug sein? Braucht ein Kind unbedingt einen Vater? Einen, der es anzieht, wickelt und morgens zur Kita bringt? Einen, mit dem es toben kann, mit dem es angeln geht, der ihm das Fahrradfahren beibringt? Braucht man in Zeiten der modernen Gendertheorie überhaupt einen Mann und eine Frau in Kombination, um ein Kind großzuziehen – jetzt, da es selbstverständlich ist, dass Frauen Fahrräder reparieren oder Wohnungen renovieren und Männer Wäsche waschen oder Torten backen?

Bitte kein Kindheitstrauma daraus machen. Eva Meyer

Es gibt doch auch Männerpaare mit einem Kind, dachte Eva Meyer, Großeltern, die ihre Enkel aufziehen, Wohngemeinschaften, die ein Kind erziehen und jede Menge Patchworkfamilien. Auch die Zahl Alleinerziehender hat sich in Deutschland in den vergangenen 15 Jahren um 50 Prozent auf knapp drei Millionen gesteigert, davon sind 85 Prozent Mütter. Warum sollte ihr nicht gelingen, was drei Millionen deutsche Mütter können? Sicher erziehen nicht alle freiwillig ihre Kinder allein. "Aber Familien sind Familien, so lange sie zusammenhalten", sagte Eva Meyer sich.

Sie selbst hat früh gelernt, dass Familie alles Mögliche sein kann. Eva war zwölf Jahre alt, als ihre Mutter die Familie verließ. Sie und ihre zwei großen Brüder wuchsen in einem Dorf in der Lüneburger Heide bei ihrem Vater auf. Seine Zeit war knapp, er musste den Unterhalt verdienen. Für die Achtzigerjahre ein ungewöhnliches Familienkonzept. Wenn damals überhaupt jemand seine Familie verließ, dann war es meistens der Mann.

Wenn Eva Meyer heute darüber spricht, sagt sie: "Bitte kein Kindheitstrauma daraus machen." Sie habe einfach früh gelernt, dass Familien auch jenseits der Konvention und bürgerlichen Idylle einer Margarinewerbung funktionieren.

Bis Mitte 20 war Eva Meyer unbeschwert, lebensfroh, meist ohne festen Freund und dachte nicht viel über Familie nach. "Kinder wollte ich irgendwann später, nach dem Studium." Sie studierte Marketing und BWL, mit 28 bekam sie einen Job im mittleren Management eines marktführenden Konzerns der Lebensmittelindustrie. Oft hatte sie 14-Stunden-Tage, dafür standen ihr die Chancen auf Karriere nach oben offen.



* Anmerkung der Redaktion: Zum Schutz von Mutter und Kind haben wir beide Namen geändert.