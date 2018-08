Schwangerschaft "Wie komme ich wieder mit meinem Körper klar?"

In unserer Kolumne "Schlafzimmerblick" beantwortet die Sexualtherapeutin Angelika Eck regelmäßig Ihre Fragen zu Liebe, Sex und Partnerschaft. Denn über nichts wird häufiger geschwiegen. Das wollen wir ändern.

Andrea W., 38 Jahre:



Durch Schwangerschaften und Geburten ist mein Bindegewebe stark außer Form geraten. Außerdem wiege ich immer noch zehn Kilo mehr als vor der ersten Schwangerschaft. Mein Mann will unbedingt Sex mit mir und beteuert, die körperlichen Veränderungen machten ihm nichts aus. Aber mir macht es etwas aus, ich lehne meinen Körper total ab. Seit der Geburt des zweiten Kindes habe ich jede Form sexuellen Kontakts mit meinem Mann verweigert. Er ist sehr unglücklich mit der Situation. Allmählich habe ich Angst, dass unsere Beziehung zerbricht. Was kann ich tun?



© Susanne Lencinas

Angelika Eck Die systemische Paar- und Sexualtherapeutin hat in Landau und Heidelberg Psychologie studiert und dort auch promoviert. Als Supervisorin und systemische Lehrtherapeutin ist sie in Heidelberg und andernorts tätig. Sie ist Herausgeberin von Der erotische Raum: Fragen der weiblichen Sexualität in der Therapie (2016). In Karlsruhe betreibt Angelika Eck eine Praxis für Paar- und Sexualtherapie.

Es ist nicht einfach, sich in seinen Schwachpunkten anzunehmen. Auf Veränderungen unseres weiblichen Körpers sind wir in einer Gesellschaft mit artifiziellen, hohen Schönheitsidealen denkbar schlecht vorbereitet. Dennoch kommen wir nicht drum herum, denn Beschädigung und Verfall gehören zum Leben.



Wir haben nicht einen Körper, sondern wir sind unser Körper: Er ist unser sensorisches Instrumentarium, der Resonanzraum unserer Gefühle und Empfindungen, mit ihm drücken wir unser Sein und Wollen aus. Je mehr Sie ihn oder Teile von ihm ausblenden oder ablehnen, desto weniger kann Ihr Körper der Erfüllung Ihrer Bedürfnisse dienen. Die Entwicklungsaufgabe besteht darin, Veränderungen in Ihr Körperbild zu integrieren. Dies startet mit dem Konflikt: "Ich soll/will mich an etwas annähern, das ich – so – nicht wahrnehmen, aushalten, sehen, zeigen will."



Falls Sie die Spur der Integration aufnehmen möchten, empfehle ich Ihnen zunächst etwas Sortierarbeit: Was genau wurde aus Ihrer Sicht unannehmbar beschädigt? Steht das für sich, oder reicht Ihre Kritik an eigenen Körpermerkmalen bereits weiter zurück? Wie sind Sie vor den Schwangerschaften mit Ihrem Körper umgegangen? Was mochten Sie an ihm? Hatten Sie früher gerne Sex? Wenn nein, warum nicht? Vielleicht tauchen hier noch andere wichtige Gründe auf, weshalb Sie auf Abstand gehen. Und worin können Sie sich weiterhin attraktiv finden?



Der weitere Weg beginnt nicht beim Sex, sondern bei der Wahrnehmung von Bedürfnissen: Was braucht Ihr Körper, was ist ihm angenehm? Was können Sie genießen, bei welchen Tätigkeiten, Bewegungen, in welchen Haltungen fühlen Sie sich wohl? Hören Sie Ihren Körpersignalen aufmerksam zu und achten Sie sie. Wenn Sie müde sind, ruhen Sie. Wenn Sie sich bewegen möchten, bewegen Sie sich. Wenn Sie traurig sind, weinen Sie. Wenn Sie froh sind, lachen Sie. Sie könnten sich mehrmals am Tag fragen: Wie fühle ich mich gerade? Wonach ist mir? Wenn Sie Sport treiben, tun Sie es nicht verbissen mit der Idee, wieder ein paar Gramm leichter zu werden, sondern passen Sie Ihr Pensum so an, dass es sich gut anfühlt. Tragen Sie Kleidung, die Ihnen derzeit gut steht, und machen Sie sich schön für sich selbst.



Und nun zu den ungeliebten Stellen, den Speckpolstern und dem Bindegewebe. Stellen Sie sich über einen längeren Zeitraum täglich nackt vor einen Spiegel und betrachten Sie sich von Kopf bis Fuß. Was für eine Frau sehen Sie? Konfrontieren Sie sich. Beschönigen Sie Ihre Reaktionen nicht, sondern nehmen Sie alles wahr, was kommt. Es kann sein, dass Sie sich ärgern, dass Sie Schmerz, Hass oder Traurigkeit empfinden. Lassen Sie alles zu. Es bedeutet, dass Sie überhaupt wieder in eine – wenn auch harte – Beziehung mit sich selbst eintreten. Selbst wenn Sie "Ihr ekelhaften Oberschenkel, ich will euch nicht haben!" sagen, ist das etwas anderes, als sie zu ignorieren. Sie wenden sich ihnen zu und sind dabei Sie selbst. Es wird Ihnen helfen anzuerkennen, was ist. Dann erst haben Sie einen neuen Ausgangspunkt.



Von dort können Sie beginnen, neugieriger zu werden: Wie fühlt sich das Gewebe denn an? Was nehmen Sie sonst noch an sich wahr? Wie gefallen Ihnen Ihre Zehen? Wie gefallen Ihnen Ihr Mund, Ihre Brüste, Ihre Arme? Was ist aktuell der geliebteste Teil Ihres Körpers? Wie möchten welche Partien berührt werden? Bindegewebe, das außer Form ist, möchte gut behandelt, gestreichelt, gesalbt, massiert, trainiert werden. Dies betrifft womöglich auch Ihre Brüste und Ihre Vulva und den vaginalen Innenraum. Vielleicht möchten sie nicht weiter vernachlässigt, sondern liebkost werden? Wenn Sie die versehrten Stellen Schritt für Schritt annehmen, werden Sie flexibler als Ihr Gewebe und können über die Zeit vielleicht als die Frau, die Sie heute sind, mit dem Mann, der Sie liebt und will, die erotische Beziehung wieder aufnehmen. Vielleicht besteht dann auch die Chance, dass Ihre Aufmerksamkeit etwas Interessantes wiederfinden darf: seinen Körper.