"Tatort" Kiel Funkspruch aus dem Jenseits

Im Kieler Tatort Borowski und das Haus der Geister bittet Grete Voigt ihren Patenonkel Klaus Borowski (Axel Milberg) in einem Brief um Hilfe. Vor vier Jahren verschwand Heike Voigt, die Mutter von Grete. Ihr unter Verdacht stehender Ehemann Frank Voigt, ein alter Freund von Borowski, musste damals aus Mangel an Beweisen freigelassen werden. Grete lebt mit ihrer Schwester Sinja und ihrem Vater Frank auf dem Land. Als Borowski dort eintrifft bestreitet Grete, den Brief abgeschickt zu haben. Sonderlich wird es, als Frank Voigts neue Frau Anna den Kommissar bittet, über Nacht zu bleiben. Im Haus soll es spuken. Der Geist von Heike Voigt? Borowski will die Ermittlungen wieder aufnehmen, ist seinem Freund Frank gegenüber aber befangen. Ein Psychoduell beginnt. Kann Borowskis neue Kollegin Mila Sahin (Almila Bagriacik) ihm helfen?





1. Worüber werden am Montag alle reden?

Christian Buß: Über die Badewanne auf Füßen in einem weißgetäfelten Badezimmer, die am Ende des Krimis bedeutsam ins Bild gerückt wird. Ist das dieselbe, in der beim letzten Borowski-Tatort Christiane Paul als Ostsee-Sirene ihren Lover in den Tod beförderte? Jedenfalls hat auch dieser Krimi zuweilen eine mystische Anmutung.

Lars-Christian Daniels: Über das durchwachsene Debüt von Sibel Kekillis Nachfolgerin Almila Bagriacik und den erneuten Ausflug der Krimireihe ins Horror-Genre, der im Frankfurter Tatort Fürchte dich vor knapp einem Jahr so fürchterlich schiefgegangen ist.

Matthias Dell: Über Boros feschen Style. Mut zur Farbe beim Kostümbild.

Unsere Kritiker Christian Buß ist Kulturredakteur bei Spiegel Online und schreibt dort regelmäßig über denTatort. Lars-Christian Daniels bespricht für sein Blog Wie war der Tatort? und das Onlinemagazin Filmstarts denTatort und weitere TV- und Kinofilme. Matthias Dell ist Tatort-Kritiker bei ZEIT ONLINE und teilt das Arbeitsethos von Gunter Gabriel: "Derjenige, der dem Schweiß den Rücken runterläuft." Kirstin Lopau ist ZEITmagazin-Leserin und eine der meinungsstarken Kommentatorinnen bei unseren sonntäglichen Tatort-Diskussionen bei Facebook.

Kirstin Lopau: Darüber, dass die neue Kollegin Mila Sahin Borowski guttut: Er ist weniger kauzig, offener, freundlicher, frischer. Vielleicht reden wir auch noch darüber, wo dieses wunderbare Geisterhaus liegt.





2. Was haben Sie aus diesem "Tatort" gelernt?

Christian Buß: Vorsicht Spoiler! Gespenster-Atmo? Dafür sorgt ein Gerät namens Hochfrequenztongeber, der geisterhaft jenseitige Klänge erzeugt. Damit ist auch schon der wichtigste Spezialeffekt dieses Krimis erklärt.

Lars-Christian Daniels: Als Klaus Borowski 2012 im legendären Tatort Borowski und der stille Gast seinen altersschwachen VW Passat mit einem Gnadenschuss ins Jenseits beförderte, war das eine der besten Szenen in der langen Kieler Tatort-Geschichte. Axel Milberg zog sich bei den Dreharbeiten eine leichte Verletzung am Auge zu, scheut aber sechs Jahre später immer noch nicht davor zurück, erneut auf sein Fahrzeug zu schießen: Sein roter Volvo überlebt diesen Tatort ebenfalls mit einer leichten Verletzung. Plattfuß.

Matthias Dell: Dass die Einführung neuer Figuren wie der Sarah Brandt-Nachfolgerin Mila Sahin immer so schrecklich ausgedacht sein muss: Dabei wird ihr Boxsack namens Walter ("mein Kumpel und Coach") so sang- und klanglos verschwinden wie der Tumor von Murot.

Kirstin Lopau: Wenn Borowski frisch verliebt ist, überreicht er der Angebeteten einen Durchsuchungsbefehl. Außerdem lernen wir, dass Borowski nicht nur Tango Argentino tanzen kann.







3. Welche Frage bleibt offen?

Christian Buß: Was macht die große Haribo-Box auf dem Verhörtisch von Borowski? Steht da rum, aber selbst in Momenten größter Anspannung greift niemand zu Frosch, Colaflasche oder Schnuller.

Lars-Christian Daniels: Endlich! Nach fast fünfzehn Dienstjahren im Kieler Tatort dürfen wir endlich Borowskis umtriebige Ex-Frau Gabrielle (Heike Trinker) kennenlernen. Nur: Was hat der Mann je an dieser selbstverliebten Diva gefunden?

Matthias Dell: Müssen die nicht-inhaftierten Mitglieder der Familie Voigt jetzt aus dem schönen Haus ausziehen?

Kirstin Lopau: Warum ist das Licht im Aquarium im Haus der Geister auch nachts an und warum dürfen die Fische nicht schlafen?





4. Welche Rolle hätte man besser besetzen sollen? Und mit wem?

Christian Buß: Irgendwie spielen in diesem etwas konstruierten Hokuspokus alle unter ihrem Niveau. Die eigentlich tolle Almila Bagriacik hätte als Borowkis Kollegin Mila Sahin einen besseren Einstand verdient.

Lars-Christian Daniels: Ob Almila Bagriacik wirklich die erhoffte Verstärkung für den Kieler Tatort ist, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Ihre erste Szene, in der sie im Büro an ihrer Boxbirne "Walter" hängt, geht jedenfalls ziemlich in die Hose. Da wünscht man sich fast Maren Eggert als Polizeipsychologin zurück.

Matthias Dell: Die von Walter – mit nichts.

Kirstin Lopau: Die anstrengende, leicht nerdige Tochter mit den bunten Haaren hätte man weniger plakativ darstellen können, was aber wohl eher an der Rolle als an Emma Mathilde Floßmann liegt. Einen wunderbaren Einstand hingegen hält Almila Bagriacik als neue Kollegin, die endlich mal ein gleichberechtigter, intelligenter und sehr gut gespielter Gegenpart zu Borowski ist. Erfrischend!





5. Von welcher Szene werden Sie träumen?

Christian Buß: Von vielem, aber bestimmt nicht von der Geisterbeschwörung in der Mitte dieses Tatorts.

Lars-Christian Daniels: Vom gemeinsamen Gläserrücken, bei dem dieser Tatort für ein paar Minuten ins Lächerliche abdriftet: "Wir rufen dich, großer Geist!"

Matthias Dell: Dem Essen im Garten mit Boro, seinem alten Freund Frank und dessen Familie – das war sehr schön gefilmt.

Kirstin Lopau: Ich träumte bereits von den Schauerszenen und hatte eine unruhige Nacht. Viel lieber würde ich vom Warteschleifen-Tänzchen von Borowski und Sahin träumen, meiner Lieblingsszene in diesem Tatort.





6. Von 0 (super spannend) bis 10 (schon um halb neun eingeschlafen): Wie viele goldene Schlafmützen bekommt dieser "Tatort"?

Christian Buß: 6 Schlafmützen 😴😴😴😴😴😴

Lars-Christian Daniels: 5 Schlafmützen 😴😴😴😴😴

Matthias Dell: 5 Schlafmützen 😴😴😴😴😴

Kirstin Lopau: 2 Schlafmützen. Kiel, wir werden vielleicht doch noch Freunde! 😴😴