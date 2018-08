"Tatort" Weimar Zwischen Soßkloß und Kloßsoß

Christoph Hassenzahl, Geschäftsführer einer Kloßmanufaktur, wurde ermordet, die Weimarer Kommissare Kira Dorn (Nora Tschirner) und Lessing (Christian Ulmen) nehmen die Ermittlungen auf. Plötzlich taucht Hassenzahls tot geglaubte Ehefrau Roswita wieder auf, die vor sieben Jahren ihr Gedächtnis verloren haben soll und von der Kloßkönigin zur Klokönigin abgestiegen ist: Sie hat sich als Toilettenfrau in einer Autobahnraststätte verdingt.

Letzteres stimmt sogar, aber hat die "robuste Roswita", die diesem Tatort den Titel gab, ihr Gedächtnis tatsächlich genau an jenem Tag wiedergefunden, an dem ihr Mann umgebracht wurde? Verdächtig finden Dorn und Lessing auch Roswitas neuen Lebensgefährten, der deutlich über seine Verhältnisse lebt. Und dann gibt es da außerdem einen Kartoffelbauern, dessen Existenz von Hassenzahl vernichtet und dessen Geliebte ebenfalls vom Kloßkönig in den Ruin getrieben wurde. Insgesamt also eine ziemlich dicke Soße, garniert mit thüringischer Tradition.

1. Worüber werden am Montag alle reden?

Christian Buß: Über Klöße und Hygienevorschriften auf Tankstellentoiletten. Zugegeben, nicht die appetitlichste Mixtur.

Lars-Christian Daniels: Über den Kloß mit Soß, das Pflanzenschutzmittel E 605 und wie hervorragend sich damit töten lässt: Bereits im Schweizer Tatort vor drei Wochen kam das im Volksmund auch "Schwiegermuttergift" genannte Insektizid als Mordwaffe zum Einsatz. Tote Schwiegermütter gab es aber weder in Luzern noch in Weimar zu beklagen.

Matthias Dell: Wer's denn nun eigentlich war.

Kirstin Lopau: Darüber, dass der Soßkloß eine echte Innovation auf dem Markt der Fertigklöße wäre, und ob man daraus nicht eine profitable Geschäftsidee zaubern könnte.



2. Was haben Sie aus diesem "Tatort" gelernt?

Christian Buß: "Erst wenn die Kartoffel geschält ist, zeigt sie ihren wahren Charakter."

Lars-Christian Daniels: "Drei Dinge muss ein Mann beachten: Senkrechte statt waagerechte Oberflächen anstrullen, geringer Aufprallwinkel und nah rantreten."

Matthias Dell: Wie Kloßmasse gemacht wird.



Kirstin Lopau: Die Weimarer können immer noch Alliterationen, was aber langsam langweilig wird. In der Vergabe von Nachnamen sind die Drehbuchautoren des Weimaraner Tatorts auch richtig gut. Sonst lernen wir heute nicht sehr viel, außer: "Nichts wärmt so gut wie 'ne Tasse heiße Kloßbrühe."

3. Welche Frage bleibt offen?

Christian Buß: Wie schmeckt der Kloß mit Altenburger Milbenkäse, der hier noch unberührt und erkaltet auf dem Bürotisch des Mordopfers steht? Ach, wollen wir lieber doch gar nicht wissen.



Lars-Christian Daniels: Wie ist der treudoofe Lupo bei seiner Flucht vor den Wildschweinen auf den Baum gekommen? Und wie wieder herunter?



Matthias Dell: Vermutlich keine, das ist ja das Problem.

Kirstin Lopau: Warum gibt es noch keinen Soßkloß? Das ist doch eine sensationelle Weltneuheit!



4. Welche Rolle hätte man besser besetzen sollen? Und mit wem?

Unsere Kritiker Christian Buß ist Kulturredakteur bei Spiegel Online und schreibt dort regelmäßig über den Tatort. Lars-Christian Daniels bespricht für sein Blog Wie war der Tatort? und das Onlinemagazin Filmstarts den Tatort und weitere TV- und Kinofilme. Matthias Dell ist Tatort-Kritiker bei ZEIT ONLINE und teilt das Arbeitsethos von Gunter Gabriel: "Derjenige, der dem Schweiß den Rücken runterläuft." Kirstin Lopau ist ZEITmagazin-Leserin und eine der meinungsstarken Kommentatoren bei unseren sonntäglichen Tatort-Diskussionen bei Facebook.

Christian Buß: Nicki von Tempelhoff gäbe einen guten Toilettenmann ab – den gewitzten Trickbetrüger, der er in diesem Tatort sein soll, weniger.



Lars-Christian Daniels: Keine. Köstliche Figuren, überzeugende Schauspieler. Besonders knuffig: Milena Dreißig, wir kennen sie noch als Strombergs "Schirmchen", in der Rolle der titelgebenden robusten Roswita.



Matthias Dell: Die von Kartoffelbauer Thomas Halupczok – mit Raimund Fellinger.

Kirstin Lopau: Keine. Leider ähneln sich die Weimarer Folgen alle darin, dass sie einzig vom Wortwitz der Hauptakteure leben. Irgendwie muss das Konzept erneuert werden, bevor man Lessing und Dorn über hat.

5. Von welcher Szene werden Sie träumen?

Christian Buß: Vom blassen Rund im braunen Matsch. Sprich: von Kloß mit Soß.



Lars-Christian Daniels: Vom Candle-Light-Dinner des Kartoffelbauern und der Supermarkteinkaufsleiterin, das nicht ganz so endet, wie es sich die beiden erhofft hatten.

Matthias Dell: Von den Luftaufnahmen von Weimar, das hat was von Los Angeles.

Kirstin Lopau: Von dem doch nicht so veganen Hund vom Anfang.



6. Von 0 (super spannend) bis 10 (schon um halb neun eingeschlafen): Wie viele goldene Schlafmützen bekommt dieser "Tatort"?

Christian Buß: 3 Schlafmützen 😴 😴 😴

Lars-Christian Daniels: 4 Schlafmützen 😴 😴 😴 😴

Matthias Dell: 8 Schlafmützen 😴 😴 😴 😴 😴 😴 😴 😴

Kirstin Lopau: 5 Schlafmützen 😴 😴 😴 😴 😴