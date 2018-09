Demokratie Ist doch kinderleicht

Celine sprintet durch die ehemalige Bahnhofshalle, vorbei an alten Sofas und "Refugees Welcome"-Postern. Die Elfjährige hat Klara Fries durch die Tür zwischen Tischkicker und Couchecke entdeckt, breitet ihre Arme aus und schließt sie um den Bauch der Ehrenamtlerin. Dann macht Celine einen Schritt zurück und mustert Fries. "Der Rock ist schön", sagt sie. "Das ist ein Kleid", sagt Klara. "Das Blau ist schön", sagt Celine, "weißt du, Blau steht mir auch."



Eine kleine Szene, harmlos, herzerwärmend. Und doch gibt es in den umliegenden Straßen und Häusern viele, die das Treiben im alten Bahnhof von Anklam stört. Sie wünschen sich, dass Aktivisten wie Klara Fries aus der nahen Unistadt Greifswald ihre Kinder wieder in Ruhe lassen mit demokratischer Bildung und, ja, auch Antifaschismus. Denn der sorgt nur für Unruhe in Ostvorpommern, wo die NPD rund um die Jahrzehntwende zweistellige Ergebnisse einfuhr und die AfD bei der letzten Bundestagswahl 23 Prozent holte.

Ein paar Monate vor dieser Wahl rollt Klara Fries im alten Bahnhof ihren Schlafsack aus. Fries ist auch an diesem Tag die halbe Stunde aus Greifswald angereist, wie seit fünf Jahren in fast jeder Woche mehrmals. Gemeinsam mit Freunden hat sie den Demokratiebahnhof aufgebaut, ein so ehrgeiziges wie ehrenamtliches Projekt gegen Rechtsextremismus. Am nächsten Tag wollen sie mit Jugendlichen aus Anklam ein Gartenfest feiern.

Einige Stunden später weckt ein Freund Klara Fries auf, so erzählt sie es heute. Er sagt, sie solle schnell kommen. Als sie die Halle betritt, liegen zerbrochene Flaschen auf den Fliesen. Eine Holztür ist von Flammen schwarz gefärbt. Unbekannte haben zwei Brandsätze in das Gebäude geschleudert. Fries und die anderen haben Glück gehabt: Eine von ihnen ist wach geworden und hat das Feuer gelöscht.

Rechtsextreme Einschüchterungsversuche hier, ein Solidaritätskonzert mit der Punkband Feine Sahne Fischfilet und dem Rapper Marteria dort: In Anklam passiert schon seit Jahren, was in Chemnitz zuletzt zum großen Nachrichtenthema wurde – und viele aufschrecken ließ. Der Deutsche Kulturrat forderte: "Die demokratische Debatten- und Streitkultur muss gelernt werden." Die Familienministerin Franziska Giffey sprach in Chemnitz von einem "Gesetz zur Förderung der Demokratie". Es scheint, als gebe es plötzlich Handlungsbedarf. Klara Fries sagt: "Wer in einem Projekt wie unserem arbeitet, sieht schon lange, was in Deutschland los ist."

Bereits 2004 hatte die Deutsche Bahn ihre Mitarbeiter aus dem alten Bahnhofsgebäude abgezogen, Tickets werden seitdem in einem kleinen Kiosk am Gleis verkauft. Im Jahr 2013 kaufte das städtische Wohnungsunternehmen GWA den Bau – bald darauf kamen 20 Freiwillige aus Greifswald, viele von ihnen Pfadfinder. Der Plan der Gruppe, den sie mit dem Pfadfinderbund Mecklenburg-Vorpommern entwickelte: die Welt dort verbessern, wo sie es besonders nötig hat, zum Beispiel im strukturschwachen Anklam nahe dem Stettiner Haff.



Ein paar Meter neben dem Bahnhof, hinter einem Trafohaus, steht Celine jetzt barfuß auf einem Ziegelsteinweg, vor ihr Hochbeete, darin Kürbisse und Rote Bete. Was hier gepflanzt wurde, konnten die Kinder mitentscheiden – und vielleicht lässt sich daran erklären, was der Ansatz des Demokratiebahnhofs ist. Nicht alles hier ist hochpolitisch, vieles furchtbar normal, Schüler kommen vorbei und hängen ein bisschen ab. Doch wenn festgelegt wird, was mal in Beeten wachsen soll, wird ganz grundsätzlich Mitbestimmung gelernt. Die Kinder und Jugendlichen sollen Demokratie als Lebensform, nicht als Staatsform begreifen, sagt Fries. Sie sollen lernen, dass sie entscheiden können, wie die Welt oder zumindest der Demokratiebahnhof aussieht. Und dass es bei aller Macht der Mehrheit Freiräume für Einzelne braucht. So hat auch Celine ihren eigenen kleinen Grünstreifen, aus dem jetzt, Mitte September, noch ein letzter Zucchino ragt. Fast jeden Tag kam Celine im Sommer und goss die Pflanzen.

Im Garten an den Gleisen pflanzen die Kinder, worüber sie vorher gemeinschaftlich entschieden haben. Doch es gibt auch kleine Beete für jeden Einzelnen. © Jacobia Dahm für Zeit Online

Drinnen in der Bahnhofshalle schieben sich derweil Pia und Frieda auf ein Stoffsofa. Sie kommen vom Gymnasium, wo Pia in die achte und Frieda in die neunte Klasse geht. Im Jugendzentrum machen sie heute nur kurz Pause, bevor der Bus sie nach Hause bringt. Der Fahrplan strukturiert ihr Leben, der Bus fährt zweimal am Tag und braucht eine Stunde in ihr Dorf, das 15 Autominuten entfernt liegt. Manchmal holen ihre Eltern sie ab. Dann haben die Mädchen im Bahnhof mehr Zeit – zum Beispiel, um T-Shirts zu bedrucken. "Das ist richtig cool", sagt Frieda. Dann zieht sie mit ihren Händen jeden Schritt jenes Arbeitsablaufs in der Luft nach, an dessen Ende ein paar Shirts entstanden, auf die sie "Gigantisch Total Geil" druckten, abgekürzt: GTG. So wie Pias Sport-Crew, die "Große Tanzgruppe". Die feiert im Oktober Jubiläum und weil dann viele der Tänzerinnen wegziehen zum Studieren, will Pia jeder ein T-Shirt schenken.

Nicht alle Kinder werden von ihren Eltern so unterstützt wie Frieda und Pia, sagt Klara Fries. Einige müssten, bevor sie nach Hause kommen, ihre Shirts ausziehen, auf die sie "Anklam für Alle" oder "Demokratiebahnhof" gedruckt haben. "Die Eltern wollen das nicht." Und es gibt Jugendliche in Anklam, die nie den Bahnhof betreten. Pia kennt sie aus dem Bus. Hitlergruß, "Ausländer raus", "Scheiß-Kanaken", das volle Programm. "Ich finde das schade, dass manche Menschen so denken und andere nach der Hautfarbe einordnen", sagt Pia.



Auf ein Projekt wie den Demokratiebahnhof haben einige Anklamer nie gewartet. Die Landeszentrale der NPD, die hier bei den Landtagswahlen 2016 immer noch 9,3 Prozent holte, befindet sich unweit des Bahnhofs wie auch das Modegeschäft New Dawn, das Neonazi-Klamotten vertreibt. Doch trotz der verwurzelten rechten Strukturen sei durch den Aufstieg der AfD noch einmal etwas "in der Stadt passiert", sagt Klara Fries. "Leute, die früher noch vor NPD-Positionen zurückgeschreckt haben, äußern sich nun offen rassistisch. Und die NPD selbst wird noch extremer, um sich abzugrenzen."

Neun von zehn Gymnasiasten verlassen die Stadt, sobald sie das Abitur haben, wie die Mädchen aus Pias Tanzgruppe. Es bleiben nicht viele, die ein Projekt unterstützen, das für die parlamentarische Demokratie und offen gegen rechts eintritt.

Jene, die es können, brauchen manchmal etwas länger. Zwar hatte das städtische Wohnungsunternehmen der Initiative 2013 erlaubt, den Bahnhof zu nutzen, doch mussten die Freiwilligen dafür Miete zahlen. Erst nach dem Brandanschlag im Juni vergangenen Jahres, als sich auch die Stadtvertretung mit der Initiative solidarisiert hatte, entschied die Gesellschaftsversammlung, dem Projekt die Miete zu erlassen. Empfohlen hatte ihnen dies der Aufsichtsrat. In dem sitzt auch NPD-Stadtrat Michael Andrejewski. Er wurde wohl überstimmt. In Anklam ist der Gegner mitunter auch der Vermieter.