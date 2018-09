Deutsche Nationalmannschaft Was die Nationalelf jetzt alles richtig machen könnte

Wenn die deutsche Männerfußballnationalmannschaft nach der WM in Russland nun gegen den Weltmeister Frankreich ihr erstes Spiel macht, soll es nicht weniger als ein Neuanfang sein. Nach dem Vorrunden-Aus und den Verwerfungen um Özil klingt das nach einem guten Schritt nach vorne – und könnte ganz wunderbar werden.

Es ist kurz vor Anpfiff, als die Fans in der Münchener Allianz-Arena bunte Pappen in die Höhe reißen. Aus dem Chaos entsteht ein Slogan, schwarz auf rotem Grund ist "Nazis raus" zu lesen, eingerahmt von begeistert geschwungenen Regenbogenfahnen. Das Schwarz-und-Weiß-Denken des Fanclubs Nationalmannschaft (powered by Coca-Cola) hat ausgedient, die neue antirassistische Ultra-Gruppierung "Parole Mesut" bestimmt jetzt das Geschehen auf den Rängen.



Zu den Klängen von Schrei nach Liebe kommen nun die deutschen Spieler aus der Kabine. Als das Lied endet, ergreift DFB-Präsident Reinhard Grindel das Wort: "Mit meinem Rumgeeier im Fall Özil, dem Nachtreten nach der sportlichen Katastrophe, dem Doppelstandard, mit dem ich das Erdoğan-Foto und die Auftritte anderer Fußballpromis mit Diktatoren gemessen habe, habe ich dem Kampf gegen Rassismus geschadet." Dafür bitte er nicht zuletzt Özil selbst um Vergebung. Nach ihm tritt DFB-Manager Oliver Bierhoff ans Mikro: "Alles, was mein Chef sagt."



Nun werden die Hymnen gespielt: Das Heeresmusikkorps der Bundeswehr trägt die Faust, die das Hakenkreuz zerschmettert, als Button am Revers. Zusätzlich zu Marseillaise und "Einigkeit und Recht und Freiheit" erklingt das Lied der Moorsoldaten, langsam und getragen. Auf den Tribünen ist es still.

Nur drei Minuten nach dem Anpfiff erzielt Thomas Müller das 1:0 nach schönem Doppelpass mit Jérôme Boateng. Müller reißt sich das Trikot über den Kopf, "Mein Freund ist Araber" ist auf seinem T-Shirt zu lesen. Dass darunter ein Hengst abgebildet ist, sorgt zwar für ein paar Irritationen. Aber grundsätzlich stimmt die Richtung beim Pferdenarr aus Weilheim.

In der Halbzeit entert unter donnerndem Applaus Helene Fischer den Rasen. "This machine kills fascists" hat jemand mit Strass auf ihr Mikrofon geklebt, in das sie nun ruft: "Müüüünchen, ich möchte, dass du heute zur Hauptstadt einer neuen Bewegung gegen Gewalt und Rassismus wirst." Etwas gewagt vielleicht, aber sie ist ja auch nicht der Bundespräsident. Mit Leroy Sané singt sie Und morgen früh küss ich dich wach, kurz nach der Halbzeitpause macht Sané das 2:0.

Beim Stand von 3:0 (*reingewernert), den sich die Mannschaft formerly known as "Die Mannschaft" mit betonschwerem Defensivfußball und überfallartigen Kontern ergaunert hat, wird in der 65. Minute İlkay Gündoğan für Toni Kroos eingewechselt. Beim Abklatschen flüstert Kroos dem neuen Mann Sätze ins Ohr, die eine Lippenleserin bei Twitter dechiffriert: "Es tut mir leid, dass ich mir als weißer Mann ein abfälliges Urteil über deine und Mesuts Rassismuserfahrungen angemaßt habe." Im Stadion jubeln derweil die Fans.



Nach Abpfiff wird Manuel Neuer vom ZDF gefragt, ob er bei seiner indirekten Vermutung bleibe, Özil sei nicht "stolz" gewesen, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. "Vielleicht war das ja gar nicht Manuel Neuer", sagt Manuel Neuer. Keine perfekte, aber eine ungewohnt geistreiche Antwort. Mats Hummels nickt zustimmend im Hintergrund.

Nur wenig später kommt Bundestrainer Joachim Löw ins ZDF-Studio. Es sei scho au ein Fehler gewesen, Özils Abschiedsbrief zwar kommentiert, aber vorher nicht gelesen zu haben. "Da steht ganz klar, dass es nicht um Rassismus innerhalb der Mannschaft ging." Dass auch er, Löw, diesen nie erhobenen Vorwurf als "überzogen" geschmäht habe, sei "intensiv suboptimal!"

Zu diesem Zeitpunkt hat sich bereits ein Zug von 10.000 Fans auf den langen Weg von Fröttmaning in die Münchener Innenstadt gemacht. "Nie mehr Faschismus! Nie mehr Krieg! Nie mehr Vorrundenaus!" dröhnt es durch die Vororte.