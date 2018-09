"Polizeiruf 110" Magdeburg Das ganze Geld für Benzin verprasst

Im Magdeburger Polizeiruf Crash wird eine junge Frau nachts überfahren. Sie stirbt noch an der Unfallstelle, der Fahrer flüchtet. Hauptkommissarin Brasch (Claudia Michelsen) und ihr Kollege Köhler (Matthias Matschke) vermuten ein illegales Autorennen. Doch es gab keine Zeugen am Tatort. Der Vater der Toten gibt wenig von seiner Tochter Sara preis. Die Polizisten ermitteln in Autowerkstätten und recherchieren im Internet nach illegalen Rennen. Eine Spur führt zu der vermeintlichen Rasergruppe Le Magdeburg. Zwei der Mitglieder waren in Sara verliebt. Als die Obduktion ergibt, dass die junge Frau schwanger war, vermuten Brasch und Köhler als Motiv zunächst Eifersucht. Doch eine weitere Spur führt zur tschechischen Grenze. Wollte jemand Sara zum Schweigen bringen?







1. Worüber werden am Montag alle reden?

Christian Buß: Dass der Magdeburger Polizeiruf ja doch Potenzial hat. Nach etlichen öden Krimi-Schleichereien legt das Problemrevier im Osten einen schönen Neu- und Kickstart hin.



Lars-Christian Daniels: Über The Fast and the Furious: Magdeburg Drift.

Matthias Dell: Über den Autoklautrick mit der Verlängerung des Funksignals vom Comfort-Schlüssel.

Kirstin Lopau: Über die gesetzliche Grundlage bei illegalen Autorennen und darüber, wie leicht es ist, in Magdeburg einen neuen hochtourigen Dienstwagen zu bekommen. Und wir gucken uns, gerade als Frauen, ganz dringend den Umgang mit KFZ-Mechanikern bei Doreen Brasch ab.





2. Was haben Sie aus diesem "Polizeiruf" gelernt?

Christian Buß: "Hab mein ganzes Geld für Benzin ausgegeben, hab die ganze Zeit auf der Landstraße und Autobahn gelebt." So PS-Junkie Kommissarin Brasch über ihre Zeit als Zwanzigjährige.



Lars-Christian Daniels: "Das einzig Gute am Tod ist, dass man sich nicht mehr vor ihm fürchten muss, wenn man tot ist."

Matthias Dell: Dass die Gesellschaft im ARD-Sonntagabendkrimi sich noch munter mischt. Der schnöselige Reichensohn und der Postbote sind Freunde, bis sie um dieselbe Bäckerei-Fachangestellte buhlen. Das ist gelebte Integration.



Kirstin Lopau: Wir sammeln schon kräftig für den Weisheiten-Kalender 2019: "Die Dresdner sind jetzt die neuen Wessis." Vor allem aber lernen wir, was wir auf gar keinen Fall mit unserem attraktiven Ex-Therapeuten nachts um 3 Uhr machen sollten.







3. Welche Frage bleibt offen?

Christian Buß: Warum Kommissardarsteller Matthias Matschke ausgerechnet jetzt, wo das TV-Revier Fahrt aufnimmt, seinen Abschied ankündigt.



Lars-Christian Daniels: Sind Dresdner wirklich die neuen Wessis?

Matthias Dell: Hätten nach dem Berliner Illegale-Autorennen-Raser-Urteil, wonach die Tötung eines Menschen in diesem Zusammenhang eh Mord ist, die Ermittlungen von Motiven und Beziehungen nicht krass abgekürzt werden können?

Kirstin Lopau: Findet die Eule ihren Weg aus dem Käfig? Und gab es da nicht ein Berufsethos bei Therapeuten?







4. Welche Rolle hätte man besser besetzen sollen? Und mit wem?

Unsere Kritiker Christian Buß ist Kulturredakteur bei Spiegel Online und schreibt dort regelmäßig über den Tatort. Lars-Christian Daniels bespricht für sein Blog Wie war der Tatort? und das Onlinemagazin Filmstarts den Tatort und weitere TV- und Kinofilme. Matthias Dell ist Tatort-Kritiker bei ZEIT ONLINE und teilt das Arbeitsethos von Gunter Gabriel: "Derjenige, der dem Schweiß den Rücken runterläuft." Kirstin Lopau ist ZEITmagazin-Leserin und eine der meinungsstarken Kommentatoren bei unseren sonntäglichen Tatort-Diskussionen bei Facebook.

Christian Buß: Den Polizeipsychologen in seiner nervtötend verständnisvollen Art.

Lars-Christian Daniels: So richtig angekommen ist Matthias Matschke trotz überzeugender Leistung im Polizeiruf nie – und in ein paar Monaten genau wie sein Vorgänger Sylvester Groth schon wieder Krimigeschichte. Sein Nachfolger in Magdeburg: momentan noch nicht in Sicht. Kontinuität sieht anders aus.

Matthias Dell: Keine.

Kirstin Lopau: Ben Becker nimmt man den alleinerziehenden liebenden Vater inklusive zweier Kanarienvögel nur schwer ab.





5. Von welcher Szene werden Sie träumen?

Christian Buß: Von Kommissarin Brasch im Geschwindigkeitsrausch. Traue niemals einem Speedfreak!



Lars-Christian Daniels: Träumen werde ich von Vin Diesel und Paul Walker (Gott hab ihn selig), um dann aufzuwachen und ernüchtert festzustellen: Doch nur ein Polizeiruf, der da gerade lief.

Matthias Dell: Dem Autoklau durch Verlängerung des Funksignals vom Comfort-Schlüssel. Dabei habe ich gar kein Auto.

Kirstin Lopau: Von Sargübertüchern in Taubenform.



6. Von 0 (super spannend) bis 10 (schon um halb neun eingeschlafen): Wie viele goldene Schlafmützen bekommt dieser "Polizeiruf 110"?

Christian Buß: 3 Schlafmützen 😴😴😴

Lars-Christian Daniels: 7 Schlafmützen 😴😴😴😴😴😴😴

Matthias Dell: 6 Schlafmützen 😴😴😴😴😴😴

Kirstin Lopau: 3 Schlafmützen. Mit ein paar Längen, dafür aber eindeutigen Pluspunkten in Sachen Team (und ein Extra-Sternchen für den Therapeuten und seine Wohnung) 😴😴😴