Richard Gere Helikoptern mit dem Dalai Lama

Richard Gere wird mit 69 Jahren noch einmal Vater. Wir haben davon nicht durch geheime Räucherrituale zur Bewusstseinserweiterung erfahren, sondern durch seine Ehefrau Alejandra Maria Silva García-Baquero. Sie hat gerade ein Foto auf Instagram gepostet, das ihren Gatten zusammen mit dem Dalai Lama beim Handanlegen zeigt. Der Schauspieler und das geistige Oberhaupt der Tibeter neigen dazu bestätigend den Kopf in Richtung Bauch der spanischen Geschäftsfrau und Unterstützerin von Non-Profit-Organisationen. Sie selbst hält in klassischer Pose der schwangeren Maria eine Hand aufs Zwerchfell und senkt keusch ihr Haupt. Dazu schreibt sie: "Ein sehr besonderer Moment vor nur wenigen Minuten. Wir bekommen den Segen für das Wertvolle, das uns erwartet. Wir konnten es nicht sagen, bevor wir es dem Dalai-Lama mitgeteilt haben."

Das klingt ein bisschen wie: Was, Sie haben keinen Platz in der First Class frei? Dann fliege ich nicht mit Ihnen. Der himmelhohe Anspruch hinter dem eigentlich privaten Moment erstaunt, denn er macht daraus letztendlich ja eine Demonstration der eigenen Wichtigkeit. Nur das Beste – für mich und das Kind. Zuerst sagen wir es Seiner Heiligkeit. Und dass wir mit ihm darüber auf Bauchhöhe reden können, sagen wir danach der ganzen Welt.

Das scheint doch eine ganz neue Eskalationsstufe von Helikoptereltern zu sein: Man denkt nicht erst kurz nach der Geburt über die richtige Vermögensplanung für das Kind nach und in seiner Kindergartenzeit über die richtige Top-Universität für das kleine Genie. Nein, man justiert bereits pränatal auf das Optimum. Der Dalai Lama segnet das Ungeborene, besser geht's nicht.

Nun gehört Schwangeren ihr Bauch ja schon seit längerer Zeit nicht mehr selbstverständlich allein, sondern alle Welt fasst ihn einfach an, begleitet von dem Satz "Darf ich mal?". Berührungen zwischen Mann und fremder Frau sind im Buddhismus aber um einiges unüblicher als in unserem westlichen Kontext, wo zungenküssende Paare beim Abendessen die Frage aufwerfen könnten, ob das noch Erotik ist oder eher eine Fütterung wie, sagen wir mal, bei hungrigen Wellensittichen. Besonders unüblich sind im Buddhismus Berührungen von Frauen und Mönchen, sogar ein Tabu, selbst Reisschüsseln müssen über den Umweg einer neutralen Person an den Mönch weitergereicht werden, und ein solcher ist auch der 14. Dalai Lama, Tenzin Gyatso heißt er in dieser Funktion.

Andererseits gilt Richard Gere seit langer Zeit als großer Unterstützer des Dalai Lama, er hat sich bereits in den Neunzigerjahren zum Buddhismus bekannt und Stiftungen zur Unterstützung eines freien Tibets begründet. Da ist natürlich ein bisschen mehr Service drin als der übliche weiße Schal, den Tibetreisende umgelegt bekommen. Man fragt sich nur, wie eine Baby-Shower-Party bei diesem Kind aussehen könnte. Bringen dann die himmlischen Heere Cupcakes vorbei oder ist das jetzt zu christlich gedacht?

Die katholische Kirche wird jedenfalls ein wenig aufrüsten müssen, denn die dort praktizierte Segnung der Neugeborenen erfolgt ja, wenn man dem Beispiel des Ehepaares Gere Glauben schenken darf, so fatal verspätet wie die Kitasuche in Berlin, nachdem das Kind auf der Welt ist. Nein, die vollständige Planung des neuen Lebens muss eher einsetzen und nichts sollte dem Zufall überlassen werden, um keine Schäfchen zu verlieren und den Eltern den höchstmöglichen Religionskomfort zu bieten. Da muss der Papst jetzt mit einer ganz neuen Imagekampagne gegenhalten. Das ungeborene Leben ist dem Kirchenvater bekanntermaßen von Anbeginn heilig. Vielleicht fängt er deshalb ja schon bald bei einem positiven Schwangerschaftstest mit den kirchlichen Segnungen an.