Wut Du kennst mich doch überhaupt nicht

Für unsere Serie "Elterngefühle" haben Eltern über ihre Kinder geschrieben und welche Emotionen dieses besondere Verhältnis prägen. Nun schreiben die Kinder. Heute über: Wut

Als Kind war mein Vater für mich ein Held. Ein Mann, der auf lange Reisen an unbekannte Orte verschwand, in den Krieg, um dort zu filmen. Zurück kam er braun gebrannt, meist mit einem Bart und endlosen Geschichten. Er brachte uns exotischen Schmuck mit, wie Halsketten, Perlenarmbänder und komische Hüte. Aus Sierra Leone, dem Kongo oder Angola, wo er als Kameramann für verschiedene Nachrichtensender aus Kriegsgebieten berichtete. Manchmal war er nur ein paar Wochen weg, manchmal Monate. Ich verstand damals noch nicht, was ein Krieg ist, meine ersten Erinnerungen liegen fast 20 Jahre zurück, ich muss etwa fünf Jahre alt gewesen sein. Es sind Erinnerungen an die große Kamera, seine neugierigen Augen, Zigarettengeruch und an seine Witze.

Er war häufiger fort, als dass er zu Hause bei uns in Johannesburg war. Wenn er heim kam zu meiner Mutter, meiner Schwester und mir, tanzte ich mit ihm vor Freude im Wohnzimmer, während John Lee Hooker laut aus den Boxen sang. Mein Vater und ich, wir beide lieben Musik und hörten uns, wenn er zu Hause war, gemeinsam alles Mögliche an, von Moby bis zu den Butthole Surfers. Oder aber ich hörte seinen Geschichten zu. Ich erinnere mich nicht mehr daran, was er erzählt hat, nur an den beruhigenden Klang seiner Stimme.

Je häufiger er weg war, desto mehr nahm ich wahr, was diese Reisen mit ihm machten. Anstatt gemeinsam zu tanzen, saß er öfter die ganze Nacht alleine wach, hörte Musik oder sah fern, bis morgens die Sonne wieder aufging. Nie durfte es still sein um ihn herum. Ich habe damals nicht verstanden, warum er die Ruhe nicht ertragen konnte, aber ich hatte auch keine Ahnung, was er schon alles gesehen hatte.

Die Autorin Rebecca Malherbe wurde 1994 in Johannesburg, Südafrika, geboren und lebt seit 2004 in Berlin. Für die Serie Elterngefühle hat sie das erste Mal über ihre Kindheit als Tochter eines Kriegsberichterstatters geschrieben.

Irgendwann zogen wir von Südafrika nach Wien. Es war ein neues, schönes Zuhause, wieder ohne ihn. Wenn er weg war, sprachen wir nicht über seine Abwesenheit. Klar wurde mir das erst in der Schule, als alle Kinder über ihre Eltern redeten. Da merkte ich schnell, dass mein Vater anders war als die der anderen. Er war nicht zu Hause, um uns nach der Schule nach dem Tag zu fragen, er ging auch nicht mit uns am Wochenende in ein Restaurant oder Klamotten kaufen. Ich dachte damals zum ersten Mal: Vielleicht will er mit unserem neuen Leben nichts zu tun haben? Meine Mutter hatte nie Angst um ihn, zumindest zeigte sie das uns nicht, also hatten meine Schwester und ich auch keine. Zu dritt wussten wir: Er würde immer wieder zurückkommen.

Als ich neun Jahre alt war, zogen wir nach Berlin und ich begann, im Fernsehen die Nachrichten zu verfolgen. Es war 2004 und der Irakkrieg war unausweichlich in den Medien zu sehen. Die Gewalt der Bilder ließ mich nicht mehr los. Ich wusste, dass er dort war, dass viele Bilder und Videos von ihm aufgenommen waren, und ich fing langsam an zu begreifen, in welche Gefahr mein Vater sich ständig begab. Jetzt war er erst recht mein Held, einer, der sich in Gefahr begibt und immer irgendwie überlebt.

Mit den Jahren wurde seine Abwesenheit immer bedrückender. Er war mittlerweile zu lange weg, um sich die Namen meiner Freunde zu merken, meine Feste in der Schule mitzufeiern, und irgendwann hatte ich das Gefühl, er wisse überhaupt nicht, wer ich eigentlich bin.



Ich kannte den Mann nicht

So feierte ich Geburtstag um Geburtstag ohne ihn, bis es normal für mich wurde. Doch mit der Pubertät veränderte sich mein Gefühl: Aus meinem Helden wurde ein Fremder. Und ich wurde wütend. Ich fragte mich, warum ich nicht auch einen Vater haben konnte, der da war, wenn ich ihn brauchte. Warum er einen Job machen musste, der ihn von uns fern hielt? Aus meiner Wut wurde Hass. Hass auf all die Kriege und Konflikte. Und auf ihn: Wie konnte das wichtiger sein als die Familie?

Irgendwann wusste ich nicht mehr, wie ich mit meinem Vater überhaupt noch sprechen sollte. Und tat es auch einfach nicht mehr. Wenig später konnte ich, selbst wenn er da war, nicht mehr in einem Raum mit ihm sein. Seine Anwesenheit war anstrengender, als wenn er einfach weggeblieben wäre. So wie ich es gewohnt war. Ich kannte den Mann nicht, der da nach Hause kam, und er mich auch nicht.

Ihm war bewusst, dass er einen großen Teil unseres Lebens verpasst hatte, ich konnte so etwas wie Schuld in seinen Augen sehen. Er sprach es aber nie an. Er tat immer so, als wäre alles ganz normal. Ich wünschte mir so sehr, dass er auf mich zugehen würde. Aber ich wollte auch um jeden Preis vermeiden, dass die Entscheidungen meines Vaters mein Verhalten steuerten. So verhärteten die Fronten sich nur weiter.