USA Die Harlem-Perspektive

1963 starben in der 16th Street Baptist Church in Birmingham, Alabama, vier Mädchen im Alter von elf und 14 Jahren durch eine Bombe des Ku-Klux-Klans. Knapp 50 Jahre später bildete Dawoud Bey für sein "Birmingham Project" Doppelporträts aus Anwohnern: Sie waren zum Zeitpunkt der Aufnahme entweder im Alter der Mädchen, als sie starben – oder in dem Alter, das diese mittlerweile erreicht hätten. Hier sind Timothy Huffman und Ira Sims zu sehen.