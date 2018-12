Alter Alter, sieht das gut aus

1/22

Immer mehr Menschen werden alt, vor allem in den reichen Industrienationen. Die durchschnittliche Lebenserwartung ist dabei in Japan mit fast 84 Jahren besonders hoch, die Geburtenrate mit 1,44 dagegen sehr niedrig. Was bedeutet, dass die Gesellschaft mittlerweile ganz schön alt aussieht. Pendler in der U-Bahn. Japan, Tokio, 1998