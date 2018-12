Irland und Nordirland Der Brexit und die neue alte Grenze

3/25

1690 besiegte der Protestant Wilhelm von Oranien seinen Vorgänger auf dem englischen Thron, den Katholiken James II., im Battle of the Boyne. Jedes Jahr am 12. Juli erinnern Protestantinnen und Protestanten in Nordirland an diesen Tag. Gerade in den Siebzigerjahren war dieser "Glorious Twelfth" immer wieder Ausgangspunkt von Unruhen zwischen Protestanten und Katholiken. 1965 in Drogheda im County Louth sieht allerdings alles friedlich und feierlich aus.