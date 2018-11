"Tatort" Stuttgart War's der Häuslebauer?

Im Stuttgarter Tatort: Der Mann, der lügt ermitteln die Kommissare Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) im Mordfall des Anlageberaters Uwe Berger. Der Verdächtige Jakob Gregorowicz stand im Terminkalender des Opfers, behauptet aber, gar nicht mit Berger verabredet gewesen zu sein. Doch bald gibt es Zweifel an Gregorowicz' Aussage. Dessen Frau Katharina kann oder will ihn nicht decken, neue Indizien tauchen auf, Spuren sollen beseitigt werden. Die fortgesetzten Vernehmungen werden zum Psychospiel. Als bekannt wird, dass Gregorowicz mit Berger verlustreiche Geschäfte gemacht hat, wird er zum Hauptverdächtigen. Doch ist er wirklich der Mörder?





1. Worüber werden am Montag alle reden?

Christian Buß: Über den Wiener Schauspieler Manuel Rubey. Wie der eher für böses österreichisches Fernsehen wie Bösterreich bekannte Schauspieler einen notorischen Lügner spielt, dem sein Eigenheimparadies auseinanderfällt, das rührt an.

Lars-Christian Daniels: Über diesen außergewöhnlichen Stuttgarter Tatort, der komplett aus der Sicht des Hauptverdächtigen gedreht wurde – eine tolle erzählerische Variation und dabei doch so viel bodenständiger als manch anderes Experiment der Krimireihe. In Bremen sollen ja sogar Vampire gesichtet worden sein!

Matthias Dell: Über den sogenannten Stuttgarter Tisch – eine festinstallierte Verhörmöbelsituation.

Kirstin Lopau: Darüber, dass ein Wechsel der Erzählperspektive einem Tatort wirklich guttut. Sehr spannend!





2. Was haben Sie aus diesem "Tatort" gelernt?

Christian Buß: Man kann einen Krimi auch komplett aus der Perspektive eines Verdächtigen erzählen.

Lars-Christian Daniels: Kollegialer Austausch? Wird völlig überschätzt. In diesem Tatort reden die beiden Kommissare schließlich kein einziges Wort miteinander.

Matthias Dell: Dass man, aus Stammheim entlassen, mit der Straßenbahn nach Hause fährt, wenn einen keiner abholt – Bringdienst ist jedenfalls nicht.

Kirstin Lopau: Gelernt haben wir, was ein Stuttgarter Verhörraum ist. Außerdem, was das Lieblingsgetränk der Stuttgarter Kommissare zu sein scheint: "Wir hier sind große Kaffeetrinker." Vor allem aber, dass versprochene überdimensionierte Dividenden einfach auf Dauer nie, nie funktionieren – falls Sie mal wieder Ihre Villa beleihen möchten wegen solcher Finanzgeschäfte, denken Sie zurück an diesen Tatort.





3. Welche Frage bleibt offen?

Christian Buß: Wer bin ich – und wenn ja, wie viele? Obwohl wir dem Verdächtigen in diesem Krimi an den Fersen hängen, bleibt seine Identität doch hinter all seiner Camouflage und seinem Selbstbetrug ziemlich schleierhaft.

Lars-Christian Daniels: Was wird aus der Assistentin Nika Banovic? Es ist ihr letzter Auftritt im Tatort aus dem Ländle, aber ein echter Abschied ist ihr nicht vergönnt.

Matthias Dell: Wer erbt die Kohle vom Vermögensanlagebetrüger?

Kirstin Lopau: Keine. Es bleibt ein bleiernes Gefühl im Magen.

Unsere Kritiker Christian Buß ist Kulturredakteur bei Spiegel Online und schreibt dort regelmäßig über den Tatort. Lars-Christian Daniels bespricht für sein Blog Wie war der Tatort? und das Onlinemagazin Filmstarts den Tatort und weitere TV- und Kinofilme. Matthias Dell ist Tatort-Kritiker bei ZEIT ONLINE und teilt das Arbeitsethos von Gunter Gabriel: "Derjenige, der dem Schweiß den Rücken runterläuft“. Kirstin Lopau ist ZEITmagazin-Leserin und eine der meinungsstarken Kommentatoren bei unseren sonntäglichen Tatort-Diskussionen bei Facebook.





4. Welche Rolle hätte man besser besetzen sollen? Und mit wem?

Christian Buß: Sehr gut besetzt und gespielt ist dieser Tatort. Hervorzuheben ist auch der Auftritt von Richy Müller als Lannert und Felix Klare als Bootz, die die Größe aufbringen, ihre Kommissare aufs Funktionale runterzuschrauben, um so eine Angstkulisse für Rubeys Verdächtigen zu erzeugen. Respekt.

Lars-Christian Daniels: Die des querschnittsgelähmten Rechtsanwalts Moritz Ullmann (Hans Löw) – und zwar mit einem waschechten Schwaben. Der gebürtige Bremer Löw wuchs zwar in Stuttgart auf, doch klingt sein Schwäbeln überraschend bemüht.

Matthias Dell: Keine.

Kirstin Lopau: Keine. Eindrucksvoll gespielt hat Manuel Rubey als Jakob Gregorowicz.





5. Von welcher Szene werden Sie träumen?

Christian Buß: Von Eigenheimen, die zusammenstürzen.

Lars-Christian Daniels: Von der Wurzelbehandlung des Hauptverdächtigen, die zum Glück nur für ein falsches Alibi herhalten muss.

Matthias Dell: Wie die Ermittler noch in tiefster Nacht an der Tür eine Frage haben – muss doch auch nicht sein, so spät.

Kirstin Lopau: Von diesem hoffnungslosen, deprimierenden Kleiderwechsel beim Einchecken ins Gefängnis.





6. Von 0 (super spannend) bis 10 (schon um halb neun eingeschlafen): Wie viele goldene Schlafmützen bekommt dieser "Tatort"?

Christian Buß: 2 Schlafmützen 😴😴

Lars-Christian Daniels: 2 Schlafmützen 😴😴

Matthias Dell: 4 Schlafmützen 😴😴😴😴

Kirstin Lopau: Interessant erzählt und wirklich spannend. 2 Schlafmützen 😴😴