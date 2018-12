"Polizeiruf 110" München Ein letztes Mal auf der geilen Hütte

Im Münchner Polizeiruf Tatorte wird eine Frau vor den Augen ihrer Tochter auf einem abgelegenen Parkplatz hingerichtet. Nadja (Maryam Zaree), die Assistentin von Kriminalhauptkommissar Hanns von Meuffels (Matthias Brandt), ist sich sicher: Die Tat ist Folge eines Familienstreits um Sex, Erpressung und Sorgerecht. Doch Meuffels zweifelt, vieles in diesem Fall ergibt noch keinen Sinn. Er sucht den Rat von Constanze Hermann (Barbara Auer), seiner ehemaligen Kollegin aus Hamburg, die ihm bereits zuvor in zwei Fällen zur Seite gestanden hat. Beide verbindet eine ambivalente Beziehung, die über das rein Berufliche hinausgeht. Haben sie nur Augen für sich selbst?

1. Worüber werden am Montag alle reden?

Christian Buß: Über die morbiden Tatortkonstruktionen, die hier eine Dozentin an der LKA-Schule nach Feierabend für die Unterrichtsstunde am nächsten Tag vorbereitet: Four Tops hören und sich dabei die Schlinge um den Hals legen, um einen Suizid nachzustellen, bizarr und beautiful!

Lars-Christian Daniels: Über die großen Fußstapfen, in die Matthias Brandts Nachfolgerin Verena Altenberger im Münchner Polizeiruf treten wird. Und über das Drama um das Dampfbügeleisen: Selten hat man einen Mann so leidenschaftlich dafür kämpfen sehen, seine Hemden selbst bügeln zu dürfen.



Matthias Dell: Warum gibt es auf Netflix quasi keine Laurel-and-Hardy-Filme?

Kirstin Lopau: Darüber, wie schwer uns der Abschied von Hans von Meuffels fällt. Ich werde ihn sehr vermissen.





2. Was haben Sie aus diesem "Polizeiruf" gelernt?

Christian Buß: "Die Welt ist nicht immer wie 20.15 Uhr." So heißt es einmal in diesem Polizeiruf, der als klassischer Ermittlerkrimi mit vielen langen Autofahrten und trockenen Copdialogen daherkommt und doch das Genre kunstvoll auseinandernimmt.

Lars-Christian Daniels: Zwei falsche und zwei echte Tatorte ergeben einen Polizeiruf.

Matthias Dell: Dass Ruby Tuesday und Sympathy for the Devil sozusagen beliebte Beatles-Hits sind.

Kirstin Lopau: Wir lernen zum Abschied noch mal allerhand: "Euphorie kann doof machen", "Dialogisch kommt man weiter" und "Die Welt ist eben nicht immer so wie um 20.15 Uhr". Aber vor allem bekommen wir einen Tipp, wie man sich beim Vorgesetzten krankmelden sollte: "Wenn du Wurzelbehandlung sagst, zucken alle zusammen und stellen keine Fragen mehr."





3. Welche Frage bleibt offen?

Christian Buß: Was sollen wir bloß anfangen ohne Matthias Brandt als Kommissar Meuffels? Ach, vielleicht legen wir einfach eine alte Folge Stan und Olli in den DVD-Player, so wie hier der Kommissar ganz am Ende dieses formatsprengenden Fernsehkrimis.

Lars-Christian Daniels: Wie viele Polizeirufe ergeben dann einen Tatort?

Matthias Dell: Im Fernsehen wird aufs Kino (eine Leinwand) geschossen – ergo: Was hat das Kino dem Fernsehen eigentlich getan?

Kirstin Lopau: Woher kennt von Meuffels das Interieur eines Swingerclubs?





4. Welche Rolle hätte man besser besetzen sollen? Und mit wem?

Christian Buß: Unmöglich, hier eine bessere Besetzung zu finden.

Lars-Christian Daniels: Sascha Maaz war mir als auskunftsfreudiger Swingerclubchef eine Spur zu brav. Ein bisschen Bert Wollersheim hätte dem Etablissement mit der "Schwarzen Höhle" und der "Geilen Berghütte" gut zu Gesicht gestanden.

Matthias Dell: Keine.

Kirstin Lopau: Nadja als Figur ist etwas anstrengend, was Maryam Zaree aber mit ihrem zauberhaften Lächeln jedes Mal wettmacht. Freuen kann man sich über ein Wiedersehen mit der wunderbaren Barbara Auer als Constanze.





5. Von welcher Szene werden Sie träumen?

Christian Buß: Von den Four Tops, von Schlingen um Frauenhälsen, von Stan und Olli und von Meuffels Dampfbügeleisen, das er hier in einer traurigen Szene so verzweifelt sucht.



Lars-Christian Daniels: Von der letzten Szene mit Maryam Zaree, die wir als Gerichtsmedizinerin Nasrin Reza aus dem Berliner Tatort, aber auch als Kalila Hamady aus 4 Blocks kennen. Fans des TNT-Hits dürften bei diesem Polizeiruf ein Déjà-vu erleben.



Matthias Dell: Von den Swingerclubbesitzern, die voller Liebe zum Geschichtenerzählen sind. So schön kann die Welt sein.

Kirstin Lopau: Davon, wie Stan und Olli jede Beziehung kitten – und sei sie noch so schwierig.





6. Von 0 (super spannend) bis 10 (schon um halb neun eingeschlafen): Wie viele goldene Schlafmützen bekommt dieser "Polizeiruf 110"?

Christian Buß: 0 Schlafmützen 😴

Lars-Christian Daniels: 4 Schlafmützen 😴😴😴😴

Matthias Dell: 1 Schlafmütze 😴

Kirstin Lopau: 2 Schlafmützen. Danke, Matthias Brandt, für die schöne Zeit! 😴😴