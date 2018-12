6/21

Im 20. Jahrhundert verließen viele Angehörige des Volkes der Khmer ihre Heimat Kambodscha, um im Ausland zu arbeiten – nicht immer aus freien Stücken. Tausende flohen in der zweiten Hälfte der Siebziger vor dem Terror der maoistisch-nationalistischen Roten Khmer. So wie dieser Vater, der an einer traditionellen Theateraufführung teilnimmt. Sein Sohn ist unterdessen in der Hitze neben ihm eingeschlafen. Thailand, 1989