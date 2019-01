"Tatort" Saarbrücken Schwester, Schwester

Schon am Anfang mischten sich Stolz und Zweifel: Als im Dezember 2011 die Neubesetzung der Kommissarstelle im Saar-Tatort mit Devid Striesow verkündet wurde, sprach die Saarbrücker Zeitung von einem "Coup", warnte aber: "Jetzt muss der Rest auch noch stimmen." Ob er stimmte, darüber gingen die Meinungen bei den sieben zwischen 2013 und 2018 ausgestrahlten Folgen verlässlich auseinander – und bereits 2017 teilte die ARD mit, Striesow wolle sich bald "intensiver neuen Herausforderungen und anderen Projekten widmen". Nun also Der Pakt, letzte Folge mit Hauptkommissar Jens Stellbrink, norddeutscher Herkunft, der gleich zu Beginn endlich angekommen scheint im neuen Milieu, stilecht mit Schwenkgrill auf der Dachterrasse. Von dem wird er per Handy weggerufen, um sich folgendem Fall zu widmen: Die Schwesternschülerin Anika (Lucie Hollmann) hat sich für Flüchtlinge engagiert, auch für den koptischen Christen Kamal Atiya (El Mehdi Meskar). Als sie erfährt, dass er für die Ausländerbehörde spitzelt, setzt sie ihn unter Druck – und findet wenig später die ihr verblüffend ähnlich sehende Vanessa erdrosselt in ihrem Zimmer. Ist Kamal der Mörder? Kommissar Stellbrink, übernehmen Sie!

1. Worüber werden am Montag alle reden?

Christian Buß: Über Devid Striesow und darüber, wie wenig man diesen eigentlich tollen Schauspieler als Tatort-Ermittler vermissen wird – und wie sehr man sich dafür über alle zukünftigen Auftritte von ihm außerhalb des Tatorts freut.



Lars-Christian Daniels: Über mintgrüne Haarspangen, koptische Christen im Saarland und einen Wirbelsäulenbruch auf Höhe C2.



Matthias Dell: Wird die Saarbrücker Oberbürgermeisterin Charlotte Britz in die Tasten hauen und einen Beschwerdebrief an den SR schreiben?



Kirstin Lopau: Darüber, dass das ein starker Abschieds-Tatort von Stellbrink war. Und wie sehr wir verstehen, warum er aufhört – bei dem Ende!



2. Was haben Sie aus diesem "Tatort" gelernt?

Christian Buß: Flaschendrehen auf Koks, so amüsiert sich also die Partygemeinschaft bei Veranstaltungen im Schwesternheim.



Lars-Christian Daniels: Das, was sich auch in den bisherigen sieben Tatort-Folgen mit Devid Striesow beobachten ließ: Ein guter Hauptdarsteller macht noch lange keinen guten Krimi.



Matthias Dell: Dass Filmemachen doch nicht so leicht ist, wie man denken könnte, nur weil es so viele davon gibt.

Kirstin Lopau: Bei Partys: "Männer denken immer, der Alkohol reicht nicht." Wir lernen außerdem, dass Frottee ein schwieriger DNA-Trägerstoff ist und dass ein Rapid-DNA-Abgleich trotzdem zwei Stunden dauert. Vor allem aber verstehen wir mal wieder, wie ein Spitzelsystem funktioniert und dass dabei immer die Unschuldigen bezahlen müssen, während ein Beamter der Ausländerbehörde weiterhin mit seinem SUV den Sohn zur Schule fährt und noch fröhlich zum Abschied hupt.



3. Welche Frage bleibt offen?

Christian Buß: Was ist eigentlich aus Kommissarin Lisa Marx (Elisabeth Brück) geworden? Obwohl sie 2013 gleichberechtigt mit dem Kollegen Stellbrink gestartet ist, spielt sie nun in der letzten Folge keine Rolle mehr.



Lars-Christian Daniels: Mit wem geht es weiter an der Saar? In Personalfragen hüllt sich der Saarländische Rundfunk bisher in Schweigen. Bisher klang lediglich durch, dass ein Ermittlerquintett die Nachfolge von Stellbrink und Co. antreten wird.



Matthias Dell: Warum?



Kirstin Lopau: Darf Stellbrink nun offiziell auf seiner Dachterrasse einen Schwenkgrill benutzen? Und was macht er jetzt beruflich?



4. Welche Rolle hätte man besser besetzen sollen? Und mit wem?

Christian Buß: Ach, wo sollen wir anfangen. Hier ist keine Rolle so richtig glaubhaft besetzt oder gespielt.



Lars-Christian Daniels: Sämtliche Kleindarsteller in Polizeiuniform – mit halbwegs gelernten Schauspielern. Sorry, Saarbrücken, aber dieses ausdruckslose Zeilenaufsagen ist einfach nicht primetimetauglich.

Matthias Dell: Welche nicht?



Kirstin Lopau: Absolut keine.



5. Von welcher Szene werden Sie träumen?

Christian Buß: Von einem guten Saar-Tatort. Entschuldigung, man wird ja wohl noch träumen dürfen.



Lars-Christian Daniels: Vom saftigen Steak, das der hungrige Stellbrink auf seiner Dachterrasse angrillt und dann unverzehrt zurücklassen muss – weil zu später Stunde noch sein Diensthandy klingelt.



Matthias Dell: Wie Devid Striesow am Ende seiner letzten Folge als Kommissar Jens Stellbrink Zeuge eines völlig bescheuerten Finales wird – und darüber in Tränen ausbrechen muss, obwohl es so albern ist, dass er lachen müsste. Und froh sein, dass es vorbei ist.



Kirstin Lopau: Von dem platt auf dem Asphalt liegenden Plüscheisbären und vor allem von der letzten Szene, die kaum zu ertragen ist. Im Lied dazu heißt es It's my time to give up und ja – das fühlt jeder empathische Mensch bei dieser Szene! Ich teile Stellbrinks Tränen.



6. Von 0 (super spannend) bis 10 (schon um halb neun eingeschlafen): Wie viele goldene Schlafmützen bekommt dieser "Tatort"?

Christian Buß: 6 Schlafmützen 😴😴😴😴😴😴

Lars-Christian Daniels: 6 Schlafmützen 😴😴😴😴😴😴

Matthias Dell: 10 Schlafmützen 😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴

Kirstin Lopau: Ein absolut starker und sehr eindringlicher Abschied für einen Kommissar Stellbrink, der jenseits der Klamaukschiene so viel mehr zu bieten gehabt hätte. 2 Schlafmützen 😴😴