New Yorker Parks Wenn die Nacht anbricht

Verliebte Paare zwischen den Büschen und unheimliche Gestalten auf Bänken: Für seine Serie Dyckman Haze fotografiert Adam Pape New Yorker Parkanlagen bei Nacht. In der Millionenmetropole sind Parks Orte, an denen die Menschen für sich sein können, in denen sie wandern, fischen, rauchen, flirten und ihre Zeit verbringen, während die Tiere am Rand umherstromern. Die von Pape inszenierten monochromen und künstlich beleuchteten Bilder zeigen einen ständigen Austausch zwischen Mensch, Tier und Landschaft in einem unwirklichen Licht wie bei Vollmond. Die meisten der Fotografien entstanden zwischen 2012 und 2018 in den Parks der Viertel Washington Heights und Inwood, die durch die Dyckman Street verbunden sind.