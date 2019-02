Prinz Philip Hände vom Steuer und an England denken

Es gibt Pressemeldungen, die vibrieren förmlich vor Eigenspannung. Weil man ihnen die Diskussionen anhört, die ihnen vorausgingen. Diese hier zum Beispiel aus dem Buckingham Palace: "Nach gründlichen Überlegungen hat der Duke von Edinburgh die Entscheidung getroffen, freiwillig seinen Führerschein abzugeben." (Prinz Philip hatte zuvor einen Unfall mit einem entgegenkommenden Kia verursacht; er wird aber nicht belangt, da dies nicht "im öffentlichen Interesse" liege, so die Staatsanwaltschaft.) Nun weiß jeder, der sich für das Königshaus interessiert (oder auf Netflix The Crown guckt), dass der stolze Prinz seine Rolle als Königinnendrohne überhaupt nur so lange ausgehalten hat, weil er als Kompensation am Steuer von Flugzeugen, Marinekreuzern und Autos sitzen durfte. Dass also ausgerechnet dieser Mann seinen Führerschein "freiwillig" und nach "gründlicher Überlegung" abgibt, halten wir für unwahrscheinlich. Für wahrscheinlich hingegen halten wir folgenden Hergang:

Philip: "Ich fliege nicht mehr, ich befehlige keine Schiffe mehr, ich musste mein Leben lang zwei Schritte hinter ..."

PR-Experte: "Richtig, Sir. Wir alle haben The Crown gesehen."

Philip (resigniert): "Ich mache keine rassistischen Witze mehr."

PR-Experte: "..." (schweigt)

Philip: "Ich habe so viel für dieses Land aufgegeben."

PR-Experte: "Und dieses Land ist Ihnen dankbar, Sir. Aber die Polizei rät dazu, Ihren Führerschein ..."

Philip: "Ich bin der oberste Befehlshaber der Polizei!"

PR-Experte (tippt auf seinem iPad): "Entschuldigen Sie, Sir, aber das wäre wohl Ihre Majestät, die Queen."

Philip: "Jeder 97-Jährige in meinem Fitnesszustand dürfte seinen Führerschein behalten. Nur weil ich mich vor über 70 Jahren in Elizabeth verliebt habe."

PR-Experte: "Die Person am Steuer war verletzt, Sir."

Philip: "Was ist überhaupt passiert?"

PR-Experte: "Sie sind mit einem Kia zusammengestoßen."

Philip: "Was ist das jetzt wieder für eine Ethnie?"

PR-Experte: "Das ist eine koreanische Automarke, Sir."

Philip (aufgebracht): "Niemand, niemand sieht ein koreanisches Auto mit bloßem Auge! Das ist wie Spatzenjagd ohne Fernglas!"

PR-Experte: "..." (schweigt)



Philip: "... ..." (schweigt sehr lange)



PR-Experte: "Also schreiben wir 'freiwillig und nach gründlicher Überlegung'?"

Philip: (nickt)