"Tatort" Wiesbaden Murmeltier deluxe

Eigentlich kommt dieser Tatort zwei Wochen zu spät: Immerhin ist der Groundhog Day in Punxsutawney (Pennsylvania) immer am 2. Februar. Und da hätte diese Hommage auf den dort und dann verorteten Film Und täglich grüßt das Murmeltier doch auch … Andererseits: Was ist schon Zeit? Was lernen wir aus ihr? Und was lernen wir aus unseren Fehlern? Und führt das Gelernte nicht nur zu neuen, vielleicht sogar größeren Fehlern? Kurz gesagt: Ist der vermiedene Fehler nicht sogar das kleinere Übel? Kommissar Felix Murot (Ulrich Tukur) hätte nach allem, was er in diesem Tatort erlebt, dazu gewiss einiges zu sagen. Immerhin wird er immer wieder erschossen, wacht dann schweißgebadet auf, um von Kollegin Magda Wächter (Barbara Philipp) just dorthin gerufen zu werden, wo er zuvor erschossen wurde, um dort wieder … Sie sehen, worauf das hinausläuft. Die Frage ist nun: Wie gut ist es gemacht?



1. Worüber werden am Montag alle reden?

Christian Buß: Über die zermürbende Routine, die uns alle im Griff hält. Oder wie Kommissar Murot es in seiner Ausnahme-Szene dieses Ausnahme-Tatorts einem plärrenden kleinen Jungen gegenüber formuliert: "Du kommst hier nicht lebend raus, also hör auf, dich zu wehren, es ist jeden Tag dasselbe. Es macht alles überhaupt keinen Sinn. Es dauert, solange es dauert, und dann ist alles vorbei."



Lars-Christian Daniels: Über den ersten Zeitschleifen-Tatort in der fast fünfzigjährigen Geschichte der Krimireihe – und über den Mut des Hessischen Rundfunks, in Wiesbaden wieder einmal alle Grenzen des Genres zu sprengen. Hut ab für dieses grandios geglückte Experiment!



Matthias Dell: Über das Gleiche wie am letzten Montag.

Kirstin Lopau: Über Bill Murray, dem jetzt jemand beibringen muss, dass er seinen Meister gefunden hat. Und darüber, welche Version der Geschichte am besten gefallen hat. Bei mir war es Nummer 4 in gestreiftem Shirt und Strohhut.



2. Was haben Sie aus diesem "Tatort" gelernt?

Christian Buß: Es gibt immer einen Weg aus der Routine – manchmal ist er nur sehr blutig.



Lars-Christian Daniels: Tatort, Polizeiruf, Soko, Der Alte, Der Junge – das is' immer dasselbe. Oder auch nicht.

Matthias Dell: Dass es einen Unterschied macht, ob es zum Frühstück Joghurt oder Toastbrot gibt.



Kirstin Lopau: Wenn man gerade gedacht hat, wie Murot etwas gelernt zu haben, ist das auch schon wieder dahin. Vielleicht leitet uns ein Gedanke durch den Tatort: "Denn nur dieser Glaube, dass es einen Ausweg aus diesem ewigen Kreislauf gibt, hindert mich daran, Sie zu erschießen, mein Freund." Von mir aus hätte dieser Tatort allerdings noch Stunden so weitergehen können.

3. Welche Frage bleibt offen?

Christian Buß: Weshalb gibt es eigentlich nur alle ein, zwei Jahre einen Tukur-Tatort?



Lars-Christian Daniels: Mit welcher ausgeklügelten Technik wirft man einen selbst gebastelten Papierflieger derartig präzise über eine so lange Strecke in die Hand des gewünschten Empfängers? Bei mir fallen die Dinger immer schon nach zwei Metern auf den Fußboden.

Matthias Dell: Wieso hatten Murot (Ulrich Tukur) und Gieseking (Christian Ehrich) das gleiche Problem?

Kirstin Lopau: Wann kapert Murot den Tatort-Sendeplatz nur für sich?



4. Welche Rolle hätte man besser besetzen sollen? Und mit wem?

Unsere Kritiker Christian Buß ist Kulturredakteur bei Spiegel Online und schreibt dort regelmäßig über den Tatort. Lars-Christian Daniels bespricht für seine Website Wie war der Tatort? und das Onlinemagazin Filmstarts den Tatort und weitere TV- und Kinofilme. Matthias Dell ist Tatort-Kritiker bei ZEIT ONLINE und teilt das Arbeitsethos von Gunter Gabriel: "Derjenige, der dem Schweiß den Rücken runterläuft." Kirstin Lopau ist ZEITmagazin-Leserin und eine der meinungsstarken Kommentatoren bei unseren sonntäglichen Tatort-Diskussionen bei Facebook.

Christian Buß: Och, alles angenehm salopp besetzt. Ein wunderbares Schlechte-Laune-Dramolett, bei der das Ensemble adäquat zerknittert und zerknirscht durch die Zeitschleifen grollt.

Lars-Christian Daniels: Keine, denn die Stars sind in diesem Tatort ohnehin nicht die Schauspieler, sondern das fantastische Drehbuch, die originelle Inszenierung und die pfiffigen Dialoge. Einzig ein Cameo-Auftritt von Bill Murray oder Andie MacDowell hätte der Groundhog-Day-Hommage noch die Krone aufgesetzt.

Matthias Dell: Keine.



Kirstin Lopau: Absolut keine.



5. Von welcher Szene werden Sie träumen?

Christian Buß: Von Kommissar Murot in Schlafanzug und mit Schnellfeuerwaffe.



Lars-Christian Daniels: Die Frage ist diesmal eher: Wie OFT werde ich von diesem Tatort träumen?



Matthias Dell: Dem Aufwachen Murots, das kam ja öfter vor.

Kirstin Lopau: Mich hat dieses Meisterwerk völlig elektrisiert zurückgelassen und mich um den Schlaf gebracht, weil es noch so viel zu bedenken, bekichern und anzuhimmeln gab. Ich habe nachts stündlich auf die Uhr gesehen und war mir am Ende sicher: Murot, ich möchte Sie heiraten!



6. Von 0 (super spannend) bis 10 (schon um halb neun eingeschlafen): Wie viele goldene Schlafmützen bekommt dieser "Tatort"?

Christian Buß: Eine Schlafmütze. 😴

Lars-Christian Daniels: Keine Schlafmütze.



Matthias Dell: Eine Schlafmütze. 😴

Kirstin Lopau: Ich wurde gerade in der letzten Woche gefragt, ob schon mal 0 Schlafmützen vergeben wurden. Ja, das gab es (wenn auch selten), dafür heute wieder: 0 Schlafmützen. Lassen Sie alle Aktivitäten am Sonntag ruhen und schauen Sie diesen Tatort!