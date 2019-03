Arabischer Friseur Integration beginnt am Kopf

Vier Friseure stehen vor einer großen Spiegelwand und schneiden sich schwungvoll durch ihren Tag. Sie kommen aus dem Irak, aus Syrien, aus Algerien. Sie reden und flachsen miteinander, mit ihren Kunden, mal auf Deutsch, mal auf Arabisch. Der schüchterne Jüngling, der gerade durch die Tür tritt, wird mit einem lässigen Handschlag begrüßt, setzt sich auf das goldene Sofa und wartet. Jemand serviert Tee in tulpenförmigen Gläsern. Melismenverzierte Liebeslieder schmachten aus den Boxen. Nach ein paar Minuten winkt Toni, der Besitzer des Ladens, den Jüngling auf seinen Stuhl: "Bruder, was geht? Was soll ich dir machen?" Der antwortet: "Also an den Seiten zwei Millimeter, im Nacken ein Millimeter." – "Und oben Glatze?", scherzt Toni. Der Jüngling schmunzelt: "Nein, oben … das überlege ich mir noch."



Eine Szene aus der Sonnenallee in Neukölln? Nein, wir befinden uns in Erfurt, Ausländeranteil bei 8,5 Prozent. Nicht viel für eine Landeshauptstadt, zum Vergleich: Düsseldorf zählte 2018 über 23 Prozent. In den letzten drei Jahren haben hier einige orientalische Barbershops eröffnet, zunächst vor allem in den kleinen Seitengassen rings um den Bahnhof. Delal ist der erste Laden, der sich im Sommer 2017 mitten ins Zentrum gewagt hat. Er liegt vis-à-vis der Thüringer Staatskanzlei und nur ein paar Hundert Meter vom Domplatz entfernt, wo Björn Höcke bei den großen AfD-Demonstrationen im Jahr 2015 seine "Merkel muss weg"-Reden hielt. Umfragen für die Landtagswahl im Oktober sehen die AfD bei satten 22 Prozent.

Umso erstaunlicher auf den ersten Blick, wie schnell sich Delal zu einem besonderen Ort der Integration entwickelt hat: Der Laden ist heute nicht nur bei jungen Männern aus Nordafrika und dem Nahen Osten beliebt, sondern auch bei einer wachsenden Schar alteingesessener Erfurter. Die kommen oft wegen der günstigen Preise: zehn Euro für einen Herrenhaarschnitt, 23 für Waschen/Schneiden/Bart, 30 für ein Komplettpaket mit Kopfmassage. Doch sie bleiben wegen des Tempos, der Spontaneität der Bedienung, des handwerklichen Könnens, der Vielfalt des Angebots. Hier werden nicht nur Haare geschnitten, sondern auch Bärte formatiert, Schönheitsmasken aufgetragen, Nasenhaare gewachst, Augenbrauen mit einem rhythmisch gezogenen Faden gezupft und Ohren ausgeflämmt. Klingt gefährlich, geht aber immer gut aus! Gerade steht eine Mutter neben ihrem siebenjährigen Sohn und schaut etwas beklommen zu, wie die Seiten seines Schopfes rasiert und oben eine kunstvolle kleine Kuppel aus Haar errichtet wird. Toni sagt, das sei der neuste Trend: der Boxerschnitt.

"Der Name Delal bedeutet Schönheit, schön und gepflegt sein", erklärt Toni. "Ganz wichtig, dass der Kunde zufrieden geht. Und dass er sich fühlt wie zu Hause", sagt er. Und er ist fest überzeugt, dass die deutschen Friseure nur auf das Haupthaar schauen, während ihre orientalischen Kollegen die ganze Büste im Blick haben, Haupthaar, Haut, Gesicht, bei den erwachsenen Männern auch: den Bart. Und bei allen Kundinnen und Kunden, klar: die Seele.



1/14 Erkan ist noch Schüler, gelegentlich hilft er bei Delal im Laden mit. Wie Chef Toni kommt er aus dem Irak. Hier frisiert er einen Freund. © Thomas Victor für ZEITmagazin ONLINE 2/14 Auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln wäre ein Ort wie Delal wohl nicht der Rede wert. In Erfurt liegt er exponiert. © Thomas Victor für ZEITmagazin ONLINE 3/14 Die Augenbrauen werden mit einem Faden gezupft, die Nasenhaare mit Wachs entfernt. © Thomas Victor für ZEITmagazin ONLINE 4/14 In ihren Herkunftsländern hatten es die Friseure nur mit Männern zu tun, heute frisiert Emad die Berufsschullehrerin Silvia aus Suhl. © Thomas Victor für ZEITmagazin ONLINE 5/14 Auch Silvia bekommt das volle Programm mit Ausflämmen der Ohrhaare. © Thomas Victor für ZEITmagazin ONLINE 6/14 "Orientalischer Friseur Salon" steht groß auf der Scheibe. Doch durch die Lage mitten in der Stadt lockt Delal auch deutschstämmige Kundschaft. © Thomas Victor für ZEITmagazin ONLINE 7/14 Emad, Banki und Loumi bei der Arbeit © Thomas Victor für ZEITmagazin ONLINE 8/14 "An meine Haare kommt nur er!", sagt Stammkunde Simon über Loumi. © Thomas Victor für ZEITmagazin ONLINE 9/14 Rasierer und Schermaschinen spielen eine vergleichsweise große Rolle bei Delal. © Thomas Victor für ZEITmagazin ONLINE 10/14 Toni (links) ist überzeugt: Während die deutschen Friseure nur auf das Haupthaar schauen, haben ihre arabischen Kollegen auch die Seele im Blick. © Thomas Victor für ZEITmagazin ONLINE 11/14 Wohnzimmer, Kontaktbörse, Beratungsstelle: Der Friseurladen hat viele Nebenfunktionen. © Thomas Victor für ZEITmagazin ONLINE 12/14 Spielt der Barttrend den arabischen Friseuren in die Karten? Oder wurde er von ihnen ausgelöst? Auch darüber wird vor dem Spiegel philosophiert. © Thomas Victor für ZEITmagazin ONLINE 13/14 Die gründliche Rasur ist bei Delal jedenfalls sehr gefragt. © Thomas Victor für ZEITmagazin ONLINE 14/14 Der letzte Schliff. Dann geht es hinaus in die Stadt. © Thomas Victor für ZEITmagazin ONLINE

Heute ist ein normaler Tag, ein Dienstag. Vormittags kommen vor allem die Thüringer Sparfüchse. Der eine erzählt von seinem Urlaub in Antalya. "Ein Hotel neben dem anderen. Vom Originalleben in Arabien bekommt man gar nichts mit." – "Schade", sagt Toni neutral, während er vorsichtig den Kinnbart stutzt. "Ein besseres Preis-Leis­tungs-Ver­hält­nis finden Sie nicht in ganz Erfurt", behauptet ein pensionierter Beamter. Und Frau Link, 73, früher Köchin in einer Großkantine, findet: "Der Chef ist höflich, schneidet akkurat und sauber. Meine Tochter sagt, für das, was man hier bekommt, muss man in München das Dreifache bezahlen."

Die Hose des Mannes, der nun in den Salon schlurft, hängt zu tief. Auf die Frage nach seiner Arbeit möchte er nicht antworten. Aber dann fasst er doch Zutrauen und erzählt, dass er schick sein muss, weil er morgen Geburtstag hat. "Sechs Leute habe ich eingeladen, und alle kommen." Er lässt sich seinen Schnauzer färben und ist ganz erleichtert, dass er nur sechs Euro zahlen muss. Die Münzen kramt er einzeln aus der Tasche.



Dann kommt der vornehm wirkende Achmed in den Laden. Mit 13 Jahren ist er aus Afghanistan nach Italien gewandert, allein. Sein Vater habe noch gefragt: "Was willst du da?" Achmed sagt, er wisse auch nicht, was damals in ihn gefahren sei. Bis zur neunten Klasse ist Achmed in eine italienische Schule gegangen, dann hat er in verschiedenen Restaurants gearbeitet und gelernt, wie man Pizza bäckt. Seit zwei Jahren ist er Pizzabäcker bei Da Roberto am Erfurter Domplatz. Achmed kommt aus einer sogenannten guten Familie, seine Brüder studieren in Afghanistan. Er spricht Italienisch, Englisch und ein flüssiges Deutsch. Wie er das gelernt hat, wenn die Arbeit ihm keine Zeit lässt, zum Sprachkurs zu gehen? "Durch YouTube", sagt er mit dem Anflug eines Lächelns. Überlegt er manchmal, zurückzugehen? "Nein", sagt er und blickt zu Boden. Er will es hier schaffen, vielleicht irgendwann eine eigene Pizzeria eröffnen.

Bis zwölf Uhr herrscht reger Betrieb bei Delal, dann gibt es eine Mittagsflaute. Zeit für einen genaueren Blick auf die vier Friseure und ihre Lebenswege: Der 31-jährige Banki Malla Hamed und der 38-jährige Emad Albarazi sind 2015 aus Syrien geflohen. Der 44-jährige Loumi M'hammed stammt aus Algerien und ist der lustigste Kerl der Truppe. Aber es ist die Lustigkeit eines Seiltänzers, der über dem Abgrund balanciert. Denn aus seinen kurzen Sätzen dringt viel Traurigkeit: ein geschlagenes Kind, ein junger Mann, der vor dem Militärdienst nach Gotha flieht. Eine Abschiebung, zwei gescheiterte Ehen in Algerien, zwei kleine Kinder, die er nur in den Ferien sieht. Trotzdem ist es Loumi, der seine Kunden ständig zum Lachen bringt, ihnen die Berührungsangst nimmt.



Und dann ist da eben noch der Chef, der diesen Laden beseelt. Der 37-jährige Toni heißt mit vollem Namen Maher Ravio Roksi und ist in Bagdad aufgewachsen. Als Sohn eines wohlhabenden Vaters, der ein Café besaß, einen Nachtclub und einen Friseursalon, in dem Toni schon als kleiner Junge mitmischte, wie er jetzt erzählt. Dann kam der Dritte Golfkrieg, und eines Morgens wurde der Vater abgeholt und ins Gefängnis geworfen. Ein Bekannter, der neidisch war auf seinen wachsenden Reichtum, hatte ihn angeschwärzt und behauptet, er hätte das Regime kritisiert.

Aus dem Gefängnis schrieb der Vater einen Brief an seine Familie, in dem er seine neun Kinder aufforderte, unverzüglich das Land zu verlassen. "Familie hat gelesen. Alle haben geheult, ich auch, wir wussten nicht, was zu tun ohne Vater. Der Vater war wie ein Präsident, der ein Land regiert, so ist der Vater bei uns. Ich war mit 21 der Erste, der weggegangen ist, dann einer nach dem anderen. Zwei Geschwister sind im Nordirak, die anderen über die ganze Welt verteilt. Aber in der Hauptstadt ist keiner mehr. Wir hatten nur Klamotten und sonst nichts. Denn unser Laden ist gesperrt, unser Haus, unser Konto, alles hatte die Regierung gesperrt. Das war ganz schwer. Wenn du alles hast und auf einmal hast du nichts – dann darfst du nichts, kannst du nichts. Und was vorher war, das war wie ein Traum." Toni wollte eigentlich nach Kanada auswandern. Aber auf der Durchreise wurde er in Frankfurt um seine Fingerabdrücke gebeten und musste wider Willen in Deutschland bleiben. So erzählt er es.