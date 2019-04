Dieter Bohlen Er ist Single

Zum modernen Leben gehört es, Verzicht zu üben: Alkohol, Zigaretten, Fleisch, Plastiktüten, Flugreisen, Brombeeren aus Mexiko. Das ist entweder für die eigene Gesundheit gut oder sichert den Fortbestand des Planeten. Toll.

Auch eine andere strenge Mäßigung, von der wir nun Kenntnis erlangt haben, dient letztlich wohl der Gesundheit mancher oder dem Fortbestand einer Familie. Dieter Bohlen hat verkündet, auf die Veröffentlichung seines Albums DB1 verzichten zu wollen, lediglich eine Single werde erscheinen, Oh Mamacita, im Duett mit Kay One. Mehr sei nicht drin – zu viel zu tun, und überhaupt: "Family First" (aka Lebensgefährtin mit zwei Kindern), wie er auf Instagram sprach und schrieb, und zwar am Donnerstag, einen Tag nach dem Internationalen Tag gegen den Lärm.

"Es gibt leider kein !!!!!!Album ! Zeitlich krieg ich es nicht hin. Sorry !" Dieses von vielen "Hut ab"-Kommentaren verfolgte Statement klingt einsichtig, auch für unsere kleine Gesellschaftskritikredaktion. Wir sind nämlich sehr geübt in Güte und noch mehr im Verzichten. Wir easyjetten nicht, sondern radeln ausschließlich mit dem Lastenrad durch die Welt und ersparen uns immer öfter das Streamen aller großen Erfolge von Dieter Bohlens früherem Projekt Modern Talking. Denn Streamen ist stromfressender, als man denkt, und Cheri Cheri Lady oder You’re My Heart, You’re My Soul, um nur zwei der großen Hits von Modern Talking zu nennen, klingen auf der Ukulele erstens überraschend und zweitens sehr ressourcenschonend.

Doch bei diesem alten Lied fällt uns auf: Die Zeitnot eines Mannes, den die Boulevardpresse gern den Poptitan nennt, muss eine Ausrede sein. Schließlich schreibt Dieter Bohlen in seiner Autobiografie Nichts als die Wahrheit über die Arbeit an You’re My Heart, You’re My Soul: "Ich gebe zu: Ich wusste nicht, dass wir einen Welthit haben würden, deshalb habe ich den Text mal eben in einer halben Minute hingekliert." Rein rechnerisch wäre von der Ankündigung eines neuen Albums Mitte April bis zur geplanten Veröffentlichung im Juli also genug Zeit für einige hingeklierte Texte und aus dem Handgelenk geschüttelte Melodien gewesen. Nun gibt es bloß die Single, und es bleiben Fragen, zum Beispiel diese: Was wird aus der bereits aufgenommenen Version von You’re My Heart, You’re My Soul – laut Bohlen "mit einem riesigen Orchester und meiner Stimme"?

Wir geben dieses Stück Musik noch lange nicht verloren. Denn wir glauben fest daran, dass Dieter Bohlen nicht darauf verzichten wird, es der Wertstofftonne zu entreißen.