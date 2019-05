Altersunterschied Ich habe heute leider keine Klumgefühle für dich

Zwar sind mehr als 60 Prozent aller Alleinstehenden zufrieden mit ihrem Leben, jedoch nur zehn Prozent davon sind überzeugte Singles. Was auf der Suche nach dem richtigen Partner alles passieren kann, davon erzählen unsere beiden Singlekolumnistinnen in der Serie "Es ist kompliziert".

Greta Knaurhahn Ende 40, lebt schon länger in Berlin, als es dieses Internet gibt. Sie besitzt keine Katze, verabscheut Paulo Coelho und interessiert sich nicht für Sternzeichen. Hat sich aus Versehen aber auch schon mal mit ihrem Kollegen verabredet, weil in dieser Altersklasse alle ihre Fotos bis zur Unkenntlichkeit manipulieren. Zwecks Chancenwahrung und Abschreckungsvermeidung ist ihr Name hier ein Pseudonym.

"Hi Greta! Hier ist Dennis! Erinnerst du dich noch an mich?" Das konnte ich kürzlich auf WhatsApp lesen, gesendet von einer mir unbekannten Nummer. Anhand des Profilfotos war Dennis aber leicht zu identifizieren. Ach, der! Dennis aus Jena. Groß, blondgewelltes Haar, blauäugig, markantes Kinn, Eins-A-Typ für die nächste Modekampagne von Tommy Hilfiger oder Ralph Lauren. Sein Foto, vor irgendeinem Bergmassiv aufgenommen, war wie aus dem Musterkatalog des weltreisenden, polyglotten Studenten, unbedingt instagramable. Klug und lustig ist Dennis aber auch. Dies nur vorsichtshalber, falls an dieser Stelle gerade jemand an einem weiblichen Äquivalent von "Geiler alter Sack" feilen sollte.



"Natürlich erinnere ich mich an dich", schrieb ich ihm zurück, einigermaßen lässig, wie ich dachte. "Wie geht es dir denn, studierst du immer noch Physik?"



Hinterher dachte ich dann: Großtantenhafter hätte die Antwort gar nicht ausfallen können, Herrgott! Das klingt ja wie: Na, Junge, lernst du auch immer schön fleißig? Als wenn ich noch extra auf den Altersunterschied hinweisen müsste, den es bei Dennis und mir gab. Der liegt bei mehr als zwanzig Jahren. Er war Anfang zwanzig, ich gerade noch in der guten Hälfte meiner Vierziger, als wir uns kennen lernten.



Er hat mich damals in einer Bar angesprochen und darauf bestanden, mich nach Hause zu bringen (das Taxi habe ich bezahlt) und die Nacht bei mir zu verbringen. Ich habe ihn also nicht mit Gichtfingern in Berlin-Neukölln vom Rennrad gerissen. Und ihm auch nicht den Verstand mit taillentiefen Ausschnitten und mädchenhaftem Dauerkichern vernebelt, wie Heidi Klum das zu tun pflegt.

Ja, Heidi Klum. Leider interessiere ich mich sehr für ihre Beziehung mit Tom Kaulitz, was damit zu tun haben könnte, dass ich die Sache mit Dennis doch nicht so cool genommen habe, wie ich das dachte. Heute ahne ich, dass ich mir einfach ein Beispiel an Heidi Klum hätte nehmen sollen, womöglich schon zu Dennis' Zeiten, zur Beruhigung des Gewissens. Denn zumindest in einer Hinsicht ist sie eine Frau mit Vorbildfunktion: Ob sie nun mit dem 13 Jahre jüngeren Kunsthändler Vito Schnabel zusammen ist oder mit dem 16 Jahre jüngeren Musiker Tom Kaulitz, ihr ist es herrlich egal, ob darüber irgendwer lästern könnte. So etwas wie Age-Shaming kennt sie einfach nicht.



Kann sein, dass die intensiven Zungenküsse beim Finale von Germany’s Next Topmodel manche Zuschauer unangenehm berührt haben, aber das Gute an dieser Reaktion ist: Es ging bei denen, die "Ähhh" und "Bäääh" machten, nicht um die Frage, ob Heidi zu alt für Tom ist. Sondern ausschließlich darum, ob dieses spuckige Spektakel nicht etwas unappetitlich anzuschauen war. Das ist irgendwie ja auch ein Fortschritt, dass man nicht länger nur über ältere Männer mit jungen Frauen redet.



Wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, dann muss ich sagen, ich hätte nicht öffentlich mit Dennis herumgeknutscht. Mir war die ganze Zeit über wohl zu bewusst, dass mehr als zwei Jahrzehnte zwischen uns liegen. Kann sein, dass Heidi Klum sich durch einen jungen Mann an ihrer Seite jünger vorkommt – bei mir war es eher der gegenteilige Effekt: Neben Dennis kam ich mir älter vor, als ich mich sonst fühle, eher verzweifelt als verführerisch, leider.



Es blieb bei einigen Treffen zwischen Mai und Juni. Wir gingen in abgewetzte Kneipen, in denen er sich stundenlang an einem alkoholfreien Weizenbier festhielt, während ich mehrere Gin Tonics trank. Wir schrieben uns manchmal sogar tagsüber Nachrichten, in denen ich auf Dienstreisen über zu viel Arbeit jammerte und Dennis darüber, schon wieder das erste Proseminar am Morgen "zeitlich nicht geschafft" zu haben. Er musste immer erst Sport machen, bevor er mich zu Hause besuchte, wo ich mich durch ausgiebiges Auf-dem-Sofa-Rumliegen mental auf ihn vorbereitet hatte. Er wohnte in einer WG, ich in einem recht geräumigen Altbau mit Stuck. Er erzählte vom Pfeffitrinken am Wochenende, ich ihm davon, dass neulich auf der Vernissage der Champagner zu warm gewesen war. Alles Äußerlichkeiten, aber es gab eben wenig, das uns miteinander verband, und viel, das uns trennte. Also schlief das mit uns einfach wieder ein. Ein Mann von Anfang zwanzig befindet sich in seinem Leben ganz woanders als eine Frau von Mitte vierzig. Und damit meine ich nicht, dass ich im Schlafzimmer immer das Licht ausmachen wollte oder mich zu schwammig gefunden hätte. Ich fühlte mich bei ihm auf seltsame Weise nicht aufgehoben: Mir fehlte die Komplizenschaft, die eine gute Affäre ausmacht, die gemeinsame Freude an den Heimlichkeiten.



"Würdest du dich über Besuch freuen, wenn ich demnächst mal wieder in deiner Gegend bin?", schrieb mir Dennis nach seiner ersten Nachricht. Erst dachte: Oh, warum nicht, ich habe den Sex mit ihm schließlich in bester Erinnerung. Dann aber sagte ich Nein, ein endgültiges Nein ohne das Hintertürchen von: gerade keine Zeit, aber ich melde mich demnächst …



Das Problem bei uns beiden ist nun mal das Vorspiel. Das, was der eine bei der anderen im Kopf entstehen lassen kann. Da herrscht bei Dennis und mir ein Vakuum. Ich wüsste heute einfach nicht mehr, wie ich es mit ihm vom Pfeffi ins Bett schaffen sollte.