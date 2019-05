Deutsche Teilung Unter geteiltem Himmel

3/29

Ende der Sechzigerjahre ist der Wiederaufbau längst in vollem Gange. Moderne und lichte Architektur aus Glas und Beton schließt die Lücken im Herzen der Städte. Das Wirtschaftswunder macht den Konsum von Luxusartikeln langsam wieder möglich. Dazu gehört auch Coca Cola, das Symbol des ersehnten American Way of Life, so wie hier in Frankfurt am Main 1959.