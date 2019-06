Instagram Ist hier das gute Leben?

Dieser Artikel ist Teil des ZEIT-ONLINE-Schwerpunktes "Das gute Leben" aus unserem Ressort X. Eine Auswahl weiterer Schwerpunkte finden Sie hier.

Alles begann mit den Leuten, die man eigentlich längst vergessen haben wollte: Zum Beispiel mit diesen Frauen, mit denen man Abitur gemacht hat. Mag sein, dass man danach kein Wort mehr mit ihnen gewechselt hat, die Instagram-Follower-Freundschaft besteht weiter. Einerseits aus Voyeurismus, der noch schöner ist, wenn man Leute ein bisschen kennt. Aber irgendwie auch aus Pflichtbewusstsein. Diese Frauen ballerten Bilder in ihr Instagram, auf denen sie Getränke hielten, die Sonne schien, man sah viel Himmel. Neu war das Hashtag dazu, das darunter stand, auf dem Blau über den Schäfchenwolken: #goodlife, in Neon-Schnörkelschrift.

Seitdem hat es sich ausgebreitet, das Hashtag. Väter taggen mit #goodlife ihre selig spielenden Kinder, Hotelgäste ihren Meerblick. Der Tanzabend mit der lokalen Lindy-Hop-Gruppe ist genauso #goodlife wie eine verschwitzte Vespa-Fahrt durch eine europäische Großstadt in der Mittagssonne. Urlaub, schöne Menschen, Blick aufs Wasser, Konsum, zack, gutes Leben, so einfach ist es, so banal auch.

Leute in Berlin-Kreuzberg taggen mit #goodlife ihr veganes Falafelsandwich, Studentinnencliquen ihre Picknickdecken, die sie eigentlich immer dort ausbreiten, wo Wasser in der Nähe ist, auch wenn sie niemals darin schwimmen gehen würden. Sekt und Milchbrötchen mit Seeblick auf einer einseitig beschichteten, abwischbaren Aldi-Sonderangebotsdecke: #goodlife.

Für diesen Artikel haben unsere Autorinnen Tausende Instagram-Posts mit dem Hashtag #goodlife gesichtet. Wir zeigen eine Auswahl im Überblick, grob nach Themen sortiert. Dieses Mosaik etwa zeigt Bilder, die offenbar im Urlaub entstanden sind. Solche Bilder sind unter dem Hashtag besonders oft zu sehen, ebenso wie Bilder von Menschen und Essen.

Spontan muss man sich folgende Fragen stellen: Was sagt es über eine Gesellschaft, wenn Sekt und Milchbrötchen im Freien als "das gute Leben" bezeichnet werden? Und wenn wir jetzt anfangen müssen, Bilder mit #goodlife zu markieren – was zur Hölle haben wir denn dann vorher auf Instagram gemacht? Unsere schwächsten und schmerzhaftesten Momente gezeigt, etwa?

Ist das Hashtag normativ gemeint, also gibt es bereits einen Katalog mit Dingen, die offiziell #goodlife-Material sind, zusammengestellt von einer Instagram-Regierung aus Kim Kardashian und Lisa und Lena? Oder darf man ganz beliebige Situationen und Sachen für #goodlife erklären, eine wirklich schöne Ingwerknolle zum Beispiel oder ein Gutenachtselfie mit Hundeohrenfilter? Hat #goodlife etwas mit der mittelerfolgreichen Indie-Band The Good Life zu tun? Oder hat #goodlife mit dem mittelerfolgreichen Film The Good Life zu tun, in dem Zooey Deschanel mitspielt? Was macht eigentlich Zooey Deschanel?

Instagram antwortet auf alle diese Fragen mit einer Zahl: 16,1 Millionen. So viele Posts gibt es, die das Hashtag #goodlife tragen – viele von denen, auch das weiß Instagram, sind gleichzeitig mit #richlifestyle oder #millionaireslifestyle markiert. Sie zeigen bunte, schnelle Autos, denen man als durchschnittlicher Mensch meistens nur in ihrer winzigen Spielzeugversion begegnet. Außerdem Parfums, Zigarren, Whiskeygläser und sehr viel Blau. Himmel, Meer, egal, Hauptsache eine Kulisse, die mit Sonne bestrahlt wird. Auf einem Bild steht eine Frau mit dem Rücken zur Kamera auf einem Boot, in ihren Händen hält sie zwei Fische, die so groß sind, dass sie ihr von der Schulter bis zur Hüfte reichen.

Es ist sehr einfach, sich über #goodlife lustig zu machen. Aber es ist auch sehr arrogant, und es ignoriert einen Diskurs, der gerade im Internet abläuft. Mit einem Hashtag will man ja nicht nur angeben, sondern ein Teil von etwas Größerem werden. Und während #goodlife vor allem nach Angeberei aussieht, wird da vielleicht die Zukunft unserer Wertvorstellungen verhandelt.

Früher haben die reichen Teenies von Instagram ihre Bilder immer mit #soblessed markiert. Das war natürlich in Ansätzen bescheuert, also die Idee, Yachtpartys und Designeroutfits als Gottes Segen zu verkaufen. Nun aber ist #goodlife der neue Ort für Konsum und Kulissen geworden. Allerdings nicht, weil sich die #richkidsofinstagram von Gott abgewandt hätten. Sondern, weil sie verdrängt wurden.

Unter #soblessed stehen heute vor allem Bilder von Kindern. Also, nicht von sehr reichen Jugendlichen, sondern von Kleinkindern. Kleinkinder im Sonnenuntergang, Kleinkinder in niedlichen Anzügen, Kleinkinder beim Essen, Kleinkinder, die kleine Tiere umarmen. Das Milieu der über 30-jährigen Neu-Eltern hat den hedonistischen Millenials ihr Hashtag geklaut; #soblessed ist fast konsumfrei geworden. Und man muss zugeben: Kinder und kleine Tiere sind doch näher an göttlichem Segen als Yachtpartys.

Die eigentliche Wortbedeutung – #gesegnet – hat also das Hashtag eingeholt. Den Millennials blieb nichts anderes übrig, als sich von der Transzendenz zu verabschieden. Auf der Suche nach einem Hashtag, das sich für Reichtum genauso eignet, wie für Naturereignisse und Familienfotos, fanden sie #goodlife. Und bestimmten von nun an selbst, was in ihren Accounts ein gutes Leben sein sollte.