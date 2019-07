Fridays for Future Die Helikopterkinder kommen

"Mama! Weißt du nicht, dass in anderen Ländern um Wasser Kriege geführt werden?" Ich hatte das Wasser laufen lassen, während ich die Zahnpastatube ausquetschte. Sofort patschte eine Hand auf die Armatur. Dann traf mich der strafende Blick meines älteren Sohnes, eines Viertklässlers. Während ich ihn schuldbewusst anschaue, doziert er am Waschbecken über begrenzte Wasserressourcen. Dann geht er zur Toilette über und setzt mir am Spülknopf auseinander, in welcher Sekunde ich zu drücken habe. Damit ich den Planeten nicht unnötig belaste, weil ich den Ernst der Lage noch nicht erfasst habe: Dass ich hier und jetzt an unserem Toilettenspülknopf auch über die Zukunft der Erde entscheide. "Weißt du jetzt, wie du’s machen sollst, Mama?"

Die Fridays-for-Future-Bewegung hat auch meine Kinder, zehn und acht Jahre alt, erreicht, die Schülerdemos haben sie aufgerüttelt. Sie gehören der jüngsten Generation aller Zeiten an, die das Handeln der älteren Generation infrage stellt. Das sickert auch in meine Familie ein und stellt die Verhältnisse zwischen Eltern und Kindern auf den Kopf. Hilfe, ich habe Helikopterkinder! Sie beäugen mich jetzt streng, ob ich auch keine Ökosünden begehe. Sie kreisen um mich herum, als versuchten sie, herauszufinden: Wer ist diese Frau, die uns erziehen will? Tut die nur so erwachsen und weiß in Wahrheit gar nicht, was richtig ist? Müssen wir sie jetzt erziehen?

Strohhalme kaufen, weil man damit extralaut schlürfen kann? Die lehnen sie nun ab. Ohne Stoffbeutel zum Supermarkt gehen? Wenn ich so schusselig sei, dann müsse ich eben noch mal umkehren. Mit dem Aufzug fahren? Ich könne mich doch mal fragen, wozu der Mensch Beine hat.

Wir sind kein Einzelfall. Seit den Fridays-for-Future-Protesten werden Familien von kindlichen Ökobotschaftern unterwandert. Überall hört man jetzt, dass Eltern ins Gebet genommen werden, weil sie kein klimafreundliches Auto fahren oder immer noch Mineralwasser in Plastikflaschen anschleppen. Der Ton der Kinder ist so unnachgiebig wie der von Greta Thunberg. Wir hören uns Standpauken von Grundschülerinnen und Grundschülern an und sehen Kitakinder, die mahnend mit dem Zeigefinger wedeln. Beim Thema Klimawandel haben sich die Rollen von Eltern und Kindern verkehrt: Gestern noch waren sie die hemmungslosen Hedonisten, die nach immer mehr Turnschuhen, Star-Wars-Lego und Eis mit Streuseln schrien. Jetzt rufen sie uns dazu auf, sich doch bitte zu mäßigen.

Auf so billige Tricks fallen wir rein?

Sei doch vernünftig! Dieser Appell gehörte bisher nur zum Repertoire von Eltern. Jetzt hören sie ihn von ihren Kindern, die nicht begreifen, warum die Großen so gedankenlos handeln. Mein achtjähriger Sohn versteht zum Beispiel nicht, warum Erwachsene rauchen. Gerade hat er seine Patentante gebeten, aufzuhören. Er hat ihr genau vorgeführt, was ihn daran stört: "Das hier", sagt er und schnippte pantomimisch mit dem Daumen die Asche von der Zigarette, "das sieht nicht schön aus." Außerdem verseuchten ihre Kippen das Grundwasser. Dann beschwor er kurz und eloquent eine Ökodystopie herauf, um sie im Anschluss zu fragen: "Warum musst du eigentlich immer mit dem Taxi kommen?" Wahrscheinlich steigt die Patentante beim nächsten Besuch eine Ecke vorher aus dem Taxi und quarzt noch schnell drei Zigaretten auf Vorrat, bevor sie bei uns klingelt. Und vermutlich wird sie sich dabei kindisch vorkommen.

Vor ein paar Tagen musterte mein zehnjähriger Sohn die Wurstpackung auf unserem Esstisch. "Wieso muss man die Salami in lauter dünne Scheiben schneiden und sie dann in einer riesigen Plastikverpackung verteilen? Wieso kann die Wurst nicht am Stück bleiben, dann braucht man doch kein Plastik?", fragte er. "Und warum muss zwischen den Wurstscheiben immer noch eine Plastikfolie dazwischen sein? Sind denn die Erwachsenen zu faul, die Scheiben selbst auseinanderzuziehen?" Ich erklärte ihm, dass die Hersteller das machen, damit ihr Produkt nach mehr aussieht, als es in Wirklichkeit ist. In seinem Blick: völliges Unverständnis. Und Erstaunen. Auf so einen billigen Trick fallen die Erwachsenen rein?

Ich sage den Kindern, dass sie manchmal schon weiter sind als ich. Immerhin vergleiche ich jetzt Käsepackungen, greife zu Nougatcreme ohne Palmöl und kaufe Äpfel unverpackt auf dem Markt. Das hätte ich auch vorher schon tun können, nicht erst auf Drängen meiner Söhne. Aber sie sehen die Widersprüche, in denen wir es uns bequem gemacht haben. Sie haben mich dazu gebracht, mehr über mein Konsumverhalten nachzudenken. Und ich finde, dass ihr Bedürfnis, einen eigenen kleinen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, meine Wertschätzung verdient.

Da werden sie sich aber noch umgucken, wenn wir in einem Nest ohne Auto festsitzen. Eine Mutter, die von ihren Kindern überredet wurde, mit dem Zug in den Urlaub zu fahren

Sie wissen, dass sie auf der Seite des Guten stehen – und das ist manchmal auch wirklich praktisch. Zum Beispiel wenn sie zu sehr mit der Lektüre von Donald Duck oder Charlie und die Schokoladenfabrik beschäftigt sind, um sich zu waschen oder umzuziehen. "Das kann ich doch ruhig noch tragen", sagt der Achtjährige, denn er weiß jetzt, was zieht: "Das spart Wäsche." Ketchupflecken, Sand in den Haaren und dreckige Socken sind in den Augen der Klimawandelkinder keine Nachlässigkeit mehr. Sie sind ein Statement. Schön, wenn der Umweltschutz auch noch Argumente dafür liefert, dass die lästigen Sauberkeitsvorstellungen der Eltern echt nicht mehr zeitgemäß sind.

Andererseits habe ich es jetzt leichter, meine Kinder für Nahziele in den Ferien zu erwärmen. "In den Urlaub fliegen? Mama, in welcher Welt lebst du?" Früher, als wir noch öfter im Sommer zur Oma an die Mosel gefahren sind, hat mein Sohn mich einmal gefragt: "Wieso fliegen die anderen nach Kanada oder Thailand, aber wir fahren immer nur zu Oma Lene?" Das hat sich geändert. Bei Oma Lene an der Mosel: Das ist nun der neue place to be.

Vor einem Jahr hat eine befreundete Familie Urlaubsfotos bei Facebook gepostet. Sie waren nach Ägypten zum Tauchen geflogen, für eine Woche. Ich frage mich: Wie erklären die das heutzutage ihren Kindern? Eine andere Mutter erzählt, sie besuchten in den Ferien die Verwandtschaft im Erzgebirge. Ihre Tochter und ihr Sohn bearbeiteten sie seit Wochen, dass sie mit dem Zug hinfahren. "Da werden sie sich aber noch umgucken, wenn wir in einem Nest ohne Auto festsitzen", sagt sie. Sie hofft vielleicht insgeheim: Die Kinder werden dann schon merken, dass sie für ihre neuen Ideale doch zu bequem sind. Dass sie so werden wie wir Erwachsenen.

Aber das können wir nicht wirklich wollen.