Klimawandel Darf ich mich über den heißen Sommer noch freuen?

Fast alles, was ich tue, richtet irgendwo anders einen Schaden an. Esse ich ein Schnitzel, musste dafür ein Kalb sterben. Trinke ich Milch, musste das Kalb ohne Mutter aufwachsen. Meine Tomaten haben vielleicht ausgebeutete Erntehelferinnen in Italien gepflückt. Für die Herstellung meines Laptops, Handys, sogar für das saubere Elektroauto arbeiten Menschen unter miserablen Bedingungen. Meine Turnschuhe sind "Made in Bangladesh" und ziemlich sicher nicht fair und nachhaltig produziert. Bestelle ich meine Urlaubslektüre bei Amazon, unterstütze ich damit den Profit eines Unternehmens, das Leiharbeiter ausbeutet und keinen Betriebsrat zulässt. Um wirklich nichts und niemandem zu schaden und mich trotzdem wohlzufühlen, scheint es am besten, wenn ich mich einfach in die Sonne setze, vielleicht ja am nächsten See – mit einem Buch aus dem Antiquariat und Erdbeeren aus Muttis Garten. Jetzt aber bringt mich sogar das in eine moralische Zwickmühle.

Bin ich zu ego? Zu Millennial?

Die Sommer in Deutschland werden heißer und länger. Für mich, als unbedarfte Freundin warmer Sonnentage, sind das erst mal gute Neuigkeiten. Ich kann länger draußen sein. Bin ohne Jacke unbeschwert unterwegs. Brauche wahrscheinlich auch keinen Schirm. Ich kann mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Ich muss nicht mit meinen rauchenden Freunden über die Wahl der Kneipe streiten. Ich kann mehr Salat und Obst essen, denn das macht bei 35 Grad deutlich mehr Spaß als im Winter. Aber leider sind die vielen Sonnenstunden, die den Salat überhaupt wachsen lassen, schlecht für andere. Bauern verlieren einen Großteil ihrer Ernte. Oder wässern sich in den Ruin. Wiesen, Weiden und sogar Flüsse verdorren. Wälder brennen leichter und länger. Wildtiere sind bedroht, manche verdursten, und Fische sterben im zu warmen Wasser. Und auch Menschen leiden unter der Hitze in Deutschland, vor allem ältere.



Unser Planet heizt sich auf. Gletscher, Schnee und Dauerfrostböden tauen. Unser Video zeigt, wo Sie dem Klimawandel zuschauen können.

Wenn all die Folgen des Klimawandels dann doch in mein Bewusstsein vorgedrungen sind, müsste ich den Sommer eigentlich verabscheuen. Ich mag die Hitze aber leider trotzdem. Bin ich zu ego? Zu Millennial? Profitiere ich von etwas, was auf Dauer den Planeten ruiniert? Ich denke mir: In vielen Bereichen bemühe ich mich doch schon, den Klimawandel aufzuhalten. Ich fahre kein Auto, ich fliege nicht, ich esse kein Fleisch mehr.



Da stimmt doch was nicht!

Wenn ich die Folgen der weltweiten Erwärmung aber beim Frühschwimmen im Freibad genieße, zweifle ich daran, ob ich das eigentlich ernst genug meine mit dem Klimaschutz. Im Rest der Welt sieht es düster aus. Gletscherschmelze, Überschwemmungen, der Meeresspiegel steigt, Waldbrände und Stürme werden stärker und häufiger. Und ich bin stolz auf die 0,59 Tonnen CO₂, die ich einspare, weil ich nicht nach Barcelona fliege? Da stimmt doch was nicht!

Wer muss noch nach Italien?

Es gehört zur Natur moralischer Konflikte, dass sie manchmal eben nicht lösbar sind. Im Grunde ist es inakzeptabel, sich über die Hitze zu freuen, wenn genau diese ein Symptom der globalen Klimakrise ist. Gleichermaßen ineffektiv ist es, drinnen zu bleiben, die Vorhänge zu schließen und zu ignorieren, dass der Klimawandel nun sogar vor der eigenen Haustür sichtbar wird. Ob ich mich über das schöne Wetter freue oder daran verzweifle – beides ändert das Klima nicht. Wärmer und trockener wird es sowieso. Letztendlich bleibe ich mit meiner Freude über den Sommer doch genau deshalb gänzlich unbeteiligt am Problem: Hinsetzen, nichts tun, Sonne genießen. Es ist ja schon mal gut, nichts Schlechtes zu tun.



In jeder faulen Minute auch noch die Welt retten zu wollen – das geht nicht. Keine Projekte, keine Ziele, kein Aktionismus, nur der Wunsch, dass man mir ein bisschen aus der Sonne gehen möge. Wenn ich schon ein schlechtes Gewissen pflege, dann doch zumindest so, dass etwas Sinnvolles dabei herauskommt. Die neue Hose in der Einkaufstüte kann ich zurückbringen, statt Steak esse ich nun eben Gemüseburger, und ich stelle jetzt auch wirklich bald auf Ökostrom um. Das hilft wenig, aber immerhin hat es überhaupt etwas mit den Ursachen des Problems zu tun und nicht nur mit den Folgen.



Es ist also völlig okay, das gute Wetter zu genießen. Und so absurd das auch sein mag: Die Hitze macht es bedeutend einfacher, den Sommerurlaub in Deutschland zu verbringen, einem Land, das bisher nicht für seine extrem hohen Temperaturen bekannt war. Wer muss da noch nach Italien? La deutsche Vita: Olivenöl, Pasta mit sonnengereiften Tomaten und Limoncello bekommt man auch hier. Und vielleicht ist ja auch ganz sinnvoll, nicht in einem anderen Land die totale Zerstreuung zu suchen, sondern im eigenen überhaupt erst mal hinzuschauen. Dank des Klimawandels kann ich nun an der Ostsee einen Negroni Sbagliato trinken. Mit Riviera-Feeling. Und allein dieser Umstand hilft wiederum dabei, sehr herrlich aufs Fliegen zu verzichten.