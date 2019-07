Mutterschaft "Ich zerreiße mich nicht gern"

Kurz vor ihrer Wohnung kommen mir Zweifel. Was, wenn diese Frau mir gleich erzählt, dass sie ihrem Mann aus Liebe den Rücken freihält und sich deshalb ums Kind kümmert? Wenn sie das typische Opfer bringt und gar nicht so emanzipiert ist, wie sie meint? Auf dem Handy lese ich noch mal ihren Leserbrief: Man könne Heiraten ja kritisieren, hatte die Frau geschrieben. "Möglich ist aber auch, dass eine emanzipierte Frau aus Überzeugung Mutter ist und gerne zu Hause bleibt."

Ist das so? Kann man die klassische Frauenrolle wählen, emanzipiert sein und gleichberechtigt leben?

Sarah Schaschek Unsere Autorin Sarah Schaschek hat für diesen Text eine Mutter und Hausfrau gesucht, die sich bewusst für dieses Lebensmodell entschieden hat. Über einen Leserbrief hat sie Claudia Osthues (nicht im Bild) gefunden. Schaschek ist selbst Mutter von drei Kindern und ist nach zwei Monaten Elternzeit wieder in den Beruf eingestiegen.

Die Zweifel haben mich bei dieser Recherche von Anfang an begleitet. Ich beschäftige mich als Journalistin viel mit dem Thema Gleichberechtigung, und bin selbst Mutter. Allerdings bin ich bei meinen drei Kindern jedes Mal kurz nach den zwei Monaten Mutterschutz wieder eingestiegen, das jüngste ist gerade eins geworden. Mein Freund und ich arbeiten beide 80 Prozent und teilen uns die Nachmittage mit den Kindern auf. Ich konnte mir nie etwas anderes vorstellen. Für mich hat Gleichberechtigung immer bedeutet, dass beide beides machen: Job und Kinder.

Als Mutter kannst du es in Deutschland niemandem recht machen. Wenn eine Frau zu Hause bleibt und ihr Partner arbeitet, wird ihr vorgeworfen, sie habe umsonst studiert oder eine Ausbildung gemacht. Oder gar den Feminismus verraten: Haben Frauen nicht dafür gekämpft, aus dem häuslichen Bereich herauszukommen? Frauen, die dagegen schnell nach der Geburt ihrer Kinder wieder voll arbeiten, gelten als "karrierebewusst" – und das ist nicht bewundernd gemeint. Und diejenigen, die versuchen, beides zu vereinbaren, fühlen sich ohnehin permanent unter Druck, dass nicht auf beiden Seiten etwas zu kurz kommt.

Claudia Osthues hält die Tür auf, das Baby baumelt vor ihr in der Trage. Sie führt mich in ihr Wohnzimmer, ein sonnendurchflutetes Obergeschoss mit Blick über die Düsseldorfer Innenstadt. Zur Begrüßung sagt sie: "Das hier ist meine Entscheidung. Ich sage nicht, dass sie für jemand anderen richtig ist." Sie ist 38, ihr Mann etwas jünger. Die beiden haben sich kennengelernt, als sie bereits anfing, sich zu fragen, ob das mit dem Kinderkriegen noch was wird, erzählt Osthues. Sie hatte sich immer welche gewünscht. Und auch, dass sie mit ihnen zu Hause bleiben würde, war ihr klar – "nicht für immer, aber bis sie zur Schule gehen". Vor einem halben Jahr wurde ihre kleine Tochter geboren.

Claudia Osthues hat Literatur studiert und dann im Qualitätsmanagement eines großen Unternehmens gearbeitet. Bis zu ihrer Elternzeit hat sie ein Team von fünf Mitarbeitern geleitet, war beruflich viel unterwegs, in der Schweiz, in Österreich. Nun ist sie erst mal für zwei Jahre raus. Wenn Geschwister dazukommen, will sie verlängern. "Wir wollen gern mehr Kinder", sagt sie. Ihr Mann gleicht ihren Verdienstausfall aus, sie hat Zugriff auf sein Konto.

Schon nach wenigen Minuten sagt sie einen Satz, den ich nicht erwartet hätte – vielleicht weil ich mir vorgestellt hatte, dass sie von ihrer Tochter schwärmen würde, der sie ja viel Zeit widmet. Stattdessen sagt sie: "Ich will mich nicht nur aufs Kind konzentrieren." In ihrem Leben soll es nicht von morgens bis abends nur um das Kind gehen und auch in ihrer Partnerschaft nicht. Deshalb hätten sie und ihr Mann von Anfang an darauf geachtet, dass auch der Vater das Kind ins Bett bringen kann. Und dass die beiden als Partner genug Zeit zu zweit haben. Claudia Osthues und ihr Mann wollten sich mit dem Kind als Paar eigentlich gar nicht verändern. Das war das Ziel. Was natürlich nicht geklappt hat. "Aber es hat sich auf schöne Weise geändert", sagt sie.



Alles spricht gegen das Hausfrauenmodell

Theoretisch hätte ich mit vielen Frauen darüber reden können, wie es ist, sich ausschließlich um die Kinder zu kümmern, während der Mann Vollzeit arbeitet. Viele Paare teilen sich die Kinderbetreuung so auf, vor allem im Westen von Deutschland. Aber ich will mit einer reden, die sich bewusst dafür entschieden hat, mit einer, die ihre Entscheidung auch begründen kann. Doch wie findet man so eine überzeugte Mutter und Hausfrau? Ich suchte per Twitter, im Bekanntenkreis. Eine Mutter, die ich fragte, ist nur "halb freiwillig zu Hause", ihr Mann ist beruflich viel im Ausland, eine weitere Mutter fand das Leben als "Stay-at-home-Mom" schon nach wenigen Monaten doch "schrecklich". Schließlich hilft mir der Zufall. Claudia Osthues hat in der ZEIT einen Artikel übers Heiraten gelesen und einen Leserbrief über die emanzipierte Hausfrau geschrieben.

Man weiß wenig über Frauen, die nur Mutter sein wollen. In Umfragen würden Hausfrauen selten danach gefragt, wie zufrieden sie mit der Arbeitsteilung in ihrer Beziehung sind, sagt die Familiensoziologin Nicole Hiekel von der Universität Köln. "Wenn wir doch fragen, hören wir von den meisten Hausfrauen, dass sie sich diese Rolle auf Dauer nicht vorstellen können." "Überzeugte Hausfrauen", wie Hiekel sie nennt, seien eine Minderheit.

Es ist ein Aberglaube, durch die Ehe abgesichert zu sein. Nicole Hiekel, Soziologin

Aus Sicht vieler Forscher und Forscherinnen spricht alles, wirklich alles gegen das sogenannte Hausfrauenmodell. Vor allem wegen des Geldes: Die Frauen sind finanziell abhängig von ihren Partnern – seltener von ihren Partnerinnen, denn in gleichgeschlechtlichen Beziehungen teilen sich Paare Erziehung und Arbeit häufiger zu gleichen Teilen. "Es geht nicht darum, Frauen vorzuschreiben, wie sie leben sollen", sagt die Soziologin Nicole Hiekel. Doch Hausfrauen könnten nicht selbst fürs Alter vorsorgen, nach einer Trennung würden sie häufig verarmen. Am härtesten betroffen seien Frauen, die nicht gut ausgebildet sind, sie fänden nur schwer zurück in den Job. Hiekel warnt: "Es ist ein Aberglaube, durch die Ehe abgesichert zu sein. Die Scheidung kann ein finanzielles Desaster bedeuten. Keiner ist davor gefeit."

Hiekel sagt auch: Hausfrauenehen sind für die Gesellschaft problematisch. Die Arbeit, die Stay-at-home-Mütter machen – Kinder betreuen, den Haushalt organisieren, putzen, kochen, pflegen –, wird wenig wertgeschätzt, weil sie nicht bezahlt wird. Dadurch wird nicht nur die Leistung der einzelnen Frau abgewertet, sondern auch die Arbeit von Pflegerinnen und Erziehern. Schließlich machen die Mütter ja genau die Arbeit, die in diesen Berufen anfällt. Und das kostenlos und ungelernt. Außerdem, sagt Hiekel, trägt das Hausfrauenmodell dazu bei, die Diskriminierung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt aufrechtzuerhalten – einfach dadurch, dass Frauen so per se von Arbeitgebern als Ausfallrisiko gesehen werden. Hiekels Kollegin, die Soziologin Anne-Kristin Kuhnt von der Universität Duisburg-Essen, sagt, dass sich Frauen in gesellschaftliche Entscheidungsprozesse weniger einmischen, wenn sie sich dafür entscheiden, zu Hause zu bleiben. Denn politische und wirtschaftliche Belange werden meist außerhalb der heimischen vier Wände verhandelt, sagt Kuhnt.