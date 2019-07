Schultasche Stopp mal, 260 Euro – wofür?

Ein paar Faustregeln zur Einschulung hatte man als Elternteil ja bereits verinnerlicht: Beim ersten Elternabend ganz nebenbei betonen, dass man das Kind ja nie auf eine Privatschule geschickt hätte! Und bloß nicht gleich fragen, ob die Kinder auch jeden Tag Hausaufgaben aufbekommen. Und: Nicht gleich durchdrehen, wenn die Schüler am Anfang des Schuljahres verbindlich entscheiden müssen, ob sie Vegetarier sind oder nicht. Ganz klar. Doch dass der Schulranzen für die soziale Sensibilität der Familie stehen würde und dass er für die Zukunft der ABC-Schützen absolut entscheidend zu sein schien, das habe ich als Mutter zunächst unterschätzt. Das Thema Schultasche ist ein Minenfeld.

Erste Hinweise darauf gab es, als die Oma sich bereits im Mai besorgt erkundigte, ob man irgendwie sauer sei, als ihr freundliches Angebot, Geld für den Ranzen zu überweisen, dankend abgelehnt wurde. Es sei angeblich eine Tradition, dass die Großeltern das Teil kaufen, hieß es aufgebracht. Noch nie gehört. Aber damit war dann schnell klar: Das wird hier jetzt ein größeres Thema, diese spezielle Form der Aufbewahrung, in der Apfelsaftschorle ausläuft, Eselsohren entstehen, Schulbrote verschimmeln und Lehrer Elternbriefe verschicken.

Gut, überweis doch gern, aber bitte nicht zu viel, kostet bestimmt nicht die Welt, wurde der Oma gesagt. Ja, es gibt wirklich abwegig teure Modelle, das war überall zu lesen, aber man war in den Babyjahren ja auch ohne Luxusbuggy fürs Kind gut ausgekommen. Aber da hatte man die Rechnung ohne die Tante gemacht! Die schickte Links zu Tornistertesttabellen, aus Sorge, das Kind brauche beim Kauf des falschen Modells bereits nach der ersten Klasse eine neue Wirbelsäule. Auf was man da alles achten musste! Ohne Hüftgurt war scheinbar nichts zu machen, besser noch einen Brustgurt dazu. Wären die Gurte schwarz und aus Leder, könnte das Geschirr auch als Bekleidung auf einer sexpostiven Party durchgehen. Aber bitte mit gepolsterten Schulterriemen, klar, alles andere schien fahrlässig. Und größenverstellbar, das leuchtete ein, schließlich wäre es ja schön, wenn die 260 Euro für ein paar Jahre reichen würden.

Aber stopp mal, 260 Euro?! Wofür!? Die Testsieger sind ja sogar aus alten Plastikflaschen gemacht! Doch die kurzen Gedankenausflüge zu Materialkosten und Produktionsbedingungen – aufwändiges Verfahren, 20 Prozent teurer, muss man wissen – wurden schnell unterbrochen: "Große orangefarbige oder gelbe Flächen leuchten am Tag und in der Dämmerung, wenn Autos ohne Licht fahren", war neben den Testergebnissen zu lesen. "Nur damit ist der Ranzen rundum sicher." Klar, die Signalwirkung! Wenn der Ranzen die nicht hat, wird das Kind überfahren und ist tot!

Dem Kind waren Signalfarben irgendwie egal. Beim gemeinsamen Blick ins Internet klebte der Zeigefinger am Computerbildschirm und versuchte vergeblich, zum Modell Star Wars zurückzuscrollen, weil es jeden Bildschirm für einen Touchscreen hält, aber wem nutzt diese, nicht mehr lange andauernde, technische Überlegenheit? Taschen mit Fußbällen, Ninjas, Rennautos, Einhörnern – es wimmelte von Schwindel verursachenden Designs und Kinder haben leider noch ein sehr übersichtliches Repertoire, um ihre Identität zur Schau zu stellen. Aber was ist mit Genderneutralität? Das hatte man sich doch auch mal groß auf den Erziehungszielezettel geschrieben!

Ablenkungsversuch: "Ja, oder schau mal, dieser? Wie findest du den? Eigentlich ganz cool, oder?" Grün und retro-schlicht, handgemacht in einer Großstadtmanufaktur, ein Traum für die woke Elternschaft. "Ja, den hat Liam, den will ich auch haben!" Liam geht auf die Waldorfschule. Und vielleicht hatte der Patenonkel recht, als er später vorsichtig anmerkte, dass dieses Modell das Kind wahrscheinlich als weißes, privilegiertes Kind identifizieren würde? Wie wird sich das Kind entwickeln mit so einer Tasche? Aber gleichzeitig die Sorge: Was wird denn aus ihm, wenn ein großes Piratenschiff seinen Rücken ziert? "Zehn Wochen Lieferzeit" stand auf der Homepage der Manufaktur, und damit war dieses Problem zum Glück dann auch erledigt.

Die Freundin riet noch, das Kind sein Modell nicht allein aussuchen zu lassen, schließlich müsse dafür gesorgt werden, dass es ein Tornister wird, mit dem es nicht schon im nächsten Jahr von den Viertklässlern gehänselt wird. Aber was finden Viertklässler denn cool? Tja, da müsse man dann jetzt entscheiden, mit welcher Art von Viertklässlern das Kind demnächst dann so rumhängen würde. Aber wer möchte schon vor der ersten Klasse darüber nachdenken, wer das Kind später mal Klasse zum Kiffen anstiften wird?

Der befreundete Vater vom Jungen aus der Parallelklasse schlug schlauerweise vor, den beiden den gleichen Ranzen zu kaufen, damit sie sich schon mal nicht gegenseitig auf die Rübe kloppen würden. Das zumindest klang nach einer guten Idee. Das Modell hat auch im Dunkeln leuchtende Muster, damit ist ein Verkehrstod zumindest schon ein bisschen unwahrscheinlicher. "Stopp!", sagte die Nachbarin, Schulranzen solle man unbedingt nur gebraucht kaufen. Alle zu teuer! Und außerdem: die Umwelt.

Beim Blick in die übervollen Kleinanzeigen dann der Gedanke: Vielleicht wäre es eine gute Idee, diesem Tornisterterror Einhalt zu gebieten, indem die Schulpaten, die den Erstklässlern aus den JüL-Klassen (jahrgangsübergreifendes Lernen) an die Seite gestellt werden, einfach ihre alten Ranzen vermachen? Dann müssen die Kinder halt gucken, wie sie mit Schwan, Rakete oder pinkem Schwein auf dem Rücken zu guten und glücklichen Menschen werden. Man hört bereits von Elternabenden, bei denen das Tornisterthema ausführlich besprochen wird. Soll lange dauern, heißt es. Ist es die Zeit wert?

Nein, denn es wurde am Ende ein mittelteures Modell mit genderneutralen Geistern, Hüftgurt, Brustgurt und Leuchtgedöns. Gefällt mir, sagte das Kind, aber dann verschwand die Tasche auch schon wieder in der Ecke.