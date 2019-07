Tinder Suche Nicht-Angler mit Kassengestell

Zwar sind mehr als 60 Prozent aller Alleinstehenden zufrieden mit ihrem Leben, jedoch nur zehn Prozent davon sind überzeugte Singles. Was auf der Suche nach dem richtigen Partner alles passieren kann, davon erzählen unsere beiden Singlekolumnistinnen in der Serie "Es ist kompliziert".

Der Offline-Dating-Markt ist einfach strukturiert. Man trifft sich – nebenbei bemerkt wirklich nie, nie, nie im Supermarkt – unterhält sich und schaut, ob aus dem anfänglichen Interesse mehr werden kann. Das Ganze kann dann scheitern an Unterhaltungen, bei denen man vor Langeweile fast vom Barhocker rutscht. Oder daran, dass man sich beim zweiten Whiskey bei der sehr direkten Frage verschluckt, ob man offen sei für einen Dreier mit der Freundin, die jetzt gerade zu Hause wartet. Wobei die Dreier-Offerte auf jeden Fall eine gute Geschichte hergibt. Den Whiskey habe ich natürlich noch ausgetrunken.

Da die ominöse Supermarkt-Option bei mir ausfällt, wird es nicht einfacher, Männer kennenzulernen, erst recht, wenn man langsam dann doch auf Ende 30 zugeht. Die Freunde mit Kindern winken ab, wenn es um die Freitagabendplanung geht. Die anstrengende Woche, kein Babysitter, und überhaupt. Die Freunde mit Partnerinnen und Partnern brauchen gern erst mal ein bisschen Beziehungszeit, oder sind auf dem Energielevel: Lass doch bei uns was kochen. Alles schön, aber ganz ehrlich: Ich habe auch keine Lust, wirklich jeden Freitagabend in einer Bar zu sitzen und zu schauen, wer da so zur Tür reinkommt.

Also vielleicht doch mal dieses Online-Dating ausprobieren. Da ich aber immer noch sehr ambivalent bin, wenn es darum geht, im Internet Menschen kennenzulernen, bin ich bequem und versuche es erst mal mit Tinder. Nicht viel ausfüllen, keine Algorithmen beeinflussen, einfach loslegen.

Einfach, haha. Ich scheitere schon beim Anmelden. Mit Facebook oder mit der Telefonnummer verbinden. Ich will eigentlich nichts davon. Aber da alle Internetfirmen dieser Welt vermutlich schon die Farbe meiner Socken kennen, ist das dann auch egal. Wen und in welchem Umkreis ich suche, das geht zügig. Bloß nicht zu großer Radius, Brandenburg ist ja doch näher, als man immer meint. Aber welche Bilder von mir zeige ich? Und was schreibe ich dazu? Wie ich auf einer Party in einen Mann reinstolpere, kann ich nur bedingt beeinflussen, ich weiß einfach nicht, wann ich wem begegne. Hier geht es nur ums Begegnen und das noch mit einem schnellen Swipe. Wie lange nimmt man sich Zeit, ein Bild, ein paar Sätze anzugucken? Ich glaube nicht viel und merke später: Man ist gnadenlos.

Es ist kompliziert Das ist nicht nur die Bezeichnung für einen Beziehungsstatus, sondern auch der Name der Singlekolumne auf ZEITmagazin ONLINE. Unsere Autorinnen Nikita Hansen und Greta Knaurhahn berichten abwechselnd von den Abenteuern alleinlebender Großstädterinnen. Auf der Suche nach dem richtigen Mann kann man viel Spaß mit dem Falschen haben, hat Cher einmal gesagt. Wie absurd, lustig, aufregend und haarsträubend das sein kann, davon erzählen unsere Kolumnistinnen.

Aber so weit komme ich am ersten Abend nicht. Nachdem ich mich für drei annehmbare Bilder entschieden habe, schlafe ich erst mal darüber. Was will ich überhaupt auf Tinder? Ich bin nicht auf der Suche nach schnellem Sex, bin aber auch zu zynisch, um zu glauben, dass ich so tatsächlich den Mann treffe, der dieser Kolumne ein Ende setzt. Auch wenn ich viele Paare kenne, die sich so kennengelernt haben. Mein Profil soll also weder das eine noch das andere aussagen. Ich checke die Bilder mit Freundinnen gegen, dann formuliere ich drei Sätze über mich. Protipp von einer Freundin: Größe nicht vergessen, das sei "wichtig auf Tinder". Und dann bin ich online.