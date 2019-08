E-Scooter Wie sie rollern

Sie lehnen an Laternen, sie liegen auf Gehwegen, und manchmal landen sie auch im Fluss: E-Scooter, für manche die Nervnummer du jour in der Großstadt, scheinen mitunter mehr herumzustehen als zu fahren. Vor zwei Monaten haben die Elektrokleinfahrzeuge mit Lenkstange – manche haben sogar einen Becherhalter – auch deutsche Städte erreicht. 10.000 sind es, und es werden immer mehr. Ihre Nutzerinnen und Nutzer aber bleiben übersichtlich, denn viele ähneln sich sehr. Eine Charakteristik der sieben klassischen E-Scooter-Typen, manche mit Speed, manche ohne.

Der verpeilte Tourist

Ist der Intimfeind der leistungsorientierten Radler, die die Stadt zügigst durchqueren. Nur für den Touristen und die Touristin müssen sie immer wieder bremsen. Diese erfreuen sich nämlich an den angemieteten Elektrokleinfahrzeugen nicht nur wie Kinder an einer ausgeschütteten Legokiste, sie treiben auch wie Brummkreisel durch die Metropolen. Mal sind sie dabei so langsam, dass sie bei ihren elliptischen Schwüngen fast umkippen, weil sie sich nach Sehenswürdigkeiten umgucken müssen. Mal beschleunigen sie überraschend, mit Lautäußerungen der Begeisterung, "Huiiii!" beispielsweise. In welchem Rhythmus sich das schnelle "Huiiii!" und das quälende Herumgeschnecke abwechseln, bleibt unvorhersehbar, weswegen das Überholen dieser E-Scooter-Klientel auf Radwegen unmöglich und auf Straßen gefährlich ist. Dem Radler, der dahinter hängt, bleibt Zeit für eine Meditation über Gelassenheit und Achtsamkeit.

Der autofeindliche Altlinke

Er kommt immer gerade von einer Diskussion; einer, bei der etwa über die Zukunft der Urbanität diskutiert wurde. Jetzt muss er schnell zu einem Plenum, bei dem es um einen Ideenwettbewerb mit Bürgerbeteiligung geht, um einen ehemaligen Schlachthof in ein Kreativzentrum zu verwandeln und nicht dem Kommerz in den Rachen zu werfen. Gentrifizierung ist ein Wort, auf das er so allergisch reagiert wie andere Phänotypen auf Gluten. Der Altlinke lebt lange genug in Berlin – ja, es muss Berlin sein –, um sich an verwegene Pläne zu erinnern, die ganze Altbauquartiere dem Weiterbau der Stadtautobahn opfern wollten. Deshalb ist er aus Prinzip für E-Scooter, ohne jemals weiter als einmal um den Block mit einem davon gefahren zu sein: Nur so könne die Stadt wieder eine Stadt der Flaneure werden – hier würde er noch einige Zitate von Walter Benjamin einfügen – und die Vorherrschaft der Autos spielerisch gebrochen werden.

Die Hipsterfamilie

Sie lesen zu Hause gern Bücher über Tiny Houses und Hütten in den Wäldern, ihr Traumurlaub bestünde darin, mit einem umgerüsteten VW-Bulli in den Beskiden herumzufahren, aber bitte nicht, wenn es regnet. Ein eigenes Auto besitzen sie natürlich nicht, denn sie leben nachhaltig – sie haben also ein Transportrad, original Christiania. Es bietet nicht nur dem heranwachsenden Kinde des Paares und einigen Paketen Maiswaffeln für unterwegs Platz, es ist auch praktisch, um drei Dutzend Einweckgläser durch die Stadt zu fahren, wenn "auf dem Grundstück" die Früchte reif geworden sind. Manchmal müssen sie das Bike aber verleihen, denn sharing is caring, weißte. Dann ist der Moment gekommen, in dem sich die dreiköpfige Familie lachend auf einen E-Scooter schwingt, der komischerweise dieser Belastung gewachsen ist, aber sie sind ja alle sehr schlank, wegen der Maiswaffeln wahrscheinlich. Man sieht darüber hinweg, dass sie auf dem Gehweg fahren, denn dem Autoverkehr sollten sie in dieser sorglosen Konstellation wirklich nicht näherkommen.

Die speedorientierte Start-Upperin

In US-amerikanischen Filmen lesen die Menschen auf den Kardiotrainern im Fitnessclub immerzu intelligente Zeitungen (die Realität ist anders, alle gucken Trash-TV, zumindest hierzulande, aber lassen wir das), und zwar in straffer, aufrechter Haltung. So steht dieser Typ Scooter-Nutzerin auf dem Gerät: konzentriert, hocheffizient und gespannt wie ein Flitzebogen, jederzeit bereit, weitere Aufgaben unterwegs zu erledigen, denn sie ist eine Macherin. Der E-Scooter läuft bei ihr auf Höchstgeschwindigkeit, zwischen Radweg und Straße wird virtuos gewechselt, um das perfekte Fortkommen zu gewährleisten. Währenddessen findet ein Telefonat mit Ohrstöpseln statt, um nicht bloß blöd auf dem Roller zu stehen, das hat schließlich keinerlei Trainingseffekt. Die speedorientierte Start-Upperin könnte vermutlich auch noch einen Stapel Quinoa-Bowls auf einer Hand balancieren, während sie beschleunigt. Sie nutzt den E-Scooter für die von Verkehrsminister Scheuer viel beschworene letzte Meile: vom sicheren Parkplatz für ihr customized Edelfahrrad bis zur Drehtür am Coworking-Space.