Sparbuch Das feuerrote Lieblingsbuch

Mein Lieblingsbuch ist feuerrot. Allzu viele Wörter stehen nicht darin, dafür umso mehr Zahlen, sauber aufgereiht in Tabellen. Meist runde wie +20, +50 oder +100. Mein Lieblingsbuch ist mein Sparbuch, verfasst erst in DM, dann in Euro. Ich blättere gern darin, dünne Seite um dünne Seite. Nicht unbedingt, um mich an Reichtümern zu erfreuen – Negativzinsen sind zwar kein Problem, aber durch die Niedrigzinspolitik rentiert sich die klassische Sparanlage seit Jahren nicht mehr. Mein Buch der Bücher birgt vor allem einen Schatz an Erinnerungen.

Mein erstes Sparbuch erhielt ich am Weltspartag 1993 in der Grundschule. Jährlicher Höhepunkt des Schulsparens: Man warf das Geld aus der Sparkassenfigur – es gab Didi und Dodo, Pomm-Friedel und Pomm-Fritz zur Auswahl – in eine Zählmaschine. Dann taucht es als Zahl in dem schmalen roten Buch wieder auf. Ratatatata!



Das ist das Geräusch, das ich am meisten mit diesem Buch verbinde. Jahr um Jahr war es zu hören, wenn das Buch in der Sparkassenfiliale durch das Lesegerät lief und der Drucker die Einzahlungen und Auszahlungen aufgelistet hat. Ratatatata nach jedem Geburtstag. Ratatatata zur Firmung. Aber auch Ratatatata, als ich mein erstes Auto kaufte und damit das erste Buch auflösen musste – zu groß war der Einmalbetrag, den ich spontan abhob. Ich habe es entwertet mit nach Hause genommen, in eine Klarsichthülle geschoben und in den Aktenordner mit der Aufschrift "Bank" geheftet. Jedes Büchlein hat dort seinen Platz und wartet auf den nächsten Heimatbesuch.

Für mich als Dortmunderin ist in Berlin mit dem Buch nichts anzufangen, man muss schon zur Filiale, um sich die – mickrigen – Zinsen zu holen. Die Filiale meiner Kindheit liegt bis heute sieben Minuten Fußweg vom Elternhaus entfernt. Sie hat anwohnerfreundliche Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 16:30 Uhr. Außer mittwochs, da ist nachmittags geschlossen. Dafür ist Donnerstag bis 18 Uhr jemand da. Lange Zeit hat ein sehr dicker, sehr netter Mann mein Buch entgegengenommen. In meiner Erinnerung trägt er dabei stets dasselbe grau-beige gestreifte Hemd. Später arbeitete in der Filiale eine Schulfreundin. Überhaupt saß hinter dem Schalter immer jemand, den man im Lauf seines Lebens schon einmal gesehen hat.

Früher zeigte mancher sich beeindruckt, weil es so lange Ratatatata machte, dem Taschengelddauerauftrag von Opa sei Dank. Ratatatata. Ratatatata. Ratatatata. Schon wieder ein Jahr um.



Mit meinem ganz persönlichen Sparbuch gehöre ich zu den 41 Prozent der Deutschen, die ihr Geld heute am liebsten so anlegen. Monat um Monat zahlen sie feste Beträge ein, gut ein Drittel der Sparer legt monatlich bis zu 100 Euro zurück, ein Fünftel bis zu 200 Euro, ein knappes Fünftel spart bis zu 500 Euro. Es ist so herrlich einfach: Rein, drauf, sichtbar. Ein simpler mechanischer Prozess. Ratatatata.

Wie ein Tagebuch

Das Sparbuch kennt keine Eile. Es ist zur gemächlichen Vermögensbildung gedacht. Wenn das Geld irgendwo sicher ist, dann hier. Sparkassen lagern Einlagen vertrauenswürdiger als alle anderen Banken, man kann sich bildlich vorstellen, wie die Scheinbündel griffbereit hinter dicken Tresortüren lagern und da sind, wenn sie gebraucht werden. Meine Onlinebank kann ich im Notfall 24/7 problemlos per Chat, Telefon oder WhatsApp-Call erreichen. Das Sparbuch kennt erst gar keine Notfälle. Phishing, Photo-Tan, Hacker – alles kein Thema.

Auf meinem Onlinekonto für den Alltag geht es rasant auf und ab. Geld rauf, Geld runter. In einer Geschwindigkeit, die durch Apple Pay noch mal zugenommen hat. Die Flexibilität des Onlinebankings, von PayPal und Ähnlichem ist natürlich nicht zu unterschätzen. Schnelles, bargeldloses Zahlen macht das Leben unkompliziert. Und auch, dass mancher mit seiner EC-Karte überall kostenlos Geld abheben kann, wo es den Euro gibt, und ansonsten halt mit der Visakarte weltweit.

Ein Sparbuch hat solch ein Hin und Her gar nicht erst nötig. Es ist die gebundene Entschleunigung. Entschleunigung, die sich anfassen lässt. Ein Sparbuch ist etwas Haptisches. Es mag sich nicht genau wie ein Bündel Scheine anfühlen, aber ein bisschen halt doch. Sicher, Sie können das PDF der Monatsabrechnung ausdrucken. Aber das ist doch bloß unnötiger Papiermüll. Denn was ist so ein loser Zettel schon, verglichen mit einem Buch, über dessen rauen Umschlag man streichen und sich dabei in Gedanken verlieren kann?

Hellgrau auf beige steht dort der Besitz. Wie er ist – und wie klein er einmal war. Ihn anzusammeln, hat Zeit gebraucht, ein gewisses Maß an Disziplin. Das macht stolz. Das Sparbuch zeigt, was bereits erreicht wurde: Das erste eigene Auto, der erste Urlaub mit Partner, die erste selbst hinterlegte Kaution. Das Sparbuch weiß genau, wann das war – es ist wie ein Tagebuch, nur in Summen eben. Und es zeigt, was künftig möglich sein kann. Die Waschmaschine darf ruhig kaputtgehen. Die nächste Fernreise ist sicher. Vielleicht wäre es sogar möglich, ein Seegrundstück anzuzahlen. Ratatatata.