Mit Kindern spielen Warum lacht sie bei mir nie so?

Zum ersten Mal ist es mir in unserem Italienurlaub aufgefallen. Ich stand an der Bar in der Schlange, draußen lachte ein kleines Kind. Es lachte sehr fröhlich und sehr laut. Alle drehten sich um. Die Frau hinter mir sagte: Ach, das ist die Kleine, die so süß mit ihrem Papa spielt. Ich bezahlte mein Eis, ging raus und stellte fest: Das ist ja mein Kind! Warum lacht sie bei mir nie so?

