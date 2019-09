Freilerner Für immer schulfrei

Vier Holzpaletten, zwei Verstärker, in der Hand ein Mikrofon. Mehr braucht Laura Dekker an diesem Samstag nicht, um Hunderte Menschen in einem Wald unweit der brandenburgischen Gemeinde Damelack zu begeistern. Vor ihr sitzen Mütter, die stillen, Kinder, die Grashalme zupfen, Väter, die Holzlöffel schnitzen. Dekker trägt einen roten Pullover, Jeans, eine Halskette mit Steinen. Auf der Straße würde sie wohl kaum jemand erkennen. Ihre Geschichte, die sie heute beim Schulfrei-Festival erzählt, kennen viele. Mit 14 Jahren segelte Dekker allein um die Welt. Darf sie das? Kann sie das? Die New York Times, der Guardian, die Tagesschau, alle berichteten. Sie war ein Jahr und vier Monate lang von Gibraltar über Australien bis in die Karibik unterwegs. Interessant für die Freilerner im Publikum ist daran vor allem eins: Sie tat es, ohne eine Schule zu besuchen.

Freilerner sind Eltern und Kinder, die das staatliche Schulsystem ablehnen. Sie sprechen Regelschulen ihren Wert ab, wollen keine starren Vorgaben, pochen darauf, dass Minderjährige selbst entscheiden sollten, ob sie in die Schule gehen möchten. Sie lehnen die allgemeine Schulpflicht ab, nach der seit 100 Jahren alle Kinder in Deutschland eine Schule besuchen müssen. Die Vollzeitschulpflicht liegt, je nach Bundesland, bei mindestens neun oder zehn Schuljahren. Diejenigen, die bis zu einem bestimmten Stichtag das sechste Lebensjahr vollendet haben, werden mit Beginn des folgenden Schuljahres schulpflichtig.

Freilerner betrachten die Welt als großes Klassenzimmer, sie wollen ihre Kinder zu Hause erziehen. Einmal im Jahr trifft sich die Community zu einem viertägigen Schulfrei-Festival. Aus ganz Deutschland reisen die Familien Richtung Damelack, um zu erfahren, wie sie die Einschulung ihrer Kinder umgehen können.

"Wir sind unter dem Radar geblieben"

Überall auf dem Festivalgelände sind Sonnensegel aufgespannt, Duschen und Toiletten aus Holz aufgebaut, aus einem Brunnen fließt Wasser in eine alte Badewanne. Vor einer der Freiluftbühnen tanzen Menschen zu rhythmischer Musik, zwei Clowns führen Kindern ihre Künste vor. Vor einem grauen Zelt sitzen zwei Eltern, beide um die 40 Jahre alt. Ihre Namen möchten sie in keinem Artikel lesen. Denn das, was sie tun, ist in Deutschland illegal. Ihre bald elfjährige Tochter geht nicht zur Schule. "Wir sind unter dem Radar geblieben", sagt der Vater. So bezeichnen das Freilerner, wenn der Staat es versäumt, die Schulpflicht durchzusetzen. Das kann geschehen, wenn Eltern rechtzeitig vor Schulbeginn umziehen und sich am neuen Wohnsitz nicht anmelden. Wenn eine Behörde überlastet ist und Einschulungsbriefe nie ankommen.

Ihre Tochter war so ein "Glücksfall", wie die Eltern das nennen. Für ihren siebenjährigen Sohn haben sie kürzlich eine Ermahnung erhalten. "Bisher konnten wir die Einschulung verhindern, doch im nächsten Jahr wird das schwer", sagt die Mutter. Die einzige freie Waldorfschule, die infrage kommen würde, sei voll.

Laura Dekker erzählt beim Festival bei Damelack davon, wie es war, mit 14 die Welt zu umsegeln, statt zur Schule zu gehen. © David Gutensohn

An diesem Wochenende Anfang September sitzen sie auf Campingstühlen vor dem Zelt von Matthias und Karen Kern. Die beiden haben die Freilerner-Solidargemeinschaft gegründet. Der über Spenden finanzierte Verein erstattet Bußgelder, übernimmt Anwaltsgebühren, bietet kostenlose Rechtsberatungen für Familien, die "in den Widerstand gehen", wie sie das nennen. Familie Kern will erreichen, dass noch mehr Menschen das schaffen, was sie einst durchgesetzt haben. Nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten habe eine "kulante Schuldezernentin" entschieden, dass der Fall vor Gericht nicht weiterverfolgt werde und sie eines ihrer Kinder zu Hause unterrichten können, sagen sie.