Brettspiele Die Runde endet, sobald der erste Hitlervergleich fällt

Am Donnerstag beginnt in Essen die Spiel '19, eine Publikumsmesse, auf der in diesem Jahr mehr als 1.500 neue Spiele vorgestellt werden. Vermutlich mal wieder mit sehr vielen Magiern, Schlössern, Prinzessinnen, Königen und Drachen, also völlig unzeitgemäß. Wir finden, dass das Jahr 2019 seine eigene Spielewelt verdient hat, mit den Themen unserer Zeit. Deshalb haben wir die Klassiker ein bisschen überarbeitet.

Monopoly, Gentrifizierungsedition

Ziel des Spiels: Sei schneller und klüger als deine Mitspieler, wenn es darum geht, eine Wohnung in einem aufstrebenden Stadtviertel zu ergattern!

Vorbereitung: Zunächst zieht der Spielleiter drei Karten vom Stadtviertelstapel. Diese drei Stadtviertel sind nun die "aufstrebenden" Viertel des Spielfelds. Dann zieht jeder Spieler eine Wohnkarte, auf der ein Viertel angegeben ist, in dem der Spieler seine erste Wohnung beziehen muss. Dort werden die jeweiligen Wohnsteine der Spieler platziert.

Spielablauf: Nun wird im Uhrzeigersinn gewürfelt. Jedes Würfelauge bedeutet, dass der Spieler eine Straße weiter rücken darf. Auf der neuen Straße angekommen, zieht der Spieler eine Ereigniskarte. Ereignisse können etwa sein:

"Du wirst wegen Eigenbedarfs gekündigt, rücke vor bis Marzahn"

"Herzlichen Glückwunsch, du hast eine Wohnungsbesichtigung in dieser Straße! Wenn du drei Mal hintereinander eine Sechs würfelst, wählt der Vermieter dich aus."

"Eine Freundin von dir geht für ein halbes Jahr nach Ecuador und bietet dir ihre Wohnung in einem aufstrebenden Viertel zur Untermiete an. Du kannst dort drei Runden bleiben. Wenn du unter deinen Mitspielern einen Untermieter für deine Wohnung findest, darfst du deinen Wohnstein verschieben."

Die Spieler müssen durch verschiedene Strategien und Glück versuchen, ihren Wohnstein in ein aufstrebendes Viertel zu verschieben. Der letzte, der keine Wohnung in einem aufstrebenden Viertel gefunden hat, ist der Gentrifizierungsverlierer und scheidet aus dem Spiel aus. Die verbleibenden Spieler ziehen dann vom Stapel mit den Stadtviertelkarten neue Viertel, die jetzt als aufstrebend gelten. Das Spiel beginnt von vorn.

Hase und Igel, Full Vegan Edition

Ziel des Spiels: Es gilt, als Erste oder Erster über die Ziellinie zu gelangen und ein Pop-Up-Bauernhaus zu erreichen. Die Spieler dürfen erst dann einlaufen, wenn sie den Großteil ihrer Biolebensmittelkarten losgeworden sind und nur noch über einen begrenzten Vorrat an Karotten verfügen. Die Spielfiguren symbolisieren Vegetarierinnen und Vegetarier in der Umstellphase auf ein komplett veganes Leben. Der Spielplan ist nach dem gemeinschaftlichen Allmende-Garten auf dem Tempelhofer Feld in Berlin gestaltet.

Vorbereitung: Teilnehmen können drei bis sechs Spielerinnen und Spieler. Alle erhalten je eine hölzerne Figur, dann teilen sie die Lebensmittelkarten, mit denen sie sich vorwärtsbewegen können, ehrlich unter sich auf. Die Karten sind schadstofffrei mit Bildern von Karotten, Seitanwürstchen und Quinoariegeln bedruckt. Zusätzlich gibt es Ereigniskarten.

Spielablauf: Die Spielerin, die am weitesten von einem Biosupermarkt entfernt wohnt, beginnt. Alle bewegen sich auf dem Spielplan vorwärts oder seitwärts und müssen dafür den Wert ihrer Karten einsetzen. Karotten stehen für einen Punkt und Seitanwürstchen für drei Punkte. Die meiste Energie, nämlich fünf Punkte, bringt der Riegel aus gepufftem Quinoa, aber davon gibt es auch am wenigsten.

Um ins Ziel zu kommen, müssen die Spielerinnen und Spieler ihre Vorräte auffuttern, schließlich ist das hier ein From-Root-to-Stalk-Spiel mit Zero Waste und hohem ökologischen Bewusstsein. Sollte ihnen unterwegs die Nahrung ausgehen, müssen sie sich rückwärts auf ein Hochbeet-Feld (man kann trotz des feinen Strichs erkennen, dass es aus alten Europaletten gestaltet sein soll) begeben und eine Runde aussetzen.

Rückschläge können die Ereigniskarten mit sich bringen, die auf den Hafermilch-Feldern gezogen werden müssen. Hier mag den Spielerinnen und Spielern zwar auch Gutes zuteil werden, etwa in Form einer Golden Milk, es droht ihnen aber auch karnivores Ungemach. Wer so richtig Pech hat, erwischt eine Rückfallkarte mit einer Currywurst oder einer Käsekrainer, hat dann ein echtes Problem mit seiner Glaubwürdigkeit und muss zurück auf Los.

Scrabble, Twitter Edition

Ziel des Spiels: Es gewinnt der Spieler, der die meisten, intensivsten Meinungen zu den Worten der Mitspieler findet.

Vorbereitung: Jeder Spieler bekommt seinen eigenen Buchstabenbeutel mit 280 Buchstaben, aus dem er beliebig oft ziehen kann. Außerdem bekommt jeder 280 Moosgummi-Like-Herzen.

Spielablauf: Es beginnt der Spieler mit den wenigsten Twitter-Followern. Er legt ein Wort, das er aus den Buchstaben in seinem Beutel bilden kann, etwa "Antifa". Nun geht es im Uhrzeigersinn: Ein Spieler meint etwa zu Anfang, dass auch Linksradikalismus Radikalismus ist. Der nächste wiederum meint, dass Hufeisen an Pferde und die Wände von Landgasthöfen gehören, nicht in die Politik. Der nächste wiederum meint, dass das eigentliche Problem die Medien sind. Wenn die anderen Spieler eine Meinung besonders ausgefallen oder gut finden, werfen sie ein Moosgummi-Like-Herz auf den jeweiligen Spieler. Der Spieler, der das Wort gelegt hat, wird in der Meinungsrunde übersprungen, kann aber genauso Moosgummi-Like-Herzen werfen.



Die Runde endet, sobald der erste Hitlervergleich fällt – oder dann, wenn niemand mehr eine Meinung hat. Dann legt der Spieler, der im Uhrzeigersinn als nächstes dran ist und in der vorigen Runde als erster eine Meinung haben durfte, das nächste Wort, der Spieler links von ihm formuliert dazu eine Meinung und so weiter. Es gewinnt der Spieler, der die meisten Moosgummi-Like-Herzen gesammelt hat.

Jenga, Reihenhausedition

Ziel des Spiels: Es gewinnt, wer die höchste Hecke gegen seine Nachbarn auftürmen kann, ohne dass der Quartiersmanager es merkt.



Vorbereitung: Alle Spielerinnen und Spieler erhalten Blöckchen aus heimischen Hölzern, die mit einem stilisierten Thujaheckenmuster bemalt sind. Es gibt insgesamt 300 dieser Holzteile, die zwischen vier bis sechs Teilnehmenden verteilt werden. Zusätzlich wird ein Stapel mit Moderations- und Ereigniskarten in die Mitte gelegt, von dem alle fünf Runden jeder eine ziehen muss. Außerdem gibt es Jokerkarten.

Spielablauf: Die Spielerinnen und Spieler türmen im Uhrzeigersinn ihre Blöcke auf. Es beginnt, wer glaubhaft versichern kann, bislang nur in WGs gewohnt zu haben und daher geübt in deeskalierenden Gesprächen zu sein. Er oder sie darf bestimmen, ob man die Hecke rechts oder links von seinem Nachbarn baut. Dann wird gebaut, jede Runde legt jeder ein Holzteil auf seinen Turm.

Die Ereigniskarten weisen einem Mitspieler beispielsweise für eine Runde die Rolle eines Quartiermanagers zu. Er darf aus jeder Hecke einen Stein ziehen, diese jedoch nicht zum Einsturz bringen. Andere Ereigniskarten betreffen den Ensembleschutz: Wer sie zieht, muss seine Hecke freiwillig einreißen und von vorn anfangen.

Die Jokerkarten sind mit Vogelnestern bedruckt. Wer sie zieht, hat vorzeitig gewonnen, denn seine Hecke darf nun natürlich nicht mehr angetastet werden.

Für alle anderen endet das Spiel, wenn sie es geschafft haben, alle ihre Steine loszuwerden und sich komplett gegen ihre Nachbarn abzugrenzen.