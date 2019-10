Hubert Aiwanger O'stochn is!

Es war ein kleiner Schritt für Hubert Aiwanger, den stellvertretenden Ministerpräsidenten von Bayern, als er am 14. Oktober 2019 auf einer Jagdmesse sagte, dass Bayern und Deutschland sicherer wären, wenn alle anständigen Bürgerinnen und Bürger ein Messer in der Tasche tragen dürften. Es war aber, so zeigt es unsere innenpolitische Kristallkugel, ein großer Schritt für die Sicherheit unseres Landes. Und ein mutiger Stich ins Herz der politischen Korrektheit.

Februar 2020. Vor der Messerzulassungsstelle in der Aiwanger Allee 2a, 42659 Solingen, steht eine Schlange aus Bürgerinnen und Bürgern. Sie haben sich alle anständig angezogen für diesen Tag, sie tragen dunkle Sakkos und Blumenkleider, fast alle haben einen selbstzuschnappenden Regenschirm dabei, obwohl die Sonne scheint – "Vorbereitung ist das A und O", sagt einer, während er vom Sattel seines E-Bikes gleitet, "Anstand ist aber bereits die halbe Miete", fügt er hinzu. Es liegt eine bodenständige Stimmung in der Luft.

Die feierliche Eröffnung der Messerzulassungsstelle in Solingen liegt nur ein paar Wochen zurück. Natürlich hatte es etwas Widerspruch gegeben, ein paar Warnungen aus der links-grünen-verlöffelten Presse. Doch schon ein paar Minuten nachdem Hubert Aiwanger selbst mit einer kleinen Machete das rote Band vor der Tür durchtrennt hatte, buchten die ersten anständigen Bürgerinnen und Bürger Termine zur Sichtung ihrer Messertauglichkeit. Sie brachten Fotos ihrer glänzenden Flachspüler-Gästetoiletten mit und vakuumierte Impfpässe.



Aber die Idylle!

Kurz vor der Holztür treffen wir Stefan Müller, der schon seit sechs Uhr morgens hier ansteht, natürlich mit seiner Frau, mit der er seit dreiundzwanzig Jahren in einer anständigen bürgerlichen Kleinfamilie lebt. "Es geht mir um die Sicherheit meiner Kinder", sagt Müller. Wenn sie an Sonntagen durch den Kurpark in Bad Münstereifel schlendern, beobachte er häufig unanständige Gestalten, so erzählt er es. "Wenn ich ein Messer dabeihätte", sagt er, "dann könnte ich die Idylle des Parks im Zweifel besser verteidigen." Hinter ihm stehen ein paar Herren, die leise applaudieren, um die Anwohner nicht zu sehr zu belästigen, denn in der Aiwanger-Allee wohnen ausschließlich anständige Bürger in abbezahlten Eigentumswohnungen. "Genau richtig, Stefan!", sagt einer von ihnen.

Bevor man in Deutschland ein Jagd- oder Kampfmesser tragen darf, so lautet die offizielle Gesetzesregelung seit dem 1. Januar 2020, muss man 16 Jahre alt sein und eine Anständigkeitsprüfung bestanden haben.

Dafür muss man schwören, dass man noch nie etwas geklaut hat. Man muss belegen, dass man mindestens 1,75 Liter Wasser am Tag trinkt, Tee zählt nicht. Die Unterwäsche darf in den letzten zehn Jahren ausschließlich bei 90 Grad gewaschen worden sein. Man muss eine intakte Beziehung zu seinen Eltern in Form von ausgedruckten WhatsApp-Familienchats der letzten drei Jahre darlegen. Man muss Tischmanieren nachweisen (Gabel links, Messer rechts) und notariell beglaubigen lassen, dass man noch nie, wirklich nie im Leben zu jemanden "Du Schwanz" gesagt hat. Und wer schon mal ein Haustier im Garten vergraben hat, kann gleich einpacken.

Wichtig war, dass das Strafrecht geändert wurde. Jemand, der mit Anständigkeitszertifikat eine nachweislich unanständige Person messert, ist nicht bis kaum zu belangen.

Inzwischen hat sich die Sonne hinter eine Wolkendecke zurückgezogen, es ist windig geworden, Stefan Müllers Frau zuppelt an ihrem Rollkragenpullover, schließt den Reißverschluss ihres grünen Mantels.

Da öffnet sich urplötzlich die schwere Holztür der Zulassungsstelle, die Scharniere kreischen, die Leute zucken. Ein kleiner Mann im dunklen Anzug steckt seinen Kopf nach draußen. Er schaut auf die etwa dreißig Anstehenden, sieht ihre dunklen Jacken und Outdoormützen und ruft so laut er kann: "Entschuldigen Sie vielmals, heute können leider nicht alle von Ihnen drankommen!" Dann murmelt er etwas von Krankheitsausfällen, Verletzungen in der Belegschaft, leider so leise, dass ihn kaum einer versteht. Der Wind pfeift.

Anstand ist eine Herzenssache

"Das ist doch wohl nicht Ihr Ernst", schreit einer, der weit hinten steht, den kleinen Mann an. "Und dafür zahle ich Steuern!", sagt ein anderer, abfällig. Stefan Müller, der ja weiter ganz vorne steht und sich gute Chancen ausrechnet, dranzukommen, versucht zu schlichten: "Wir sind doch alle des Anstands wegen hier!"

Der, der hinten eben noch rumgenölt hat, bricht jetzt die Ansteh-Ordnung auf und kommt zu Müller nach vorne. "Hören Sie mal", sagt der Nöler, "das hier ist ein freies Land", und Stefan Müller bleibt nichts zu sagen außer: "Genau!"

– "Und deshalb", wieder der Nöler, "stelle ich mich jetzt hier in der Reihe vor Ihnen hin."

– "Wer zuerst kommt, wird zuerst geprüft", sagt Müller.

– "Wer gebietet das?", sagt der Nöler.

– "Der Anstand", sagt Stefan Müller.

Und dann, wie sollte es anders sein, geht alles ganz schnell. Der Nöler hat ein Klappmesser aus seiner Tasche gezogen und Müller in den Bauch gestochen, Müllers Frau musste sich logischerweise verteidigen, also läuft der Nöler jetzt mit einem Messer im Rücken panisch zwischen den Anstehenden umher, sticht um sich, klar. Ein Glück, dass alle anderen auch Messer dabeihaben, zwar noch ohne Zulassung, aber was soll’s, Anständigkeit ist Herzenssache, das hat man im Blut, was sagen schon Zertifikate. Also verteidigen sie sich gegen den Nöler und gegen Müllers Frau, irgendwie dann auch gegeneinander, Blut rinnt in den Gullideckel, "das ist gegen die Gewässerordnung!", schreit einer, "ich bitte Sie, anständig zu bleiben", kreischt eine Frau und holt aus. Ein ziemliches Gemetzel ist das jetzt vor der Tür, bei dem keiner mehr so richtig weiß, warum eigentlich, und nach einer halben Stunde ist alles Hack.

Der kleine Mann öffnet die schwere Holztür wieder. Er schaut kurz raus, schließt sie wieder und denkt, dass durch Hubert Aiwangers Idee Bayern und Deutschland vielleicht wirklich ein bisschen sicherer werden.