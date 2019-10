Turteltaube Die Natur des Schnäbelns

In den People-Magazinen und auch in dieser kleinen Gesellschaftskritikredaktion beginnt jetzt das große Wundern: Die Turteltaube, vom Aussterben bedroht – kann das sein? Soll es ihr gehen wie den Wohlfühlpfunden, die von straffen After-Baby-Bodys verdrängt worden sind? Soll sie der Vergessenheit anheimfallen wie die schönen Adligen, die Fitness-Influencer von den roten Teppichen gejagt haben? Ist die Turteltaube tatsächlich im Begriff, sich als global gefährdete Art sehen zu müssen, der die Lust am Brüten abhandengekommen ist? Ist ihr bevorzugter Aufenthaltsort, die Brache, einfach nicht mehr glamourös genug? Musste sie sich als Langstreckenzieher zu oft fragen lassen, ob sie schon einmal etwas von Flugscham gehört hätte und nicht vielleicht den Zug nehmen könnte für ihr Mittelmeerhopping? Ist die Turteltaube das Gurren so leid wie Victoria Beckham das Singen?

Ja, das sind viele Fragen auf einmal, ausgelöst dadurch, dass der Turteltaube gerade eine Auszeichnung verliehen worden ist, die bei Wesen mit Federn ähnlich unbeliebt ist wie die Goldene Himbeere für mäßige Leistungen im Schauspielfach: Die Turteltaube ist der Vogel des Jahres 2020. Den undotierten Preis vergeben der Bayerische Landesbund für Vogelschutz und der Naturschutzbund (NABU) gemeinsam – wie bei anderen unbeliebten Preisen wird vom Preisträger kein repräsentativer Fototermin erwartet, schmollende Abwesenheit ist gesellschaftlich geduldet.

Die kleine Gesellschaftskritikredaktion hat noch eine Frage: Warum jetzt? In den Magazinen des Menschlichen und Zwischenmenschlichen ist es schließlich bislang ein großes Jahr, geradezu ein Jahrhundertjahr für die Turteltaube gewesen. Keine Publikation, in der nicht "berühmte deutsche Turteltauben unterwegs" sind, sogar in Paris, der Stadt der Liebe. Mal lassen sie die Flitterwochen ausklingen oder können nicht genug voneinander bekommen, mal urlauben sie auf Trauminseln oder schweben auf Wolke Sieben. 95 Prozent dieser Population mögen dahingegangen sein, was man beklagen muss. Der Rest ist aber umso eifriger, wie uns scheint. Schließlich gibt es ja das Ehepaar Heidi Klum und Tom Kaulitz, das durch Gurren, Schnäbeln, Umherschwirren und eifrige gegenseitige Gefiederpflege vielleicht mehr für die Turteltaube tut, als der NABU es sich in seinen wildesten Träumen ausmalen kann.