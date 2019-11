Charlotte Roche und Martin Keß "Komm, raus mit dem Gesicht!"

Eigentlich haben sie immer gesagt, es sei besser für die Liebe, wenn sie nicht zusammenarbeiten. Dann starteten Charlotte Roche und Martin Keß, seit 16 Jahren ein Paar, ihren gemeinsamen Podcast. In "Paardiologie" sprechen sie über alles: Fremdgehen, Unlust, Tinder. Mit uns hat das Paar über Älterwerden mit Altersunterschied, die Vorzüge und Nachteile eines gemeinsamen Kontos und das Verhältnis von Alltag und Euphorie gesprochen. Und Martin Keß hat erstmals seine Maske abgesetzt.



ZEITmagazin ONLINE: Herr Keß, wenn dieses Interview erscheint, werden Sie zum ersten Mal als der Mann von Charlotte Roche sichtbar sein. Warum auf einmal?

Martin Keß: Weil ich finde, dass es mittlerweile anstrengender geworden ist, mich zu verstecken und zu maskieren, als einfach mein Gesicht zu zeigen. Ich werde im Alltag zwar nicht ständig angestarrt, die Leute denken nicht, ist er das wirklich? Aber es kommt mir langsam absurd vor, albern. Wir machen einen Podcast, um Gottes willen, ich bin kein Popstar, bei dem die Fans vor der Tür campen.

ZEITmagazin ONLINE: Haben Sie in Ihrem Podcast Paardiologie schon so viel von sich preisgegeben, dass es auf das Gesicht auch nicht mehr ankommt?

Keß: Das kann man so sehen. Wir wussten nicht, ob überhaupt jemand unseren Podcast gut finden würde. Und da fand ich es richtig, zu sagen: Charlotte, ich fühle mich mit dem Gesprochenen total wohl, aber lass mich doch bitte weiterhin unsichtbar sein. Inzwischen glaube ich, dass das Spiel mit der Maskerade mich wichtiger macht, dass es vom eigentlichen Thema ablenkt. Die Leute sollen nicht mutmaßen, wer ich bin. Das kommt mir eitler vor, als jetzt einfach zu sagen: Komm, raus mit dem Gesicht!

ZEITmagazin ONLINE: Als Fernsehproduzent haben Sie für Leute wie Harald Schmidt und Stefan Raab gearbeitet. Waren Sie heimlich neidisch auf die, die Sie ins Rampenlicht geschoben haben?

Keß: Ich kann das eigentlich nicht verneinen. Weil die Verneinung bedeutet hätte, Paardiologie nicht zu machen. Auch dieses Interview gebe ich freiwillig. Ich könnte ja auch Charlotte vorschicken und weiterhin darauf bestehen, dass es keine Fotos von mir gibt. Deshalb: Ja, offensichtlich muss mein Unterbewusstsein gesagt haben: Ich will auf die Bühne.

Charlotte Roche und Martin Keß Roche, geboren 1978, und Keß, Jahrgang 1963, sind seit 16 Jahren ein Paar. Seit zwölf Jahren sind sie verheiratet. Charlotte Roche hat eine Tochter, Martin Keß einen Sohn. Charlotte Roche begann ihre Karriere 1998 als Moderatorin bei Viva 2, später moderierte sie kurzzeitig gemeinsam mit dem ZEIT-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo die Talkshow 3 nach 9. Gemeinsam mit Jan Böhmermann führte sie 2012 durch die Show Roche & Böhmermann bei ZDFKultur. Mit ihrem Roman Feuchtgebiete entfachte sie 2008 eine Debatte über Hygiene, Perfektionswahn und die Sexualität von Frauen. Martin Keß gehört zu den Gründern der Produktionsfirma Brainpool, die Shows wie Schlag den Raab oder TV Total produzierte. Außerdem ist er Mitbetreiber der Kaffeerösterei Van Dyck in Köln-Mülheim. Seit Juni ist ihr gemeinsamer Beziehungspodcast Paardiologie auf Spotify zu hören. Von den mehr als 20 Folgen erreicht jede mehrere Hunderttausend Abrufe.

ZEITmagazin ONLINE: Und vorher gab es keine gemeinsamen Bilder von Ihnen? Nicht mal auf Seite 101 der Google-Suche?

Charlotte Roche: Nein, es gibt keine Fotos von uns zusammen.

Keß: Die Bild hat mal ein Foto von uns veröffentlicht, das haben wir aber weggeklagt. Da wurden wir abgeschossen, als wir gemeinsam Pappe in einen Altpapiercontainer geworfen haben. Das ist 15 Jahre her.

Roche: Unser Anwalt hat uns gesagt, dass Martin keine Person des öffentlichen Lebens ist, wenn er nachweislich nicht die Öffentlichkeit sucht. Wenn er nicht mit mir über den roten Teppich geht, haben die Paparazzi ihn nicht abzuschießen.

Keß: Die Situation war damals eine andere. Es war kurz nach dem Unfall, bei dem Charlottes Brüder umgekommen sind. Diese Tragödie wollten die Medien immer wieder begaffen. Außerdem hatten wir kleine Kinder und wollten einfach unsere Ruhe haben, die Kontrolle behalten. Und jetzt, 16 Jahre später, sind die Kinder groß.

ZEITmagazin ONLINE: Fremdgehen, sexuelle Unlust, Ehestreit, Tinder: Im Podcast legen Sie alles auf den Tisch.

Roche: Wir sind nicht mehr erpressbar, mit nichts, was wir machen. Für mich ist es befreiend, dass Leute, die Privates über mich wissen, weil wir mal befreundet waren, nicht herumlaufen können und sagen: Ach übrigens, die Charlotte macht dies und das. Weil es ja eh alle wissen. Früher ging es mir mit meinen Büchern ähnlich, da habe ich auch Sachen geschrieben, die die Leute vielleicht unmoralisch finden. Auch da war es ein richtig gutes Gefühl, mit den intimsten Details an die Öffentlichkeit zu gehen und zu merken, dass einen auf der Straße niemand bespuckt! Die Menschen sagen eher: Oh Gott, so sind wir auch.

Sie haben immer gesagt: "Wir sind voll in love, ihr Perverslinge." © Sandra Stein für ZEIT ONLINE

ZEITmagazin ONLINE: Heute Nacht geht die 23. Folge online, Sie haben damit 23 Stunden intensiv über Ihre Beziehung gesprochen. Hat Ihnen das als Paar geholfen oder, im Gegenteil, viele alte Wunden aufgerissen?

Keß: Für mich ist die Bilanz klar positiv. Es tut einfach gut, uns so konzentriert mit unserer Beziehung auseinanderzusetzen, mit unserer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das erdet uns und bringt uns näher zusammen. Und Charlotte ist eben ein Showpony, die würde das nicht machen, wenn da keiner zuhört.

Roche: Manchmal machen wir ein Thema auf und es ist ganz warm. Manchmal weine ich auch, was unüblich ist für mich. Danach fühlen wir uns so richtig verbunden und haben ein Hoch, als hätten wir MDMA genommen. Das bringt uns sehr zusammen, auch nach 16 Jahren Beziehung. Doch es gibt auch Themen, bei denen es dann die Woche über nicht so gut ist zwischen uns. Wo wir weiter diskutieren. Zum Beispiel nach der Folge, in der wir über die offene Beziehung sprechen. Martin sagt da: Gut, lass uns das machen. Und ich sage: Ich dachte, wir machen das schon die ganze Zeit. Dieses Missverständnis hat mich beschäftigt, weil ich Martin nicht verletzen will.

Keß: Mir ging es oft so, wenn Charlottes Bedürfnis nach einer größeren Freiheit in der Beziehung anklingt. Das Thema hallt nach bei mir.