Dating-App Tinder, meine Lügen und ich

Zwar sind mehr als 60 Prozent aller Alleinstehenden zufrieden mit ihrem Leben, jedoch nur zehn Prozent davon sind überzeugte Singles. Was auf der Suche nach der großen Liebe alles passieren kann, davon erzählt die Serie "Es ist kompliziert". Ab dieser Folge schreibt unser neuer Kolumnist Adrian Laubmayer im Wechsel mit Nikita Hansen.



Seit ich Tinder nutze, bin ich ständig krank. Am häufigsten trifft es mich kurz vor zweiten Dates. "Elena, es tut mir total leid", schreibe ich, "ich habe mich erkältet, deshalb muss ich dir für morgen Abend leider absagen." Ich bekomme dafür Verständnis, Smileys, "Kein Problem! Melde dich einfach, wenn es dir wieder besser geht. :)". Aber ich melde mich nicht. Denn ich bin nicht krank, ich lüge.

Seit zwei Jahren nutze ich Tinder, OK Cupid, Bumble und wie die Apps so heißen. Mal mehr, mal weniger, mal eine, mal alle. Eine Stunde Zeit und ich habe ein knappes Dutzend potenzieller Dates zusammen. Aber ich merke, wie die Apps mich verändern.

Adrian Laubmayer Ende 20, lebt in Berlin, datet gerne online. Eigentlich gilt er als zielstrebig, aber bei Frauen weiß er nicht ganz so genau, was er sucht. Um seine Privatsphäre zu schützen, benutzen wir für diese Kolumne ein Pseudonym.

Da war Marie: Ich mochte ihre dunklen Haare, ihre großen Augen und wie verrucht sie aussah, wenn sie rauchte. Wir trafen uns für ein klassisches Mal-schauen-Onlinedate: Sonntagnachmittag. Damit man nach einem Kaffee gehen kann, falls es nicht passt. Aus dem Kaffee wurde unter der Markise einer Brasserie ein Glas Rotwein. Wir rauchten, redeten und nach ein paar Gläsern küsste sie mich. Um Mitternacht sagte sie: "So. Ich frage dich jetzt nicht, ob du mit zu mir kommen willst. Stattdessen würde ich dich gern bald wiedersehen." Mir ging es genauso. Leicht belämmert fuhr ich nach Hause.

Wir trafen uns danach einige Male, sie rauchte auf der Fensterbank, ich kochte, wir schliefen miteinander. Es war schön, ich fühlte mich wohl. Aber dann kam das nächste Match, das nächste Date, die nächste Frau. Marie schrieb, ich schwieg. Statt mich mit ihr zu treffen, ging ich auf durchschnittliche Dates mit anderen Frauen, die ich irgendwie interessanter fand. Nach einigen Wochen schrieb Marie mir wütend, dass sie es stillos finde, nicht zu antworten. Womit sie natürlich recht hatte. Ich schrieb zurück: Ich hatte eine stressige Zeit, war in der Heimat gewesen. War alles gelogen. Wir trafen uns noch mal, wieder nachmittags. Sie fragte: "Was hast du heute Abend noch vor?" Ich log mir eine Verpflichtung herbei und ging nach dem Kaffee. Danach schrieb sie nicht mehr.



Ich denke mir keinen Quatsch aus, um eine Frau ins Bett zu bekommen

Es ist so unglaublich viel leichter, in ein Textfeld zu lügen als in ein Gesicht. Keine Mimik, keine Gestik, keine skeptische Nachfrage. Eine Lüge kann ich in einer App tausendfach bearbeiten, bis sie sich anfühlt wie ein glatter, schmaler Kiesel, den ich übers Wasser fliegen lassen kann.

Es ist kompliziert Das ist nicht nur die Bezeichnung für einen Beziehungsstatus, sondern auch der Name der Singlekolumne auf ZEITmagazin ONLINE. Unsere Autorin Nikita Hansen und der Autor Adrian Laubmayer berichten abwechselnd von den Abenteuern alleinlebender Großstädter. Wie absurd, lustig, aufregend und haarsträubend das sein kann, davon erzählen unsere Kolumnisten. Bis November 2019 hat auch Greta Knaurhahn diese Kolumne geschrieben, die sich aber diskret ins Privatleben zurückziehen wollte.

Ich machte gute Erfahrungen mit meinen Lügen – denn wer will schon vor dem zweiten Date so uncool sein und sagen: "Das glaub ich dir nicht." Danach wäre eh alles vorbei, egal was stimmt. Ich merkte nach einiger Zeit, dass ich immer häufiger log und schwieg, statt zu sagen: Ich würde es gern dabei belassen. Es war angenehmer, erkältet zu sein, als nicht interessiert. Auch für die andere Seite des Matchs, so redete ich mir das zumindest ein.

Gleichzeitig überraschte mich die Leichtigkeit, mit der ich log. Sonst bin ich ein ehrlicher Mensch – ich halte es nicht aus, ohne Ticket in der Bahn zu fahren. Ich habe noch nie etwas geklaut, nicht mal als Jugendlicher. Einmal habe ich als Teenager meine Eltern belogen – flog sofort auf. Ich habe so geheult, als sie es herausfanden. Seitdem weiß ich es besser, eigentlich.

Doch das Onlinedating holt diese Abgründe von mir wieder hervor. Hier treffe ich Menschen, für die ich ein Unbekannter bin: Marie, Elena und all die anderen Frauen kannte ich nicht über Freunde oder Kolleginnen, ich hatte sie auf keiner WG-Party getroffen, zu der mich irgendwer hin mitgenommen hatte. Onlinedating ist Dating außerhalb jeder sozialen Kontrolle.

Ich kann sein, wer ich will. Kann mich eleganter darstellen, als ich bin, kann mich gewählter ausdrücken oder abgeklärter tun. Dabei lüge ich nicht über mich. Ich denke mir keinen Quatsch aus, um eine Frau zu beeindrucken oder ins Bett zu bekommen. Aber bei jedem neuen Date merke ich, wie leicht es ist, ein bisschen jemand anderes zu sein: Jemand, der gern im Club die Nacht durchtanzt oder jemand, der viel lieber samstags zu Hause auf der Couch liegt. Wahr ist natürlich, dass ich beides bin. Aber mal zeige ich die eine, mal die andere Seite von mir mehr.

Eine Art WhatsApp-Friedhof

Es ist auch so, sage ich mir, dass sich die Enttäuschung bei den Frauen in Grenzen halten muss. Wer länger online datet, ist den Bodensatz des menschlichen Sozialverhaltens gewohnt. Das Schlimmste (Dickpics, Beleidigungen, Bilder von Typen, die Fische halten) kriege ich als heterosexueller Mann zwar nicht mit. Aber auch ich wurde schon kurz vor einigen Dates mit fadenscheinigen Gründen abserviert. Auch mir schrieben Frauen immer wieder: "Tut mir leid, ich schaffe es heute nicht – nächste Woche?" Und ich schrieb: "Klar, meld dich einfach!" Taten sie natürlich nicht. Ich bin also in guter Gesellschaft.

Ich erzähle Freundinnen und Freunden von meinen Dates, den guten, den schlechten, den peinlichen Matches und den schiefgegangenen Küssen. Ich spreche über den Sex, wie eine Frau sich angefühlt hat, wie sie roch. Aber von meinen Lügen erfährt niemand, meine Lügen gehören mir.

Konfrontiert hat mich bisher noch keine der Frauen – ab und zu schreibt mir mal eine und fragt: "Geht es dir besser?" Ich wische sie dann ins WhatsApp-Archiv, wo die Nachrichten meiner digitalen, nie gewesenen Liebschaften liegen, die niemals zwei blaue Haken bekommen werden.

Ich frage mich: Warum bin ich so? Denn genauso leicht wie die Lüge, ließe sich ja die Wahrheit ins Textfeld tippen. Ich könnte schreiben: "Elena, ich fand es nett mit dir, aber ich würde es gern dabei belassen." Ich hätte Marie schreiben können: "Ich habe mich verhalten wie ein Arsch, du hast recht. Bitte entschuldige. Ich fand es zwar schön mit dir, aber ich möchte mich gerade auf andere Dinge konzentrieren." Ich könnte all diese Schlussmachfloskeln schreiben, die sich über Jahrzehnte eingeschliffen haben, bei denen immer klar ist, was eigentlich gemeint ist: Nein, danke. Aber ich tue es nicht. Weil ich zu feige bin, mir und den Frauen einzugestehen, wer ich wirklich bin: Der Arsch, der vor dem zweiten Date Schluss macht. Ich will lieber einer sein, der nur erkältet ist, und der sich ganz bestimmt wieder melden wird.

Was natürlich Bullshit ist. Durch mein Verhalten bin ich der viel größere Arsch.

Wahrscheinlich habe ich Angst, den Frauen viel weniger wichtig zu sein, als ich annehme. Vielleicht käme nach meiner ehrlichen Absage – kein Interesse – einfach nur ein: Okay, kein Problem! Weil ich halt auch nur ein weiteres Match bin, ein weiteres okayes erstes Date in der Reihe erster Dates, die man so hat. Halt irgendjemand.