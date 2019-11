Geruchssinn Wirkt der Geruch von Babys wie eine Droge auf Frauen?

Der Geruchssinn ist unter unseren fünf Sinnen der am meisten unterschätzte. Dabei hat er den größten Einfluss auf unsere Emotionen, im positiven wie im negativen Sinn. Visuelle, akustische oder haptische Signale werden erst in der Großhirnrinde des Gehirns verarbeitet, Düfte wirken direkt auf das limbische System. Riechen ist Kommunikation auf unbewusste Art – und Körpergeruch ein höchst individueller Chemikaliencocktail, sagt der Neurowissenschaftler Johannes Frasnelli, der den menschlichen Geruchssinn erforscht. Ein Gespräch über riechende Spermien, wenig geruchssensible Teenager und Babys, die ihre Mutter schon vor der Geburt riechen können.

ZEITmagazin ONLINE: Herr Frasnelli, in Ungarn gibt es Hunde, die so gut in Orologie trainiert sind, also darin, Menschen nach Geruch zu identifizieren, dass sie sogar vor Gericht als Beweis gelten. Geht Ihr Vertrauen in den Körpergeruch auch so weit?

Johannes Frasnelli: Ich werde den Ungarn nichts vorschreiben, es scheint zu funktionieren. Aber ich würde mich vor Gericht lieber nicht auf ein Tier verlassen.

ZEITmagazin ONLINE: Hunde schnuppern sich gegenseitig beim Kennenlernen am Hinterteil. Das macht der Mensch zwar eher nicht, aber Forscher haben jetzt herausgefunden, dass wir uns nach dem Händeschütteln oft an der Hand riechen.

Johannes Frasnelli © Amanda Tétrault

Johannes Frasnelli Der Mediziner und Neurowissenschaftler aus Südtirol ist Professor für Anatomie an der Universität Québec à Trois-Rivières. Frasnelli, Jahrgang 1974, erforscht den Geruchssinn und dessen Wirkung auf das menschliche Gehirn. Soeben ist im Molden Verlag sein Buch "Wir riechen besser, als wir denken: Wie der Geruchssinn Erinnerungen prägt, Krankheiten vorhersagt und unser Liebesleben steuert" erschienen.

Frasnelli: Ja, da gibt es eine erste Studie, die das nachgewiesen hat. Wenn das wirklich so ist, dass wir uns unbewusst eine Riechsignatur zur Nase führen, wäre das eine faszinierende Idee. Ich warte allerdings noch ein paar mehr Studien ab, die das bestätigen.

ZEITmagazin ONLINE: Aber dass es unser Verhalten bestimmt, ob wir jemanden gut riechen können oder nicht, stimmt, oder?

Frasnelli: Ja, und auch unbewusstes Beriechen des Gegenübers bestimmt unser Verhalten. Wir kommunizieren so auf nicht bewusste Art und Weise, ähnlich der Mimik und Gestik.

ZEITmagazin ONLINE: Warum können wir denn manche Menschen riechen und andere nicht?

Frasnelli: Das, was wir riechen, ist ein Chemikaliencocktail, der aus den Schweißdrüsen an verschiedenen Stellen unseres Körpers kommt. Unter den Achseln und in der Genitalregion sind das Drüsen, die nicht nur Wasser und Salz produzieren, sondern zusätzliche Substanzen, die den Körpergeruch bilden. Und diese Substanzen sind bei jedem Menschen anders zusammengesetzt. Der Cocktail an Substanzen ist nur bei eineiigen Zwillingen gleich, aber er wird dann von Bakterien auf der Haut noch mal verändert. Auch die Ernährung verändert den Geruch, Knoblauch oder Curry. Genauso wie die Kleidung oder Cremes.

ZEITmagazin ONLINE: Ist mein Geruch ähnlich wie der meiner Schwester und ist das der Grund, warum ihr Hund sich bei mir wohlfühlt?



Frasnelli: Ich weiß nicht, wie Sie für den Hund riechen, aber Studien zeigen, dass Menschen, die genetisch ähnlich sind, einen ähnlicheren Körpergeruch haben als Menschen, die genetisch weiter voneinander entfernt sind.

ZEITmagazin ONLINE: Aber warum können wir jemanden nicht riechen?

Frasnelli: Ich kann ein Parfüm abstoßend finden, weil ich es mal gerochen habe, als ich etwas Unangenehmes erlebt habe. Aber auch beim Grundgeruch hat der Mensch verschiedene Vorlieben. Sie können einen Körpergeruch als angenehm empfinden, den ich eher nicht mag. Und da spreche ich jetzt nicht von Gerüchen, die durch mangelnde Hygiene entstehen.

ZEITmagazin ONLINE: Liegt das an unseren Erfahrungen?

Frasnelli: Auch. Es gibt Studien, die nachweisen, dass vor allem für Frauen der Körpergeruch bei der Partnerwahl maßgeblich ist. Wir wissen aber nicht, durch was die Vorliebe genau bestimmt wird, vermutlich hat das auch etwas mit Genetik zu tun.

ZEITmagazin ONLINE: Die Erwartungshaltung beeinflusse unsere Bewertung von Gerüchen, sagen Sie. Ist das der Grund, warum wir unseren Kindern ohne Ekel die Windel wechseln können?

Frasnelli: Nun ja, da kommen viele Faktoren zusammen. Einem Kind die Windeln zu wechseln, das von Milch ernährt wird, nehmen wir seltener als unangenehm wahr als bei einem Kind, das feste Nahrung isst. Aber Eltern haben natürlich auch eine andere Toleranzgrenze gegenüber ihren Kindern.

ZEITmagazin ONLINE: Sie schreiben in Ihrem Buch Wir riechen besser, als wir denken, dass der Geruch von Neugeborenen bei Frauen sogar wie Drogen wirkt.

Frasnelli: Ja, wir haben nachgewiesen, dass der Geruch von Neugeborenen im Gehirn der Probandinnen – nicht nur bei Müttern, auch bei anderen Frauen – die Belohnungszentren aktiviert, mehr als die eigentlichen Riechzentren. Auf das Belohnungszentrum wirkt das Trinken, wenn man durstig ist, oder Essen oder eben auch Rauschgifte. Und der Geruch von Babys. Evolutionstheoretisch kann man davon ausgehen, dass das dafür sorgen soll, dass die Mütter sich um ihr Kind kümmern.

ZEITmagazin ONLINE: Bei Männern müssten Sie das auch mal untersuchen.

Frasnelli: Das würde ich gerne, noch fehlt es an den Finanzmitteln dafür.

ZEITmagazin ONLINE: Wann hört es denn auf, dass Kinder wie Drogen wirken?

Frasnelli: Wissenschaftlich haben wir das nicht untersucht. Aber wir wissen, dass die Eltern am Teenager meist nicht mehr so gerne riechen.

ZEITmagazin ONLINE: Die Jungs, schreiben Sie, könnten ihre Körpergerüche nicht riechen und stinken deswegen eher.

Frasnelli: Der Körpergeruch hängt erst mal von unserem Hormonhaushalt ab, auch ältere Menschen riechen anders. Aber es gibt Studien, die haben junge Männer und Frauen auf ihre Geruchssensibilität getestet, und es wurde festgestellt, dass Mädchen auch nach der Pubertät eine gleichbleibende Sensibilität aufweisen. Bei jungen Männern war das nicht so. Aber man muss auch sagen, dass wir alle für unsere eigenen Gerüche nicht besonders sensibel sind. Unsere Nase gewöhnt sich an uns.

ZEITmagazin ONLINE: So, wie sich Babys an ihre Eltern gewöhnen. Die können die Mutter schon im Mutterleib riechen, wie geht denn das?

Frasnelli: Die Chemikalien, die sich im Blut oder Körper der Mutter befinden, werden durch die Plazenta auch im Fruchtwasser gelagert und gelangen so auch an die Riechschleimhaut des Babys.