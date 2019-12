Christian Rudder Wo schön auf schön trifft – und mittelhübsch auf mittelhübsch

Christian Rudder studierte Mathematik in Harvard und legte in dieser Zeit den Grundstein zu der Plattform OkCupid, die sich zu einem der weltweit größten Datingportale entwickeln würde. Den Datensatz, der dabei entstand, beschreibt er in dem "New York Times"-Bestseller "Inside Data". 2015 verließ er das Unternehmen OkCupid, das für angeblich 50 Millionen Dollar an den Konkurrenten Match.com verkauft wurde. Er ist Teil der Indieband Bishop Allen und arbeitet aktuell an einem neuen Digitalprojekt.

