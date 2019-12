Dekoration Die Raufasertherapie

Wahrscheinlich sind einfach alle verrückt geworden. Man sagt das ja immer, die Welt ist so schlecht wie nie, die Menschen sind so traurig wie nie, so dick wie nie und gleichzeitig emotional so schlecht genährt. Das ist wahrscheinlich nicht richtig, denn es muss schlimmere Zeiten als diese gegeben haben, in der wir in beheizten Wohnungen sitzen, im Winter Himbeeren essen und vom Weltuntergang kaum etwas mitbekommen, wenn wir es nicht wirklich wollen. Und trotzdem gibt es da so eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach Ordnung, Zuspruch, Einfachheit.

Die Sache ist: Ordnung gibt es nur in Unterwäscheschubladen. Zuspruch gibt es nur in Führungskräftecoachings. Und Einfachheit gibt es nur für ignorante Leute. Um das Bedürfnis nach diesen Dingen trotzdem zu befriedigen, gibt es Schilder und Tassen und Bilderrahmen und Dekomist, bedruckt mit motivierenden, humorvollen Sprüchen.



Vielleicht sollten wir manchmal einfach das tun, was uns glücklich macht, und nicht das, was vielleicht am besten ist. Vielleicht wäre das ja, diese Postkarte zu zerreißen, auf der der Spruch in acht verschiedenen Schriftarten steht, Berge im Hintergrund und ein bisschen Himmel.

Auch interessant: Wir sind eine Familie. Sind füreinander da. Umarmen uns jeden Tag. Lachen gerne und viel. Halten zusammen. Teilen unsere Sorgen. Sagen Bitte & Danke. Vergeben & Vergessen. Probieren Neues aus. Zeigen Respekt. Hören immer zu. Machen aus allem das Beste. Das steht auf einem etwa oberkörperhohen Holzschild, das man sich in den Flur hängen kann oder in die Küche. Einrichtungsläden, Nippeshallen und Möbelhäuser stehen voll mit Produkten dieser Art. Und man darf annehmen, dass etliche davon schon ihren Weg an deutsche Raufasertapeten gefunden haben.



Wer nicht anfängt, wird nicht fertig

Was sagt es über eine Gesellschaft aus, wenn sie solche Schilder benötigt? Sind wir alle sehr vergesslich geworden und müssen Schilder aufhängen, um uns daran zu erinnern, gut mit unseren Mitmenschen und mit uns selbst umzugehen? Hat der Spätkapitalismus uns so im Griff, dass wir etwas auf einem Schild geschrieben kaufen müssen, damit es wahr ist? Oder sind wir alle einfach wahnsinnig blöd?

Wandschilder mit Binsenweisheiten gab es schon immer, zum Beispiel in den Eingangsbereichen der Häuser von alten, solventen Damen, die Schilder waren damals aus Holz, in Schreibschrift stand dort eingebrannt: Wer spart, hungert nur für die Erben, Wer nicht anfängt, wird nicht fertig oder einfach nur Sauerbraten.

Sprache kann ja einiges: Ein Pfarrer, der zwei Menschen zu einem Ehepaar erklärt, tut mit seinen Worten tatsächlich etwas. In Gesprächstherapien werden Menschen durch Gespräche therapiert, was ja auch heißt: gesund gemacht. Das gleiche gilt für Podcasts über autogenes Training, die einem immer wieder sagen, man sei ganz entspannt. Und ein dahergesagter gemeiner Satz an der richtigen Stelle kann jemand anderen wochenlang schmerzen.

Aber mal ganz ehrlich: Feel good. Do more of what makes you happy. Das ist so leer, das hilft doch nicht wirklich jemandem dabei, glücklich zu sein. Oder?

Man muss sich die Wohnzimmer vorstellen, in denen diese Schilder hängen. It doesn't matter what's been written in your story so far, it's how you fill up the rest of the pages that counts. Und im Schrank steht eine Tasse mit goldenen Tupfern und der Aufschrift Sparkle every day. Oder Be happy. In diesen Wohnungen wohnen Menschen, die sich von diesen Gegenständen täglich die gleiche Botschaft aufschwatzen lassen, morgens beim Zähneputzen oder abends vor dem Fernseher oder in der Küche am Esstisch, immer wieder wollen diese Schilder eigentlich sagen: Du bist vielleicht nichts Besonderes, aber alles, was du tust, ist supertoll. Mutet an wie ein unterdrückter Minderwertigkeitskomplex, gepaart mit vorgeschobener Genügsamkeit: Ich langweile mich insgeheim mit mir selbst, aber ich bin glücklich damit, denn zum Glücklichsein bedarf es wenig. Pastelltöne und Schnörkelschrift können schon helfen.

Eigentlich logisch, dass Produkte mit dieser Botschaft in Deutschland in jedem Baumarkt und in jedem Einrichtungsgeschäft zu finden sind. In einem reichen, sicheren Land, einer Insel der Glückseligen in einer Welt, die an jeder Ecke Wirtschafts- und Naturkatastrophen erlebt: Man muss fast schon ein schlechtes Gewissen haben, wenn man hier lebt.