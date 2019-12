Janosch Herr Janosch, was machen Sie denn da?

"Hinweg, hinweg, du altes Jahr!" So verabschiedet Wondrak das alte Jahr, weil er weiß, dass es dann aufsteht und geht. Und bislang wusste man immer: Wondrak würde mit dem neuen Jahr wiederkommen, mit neuen Arten, den Frühling anzubeten und die Gesundheit mit zwei Gläschen Schnaps stabil zu halten, mit dem Bewusstsein, dass Weinen auch schön sein kann, weil man währenddessen nichts anderes tun muss – und mit Empfehlungen, wie man klimaneutral reist: "Paddeln geht schließlich auch und man hat mehr Ellenbogenfreiheit." Leider ist nun nicht nur das Jahr 2019 vorbei, sondern auch die wunderbare Zeit, in der Janosch Wondrak jede Woche verlässlich im ZEITmagazin hat auftauchen lassen, seit 2013. "Herr Janosch, wie sagt man Tschüss", war dazu auf dem Titel des Magazins zu lesen, als Janosch nicht mehr davon abgebracht werden konnte, Wondrak in Rente zu schicken. Und er antwortete auf der nächsten Seite: "Man dreht sich um mit einer Träne im Auge und sagt: Ich geh dann mal."