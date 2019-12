Kindheit Ihre Bilder aus dem Kinderzimmer

Zeiten ändern dich. Das ist oft keine schlechte Sache, klammert sich der Mensch doch gemeinhin an die Vorstellung der Entwicklung, der persönlichen, beruflichen, geschmacklichen. Und je nachdem, wie warm das Verhältnis des Einzelnen zur eigenen Vergangenheit ist, desto milder schaut man vielleicht auch auf letztere, die geschmackliche. Aber das ist oft so schwer. Weil so wirklich schön war's eben nicht. Neben dem familiären Fotoalbum gibt es manchmal noch einen weiteren Zeugen, der die individuelle Evolution bezeugt, aber auch erschüttert: das alte Kinderzimmer. Zumindest dann, wenn Eltern sich die Mühe gemacht haben, es seit dem Auszug des Kindes unangetastet zu lassen. Da liegt dann in den Schubladen noch immer der Starschnitt der Kelly Family, die Lavalampe (kommt alles wieder, Sie werden schon sehen) blubbert müde und die bunten Gläser sind etwas verstaubt, aber noch da. Ja, bunte Gläser zu sammeln war ein Ding in den Neunzigern.



Melancholisch ist Ganze bisweilen natürlich durchaus. Da findet sich noch der mit Filzstift aufgemalte Anfangsbuchstabe jener Liebe, die die größte hätte sein sollen. Oder die zerkratzte Roxette-CD. Und die Gedanken, Ängste und Freudenmomente vergangener Tage sind kurz wieder da und man schläft - vielleicht wiehnachtstrunken - in den Erinnerungen ein.



Und weil gemeinsam schwelgen manchmal die schönsten Geschichten nach oben spült: Was sehen Sie, wenn Sie in diesen Weihnachtstagen wieder in Ihr altes Kinderzimmer kommen, und was sagt es Ihnen? Ist es noch in etwa so, wie vor 5, 10 oder 20 Jahren? Oder finden sich nur noch wenige Spuren der ehemaligen Bewohnerin?

Ob Spuren oder Gesamtkunstwerk: Wir freuen uns, wenn Sie uns Bilder Ihres alten Kinderzimmers zusenden würden, gern mit einem (kurzen) Text, der uns mit in Ihre Vergangenheit nimmt. Schreiben Sie uns eine E-Mail mit Foto, Text und - wenn vorhanden - Ihrem Instagram-Namen an community-redaktion@zeit.de. Die besten Geschichten und Bilder veröffentlichen wir, auf Wünsch auch anonym, auf unserem Instagram-Account @zeit.

Das Artikel Bild stammt aus dem Fundus einer Community-Mitarbeiterin. Ursprünglich liebevoll eingerichtet, verschönte der jüngere Bruder nach ihrem Auszug das Zimmer nach seinem eigenen Geschmack. Ein Ende: absehbar. Nächstes Jahr wird renoviert.