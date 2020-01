Eltern Tschüss, Jugend. Hallo, Milchschorf!

Ganz schön überschätzt, dieses erste Mal. Oft fehlt es dabei an der Erfahrung, um es zu genießen oder richtig einzuschätzen. Und das ist nicht nur beim Sex so. Diese Serie erzählt vom Mut und vom Selbstvertrauen, es noch einmal zu versuchen. Dabei kann man nämlich etwas wirklich Wichtiges lernen: Beim zweiten Mal wird alles besser. In dieser Folge erinnert sich unsere Autorin, was ihr durch den Kopf ging, als sie ihr erstes Kind bekam. Beim zweiten wusste sie: alles halb so schlimm.



Erkenntnis 1: Ruhe bewahren

Kind 1, 51 Zentimeter groß, 3.800 Gramm schwer. Zu groß, zu klein, zu dick? Es trinkt, es trinkt, es trinkt nicht! Zu dünn? Trinken, spucken, weinen, trinken. Schuckeln, wickeln, auf dem Bauch schlafen, auf den Rücken drehen, aufwachen. Auf dem Bauch schlafen, auf den Rücken drehen, aufwachen. Wickeln. Body über Shirt. Body unter Shirt. Body über Kopf?! Warum schreit es, Frau Doktor? Warum schreit es, Osteopath 1? Warum schreit es, Osteopath 2? Warum schreit es, Pekip-Leiterin? Warum schreit es, Ratgeber 1 bis 15? Warum schreit es, Frau Nachbarin? Warum schreit es, fremde Mutter auf der Straße? Blockade! Schub! Kein Schub! Schub! Schub! Schuckeln. Schuckeln. Tragetuch. Wickelkreuztrage. Gymnastikball. Kreisen. Wippen. Fliegergriff. Weißes Rauschen.

Als ich ahnte, dass ich schwanger war, war es kurz vor Mitternacht, und irgendwie war mir in dem Moment danach, einen Test zu machen. Unglaublicherweise erkannte ich auf dem Plastikstift nach wenigen Sekunden zwei Striche: einen dicken roten und einen blassen dünnen – nur ein Schimmer rosa. Bildete ich mir das Rosa nur ein? Schließlich war es spät, die Augen waren müde. Mit dem Handy machte ich ein Foto von dem dünnen Strich. Auch auf dem Bildschirm des Telefons war er zu sehen. Am nächsten Morgen kaufte ich zwei weitere Tests. Beide Male schwanger. Mein erster Gedanke war: Jetzt eine Zigarette. Und der zweite: Das geht nicht mehr. Ich hatte, ohne mir bewusst darüber gewesen zu sein, die letzte Zigarette meines Lebens bereits am Vortag geraucht. Große Veränderungen standen an. Ich freute mich darauf.



Beim zweiten Mal Neues Jahr, neues Glück? Beim ersten Mal läuft nicht immer alles rund. Was oft fehlt, ist die Gelassenheit, dass es schon gutgehen wird, die Erfahrung, dass man sich auf sich selbst verlassen kann. In dieser Serie erzählen wir vom zweiten Mal, das oft glücklicher macht als das erste Mal – und von der Erfahrung, wie sehr der zweite Anlauf das Leben zum Besseren verändern kann: beim zweiten Kind, dem beruflichen Neuanfang und der Chance, ohne Alkohol noch einmal ganz von vorne zu beginnen. Beim zweiten Mal wird alles besser!

Erkenntnis 2: Spontan sein

Baby wippt nach links. Baby wippt nach rechts. Ist das jetzt mein Leben? Tschüss, Jugend. Hallo Milchschorf! Googeln: Kopfgneis. Babyakne! Haut gelb? Stuhl grün? Googeln: Kolik. Zuckerkugeln für den Bauch. Faltenpflege beim Kind. Falten bei der Mutter. Stillen am Tag, Stillen in der Nacht, wiegen, stillen, stillen, wiegen, stillen, stillen, stillen, wiegen, baden, zappeln, Wasser im Ohr. Jedes Kind kann schlafen lernen? Was für ein Quatsch! Müde. Müder. Müdemüdemüde. Kaffee. Kaffee? Stillen? Koffeinfrei?! Koffeinfrei. Müdemüdemüde. Schon 60 Zentimeter. Schon 70 Zentimeter. Schon sieben Kilo. Schwer genug? Welche Perzentile? Der Windelmüll muss auf den Balkon.



Im Krankenhaus schaute mich das Baby wach und kritisch an, als ob es das Geheimnis von Leben und Tod kennen würde, was vielleicht sogar der Fall war. Wunderschön und besonders sah es aus. Dieses fremde Wesen sollte zu mir gehören? Ich war fassungslos, unendlich dankbar und erschöpft. Nur warum hatte mich der Geburtsvorbereitungskurs nicht auf die Geburt vorbereitet? Was sollte das mit den Atemübungen, den Geburtspositionen und der Theorie, wenn doch die Praxis ganz anders aussah? In meinem Fall nämlich so, dass das Krankenhaus zu wenige Mitarbeiter beschäftigt hat. Stundenlang lag ich ohne Hilfe im Kreißsaal einer Hamburger Klinik. An der Wand schräg hinter mir hing eine Statue der Heiligen Jungfrau Maria. Gütig blickte sie auf mich herab, voller Schmerzen starrte ich zurück. Sie war in ihrer stummen steinernen Art da – im Gegensatz zu den Hebammen. In diesem Moment wurde mir bewusst, dass mit Kind manches anders abläuft als geplant.



Erkenntnis 3: Positiv denken

Muttis. Mutti von Tom. Mutti von Jule. Kaffee ist okay? Kaffee ist okay! Schau, mein Kind greift. Schau, mein Kind sabbert. Schau, mein Kind lächelt. Windel, Body, Strumpfhose, Oberteil 1, Oberteil 2, Hose, Dreieckstuch. Mütze. Mütze ab. Mütze auf. Mütze ab. Mütze auf. Kalte Ohren! Impfen. O Gott, impfen! Impfen? Natürlich impfen. Nägelschneiden? Nein. Haarewaschen? Nein. Nase läuft! Krank? Krank! Ärztlicher Bereitschaftsdienst. Nasensauger. Nasentropfen. Festhalten, ein Tropfen rechts, ein Tropfen links. Schlimm!



Ein paar Tage nach der Geburt schrieb ich in ein Tagebuch: "Jetzt liegst du vor mir, noch nicht mal drei Wochen alt, ein Säugling, der gerne schläft und isst. Und ich kann mir mein Leben nicht mehr anders vorstellen. Ich wünsche mir für dich, dass du zufrieden bist, viel lachst und immer weißt, dass es Menschen gibt, die für dich da sind. Und jetzt, liebes Kind, wachse."



Googeln: Was ist Pastinake? Googeln: Wie schmeckt Pastinake? Googeln: Was tun mit Pastinake? Pastinake gedämpft und püriert. Nein. Pastinake auf Boden.

Der Auftrag war klar: zufrieden sein. Aber was braucht das Kind dafür? Wie kann ich ihm dabei helfen? Als Mutter hatte ich eine neue Aufgabe, und was für eine. Ich sah das Baby an, wie es schlief und dabei schmatzte und gar nicht so unzufrieden aussah. Wir kriegen das schon hin, sagte ich zu ihm – und vor allem auch zu mir. Unendliche Liebe war schon mal da. Jetzt fehlte nur noch der Rest. Ich dachte an Dinge, die mir an meiner eigenen Kindheit gefallen hatten. An Geburtstagskuchen in Eisenbahnform zum Beispiel, an Seilspringen und an Brombeeressen vom Nachbarsstrauch. Wie großartig war es, sich im Fasching für den Kinderball zu verkleiden. Oder Rübengeister auszuhöhlen, Ostereier zu suchen, Zehnpfennigstücke am Kiosk in saure Zungen und blaue Schlümpfe einzutauschen. Noch heute kriege ich Herzklopfen, wenn ich die warmfeuchte Chlorluft des Hallenbades rieche, das in meiner Heimatstadt steht. Mein Baby vor Augen nahm ich mir vor, Schönes, das ich erlebt hatte, an es weiterzugeben.



Erkenntnis 4: Mühe geben

Milchflasche? Nein. Andere Flasche? Nein. Schnuller? Nein. Ein Zahn! Zähnchen! Zähneputzen? Nein. Hunger! Sitzt? Kippt um. Sitzt noch nicht. Sitzt jetzt? Sitzt! Googeln: Was ist Pastinake? Googeln: Wie schmeckt Pastinake? Googeln: Was tun mit Pastinake? Pastinake gedämpft und püriert. Nein. Pastinake auf Boden. Karotte auf Boden. Kürbis auf Boden. Fisch auf Boden. Gläschen mit Gemüse? Nein. Gläschen mit Keks? Nein. Selbst essen? Ja. Keks. Brot. Joghurt auf Tisch. Joghurt am Boden. Joghurt an Wand. Joghurt im Haar. Haarewaschen. Nein.

In den Monaten rund um die Geburt besuchte ich einen Kurs über bedürfnisorientierte Erziehung. So wie ich es verstanden habe, heißt das: Die Bedürfnisse aller sind wichtig, die der Eltern und die des Kindes. Wenn das Kind Hunger hat, soll es essen dürfen. Wenn es schlafen will, darf es schlafen. Sicher muss das Kind sich an Grenzen halten, es soll ja schließlich in Gruppen klarkommen. Aber willkürliche Regeln braucht kein Mensch. Strafen müssen nicht sein, das Kind hat ein natürliches Interesse an Kooperation. Ich fand das alles sinnvoll. Doch was tut man, wenn die Mutter das Bedürfnis nach Schlaf hat und das Kind nicht? Oder wenn das Kind sich unkooperativ die Mütze vom Kopf reißt, obwohl Winter ist? Wenn es sich auch von einem Bändchen an der Mütze nicht davon abhalten lässt? Eigentlich musste ich für mich nur diesen einen Satz aus mittelguten Zeugnissen abwandeln: Das Elternteil war stets bemüht.