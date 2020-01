Erstes Date Ich frage sie immer: Darf ich dich küssen?

Zwar sind mehr als 60 Prozent aller Alleinstehenden zufrieden mit ihrem Leben, jedoch nur zehn Prozent davon sind überzeugte Singles. Was auf der Suche nach der großen Liebe alles passieren kann, davon erzählt die Serie "Es ist kompliziert".



Das mit dem Fragen vor dem Küssen habe ich nach Daria angefangen. Ich traf sie auf Tinder. Sie brachte mich im Chat zum Lachen, schon vor unserem ersten Date. Auch als wir uns in einer Bar trafen, verstanden wir uns super, sie mochte Pizza und Tischtennis, wir tranken drei Bier. Nach ein paar Stunden standen wir draußen in der Berliner Winterluft und versicherten uns, wie schön wir es fanden. Es knistert, dachte ich. Ich sah ihr in die Augen und beugte mich vor.

Nichts ist so bodenlos wie dieser Moment: Wenn jemand, den man küssen will, sich wegdreht.

"Äh … also, ich fand es sehr nett mit dir, aber nicht in dem Kontext", sagte sie.

"Oh, äh, das tut mir leid", sagte ich.

"Aber wenn du magst, können wir ja so mal was machen."

"Ja, voll."

Wir tauschten Nummern aus. Ich sah sie nie wieder.

Adrian Laubmayer Ende 20, lebt in Berlin, datet gern online. Eigentlich ist er zielstrebig, aber bei Frauen weiß er nicht so genau, was er sucht. Diese Kolumne wird ihm sicher dabei helfen. Um seine Privatsphäre zu schützen, benutzen wir hier ein Pseudonym.

Das ist jetzt ein paar Jahre her. Inzwischen frage ich jede Frau, bevor ich sie küsse: "Ich finde es sehr schön mit dir – darf ich dich küssen?" Als ich Hannah bei unserem ersten Date fragte, schmunzelte sie. "Das ist ja interessant. Das hat mich noch nie jemand gefragt", sagte sie. Ich erzählte ihr, dass ich immer frage. "Und, wie sind die Reaktionen?"

Sie lassen sich in drei Gruppen einteilen. Die erste: leichte Irritation. "Ja, aber das nächste Mal bitte nicht fragen", sagte mir Jana, als ich sie fragte. (Es wurde ein toller Kuss. Das zweite Mal fragte ich nicht.) Die zweite Gruppe lacht. Miriam war so eine: "So was kann man doch nicht fragen, das macht doch die ganze Stimmung kaputt!" (Dann küsste sie mich. Die Stimmung war toll.) Die dritte Gruppe ist wie Hannah: fasziniert und interessiert. Nachdem ich ihr meine Erfahrungen geschildert hatte, sagte sie: "Spannend. Magst du dich jetzt zu mir setzen, damit wir anfangen können?" Hach.

Je öfter ich die Frage stellte, desto mehr begriff ich, wie toll sie ist –auf mehreren Ebenen. Denn der beste Moment des Kusses ist die Spannung davor. Wenn es plötzlich still wird, obwohl man sich gerade noch angeregt unterhalten hat. Wenn es in der Brust zieht, als wäre zwischen mir und dem Gegenüber ein Seil gespannt. Wenn es in den Lippen kribbelt und es warm wird um die Nase.

Die Frage zerstört die Spannung nicht, sie verlängert sie. Hannah und ich plauderten noch ein bisschen vor unserem Kuss – über die Frage und Reaktionen. Sie lächelte verschmitzt, ich grinste blöd. Wir kosteten das Kribbeln noch zwei, drei Sätze lang aus.

Es ist kompliziert Das ist nicht nur die Bezeichnung für einen Beziehungsstatus, sondern auch der Name der Singlekolumne auf ZEITmagazin ONLINE. Unsere Autorin Nikita Hansen und der Autor Adrian Laubmayer berichten abwechselnd von den Abenteuern alleinlebender Großstädter. Wie absurd, lustig, aufregend und haarsträubend das sein kann, davon erzählen unsere Kolumnisten. Bis November 2019 hat auch Greta Knaurhahn diese Kolumne geschrieben, die sich aber diskret ins Privatleben zurückziehen wollte.

Später trafen wir uns dann öfter, irgendwann lagen wir bei mir im Bett. Und hier merkte ich, dass die Frage nach dem Kuss noch etwas tut: Sie normalisiert das Sprechen über Lust. Denn das "Darf ich dich küssen?" von der Bar führte mich mit Hannah zu "Wo soll ich dich küssen?" im Bett. Und machte es mir leichter, sie zu fragen: "Wie soll ich dich anfassen, damit es dir so richtig Spaß macht?" Ich befolgte ihre Antworten, und merkte: Es lohnt sich.

Ich kann daher jedem und jeder nur raten, vor dem Kuss zu fragen. Gerade auch die Frauen. Denn, auch das merkte ich: Als Mann, der Frauen trifft, werde ich nicht geküsst. Hannah, zum Beispiel, hat studiert, ist berufstätig, leitete Teams. Sie bohrt Löcher, baut ihr Bett allein auf und weiß, was sie will. Aber einen Mann küssen? Oder ihn danach fragen? NIE! Viel zu schüchtern. Das erzählte sie mir, als ich mit ihr – nach dem Küssen – über die Frage sprach. Was ich nachvollziehen kann, denn ich habe ja auch Angst: Angst vor dem Nein, vor der Zurückweisung, vor dem merkwürdigen Moment danach. Dabei ist die Frage auch ein Schild.

Denn selbst, wenn ich ein Nein als Antwort bekäme, so weiß ich doch: Wenigstens habe ich gerade nichts falsch gemacht.



Tatsächlich habe ich aber noch nie ein Nein bekommen. Das liegt nicht daran, dass ich nur mit Frauen ausgehe, die mich küssen wollen. Auch ich bin schon auf Dates gegangen, bei denen es nicht gefunkt hat. Nur habe ich die gar nicht erst gefragt. Denn ich habe gemerkt, dass die Frage dazu führt, dass ich erst mal selbst genauer überlege: Knistert es wirklich, oder bilde ich mir das nur ein? Und, viel wichtiger: Möchte ich dich überhaupt küssen? Tatsächlich ist es ja äußert selten, dass die eine Person mental schon den gemeinsamen Haushalt einrichtet, während die andere sich fragt, was sie wohl gleich allein zu Hause auf Netflix für eine Serie bingen wird.

Eigentlich begann mein Fragen aus Scham vor dem Scheitern. Doch dann kam, einige Zeit nach meinem Date und dem gescheiterten Kussversuch, #MeToo. Seitdem sprechen wir darüber, was man fragen und sagen sollte, bevor man sich anfasst, sich nahekommt und auch vor dem Sex. Dass es nicht mehr reicht, wenn eine Frau nicht Nein sagt. Und nur Ja wirklich Ja heißt.



Die Frage nach dem Kuss ist auch politisch: Seit #MeToo wissen wir Männer – viele von uns vielleicht zum ersten Mal – wie viele Frauen schon sexuelle Gewalt erlebt haben. Schmierige Anmachen und ungewollte Berührungen sind Alltag für fast alle Frauen. Ist es in diesen Zeiten, mit diesem Wissen, nicht selbstverständlich, zu fragen: Darf ich dir nahekommen?