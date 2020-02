Allergien "Sie werden nie wieder ohne Medikamente das Haus verlassen"

Er hat nur ein winziges Stück von meinem belegten Baguette abgebissen, aber ich brauche weniger als eine Minute, um zu verstehen, dass sein Leben in Gefahr ist. Seine Lippen schwellen an, "Mund, aua", sagt Louis, mein dreijähriger Sohn. Ich reiße meine Handtasche auf, hole den Adrenalininjektor raus, das Cortison, den Cetirizin-Saft, verabreiche ihm das ganze Notfallset. Das Glück im Unglück: Wir sitzen an einem Gate des Flughafen Münchens im Boarding-Bereich, schnell erreichen uns der Notarzt und drei Sanitäter. Sie wissen, um was es hier geht, um Sekunden. Eine Mitarbeiterin des Flugpersonals hatte einen Rettungswagen verständigt. Die Nacht verbringen mein Sohn und ich im Kinderkrankenhaus in Schwabing.

Louis ist heute acht Jahre alt und hat von Geburt an mehrere lebensbedrohliche Nahrungsmittelallergien. Positiv ausgedrückt würde ich sagen: Er kann nur keine Nüsse, kein Sesam, keine Sojabohnen und einige Früchte nicht essen. Realistisch bedeutet es für ihn, das Haus nie ohne ein Notfallset und am besten mit eigenem Essen zu verlassen. Für uns Eltern heißt es, mit dem Gedanken zu leben, dass das völlig gesunde Kind jederzeit in eine lebensbedrohliche Lage kommen kann, in der es auf schnelle geschulte Hilfe angewiesen ist.



Je nach Menge des Allergens, mit dem ein Allergiker Kontakt hat, kann es zum Blutdruckabfall kommen, zu Atemnot, asthmatischem Husten, die Luftröhre kann sich verengen, im schlimmsten Fall stirbt die Person – davor kommt es häufig zu einem anaphylaktischen Schock, die stärkste allergische Reaktion, bei der der gesamte Organismus involviert ist. Das heißt, dass mindestens zwei verschiedene Organsysteme – die Haut, der Magen-Darm-Trakt oder das Herzkreislaufsystem, gleichzeitig betroffen sind. Die Allergiker werden meist bewusstlos.



Bei Kindern sind laut Experten Nahrungsmittelallergien Hauptauslöser für Anaphylaxien, in 23 Prozent aller Fälle werden diese durch Erdnüsse provoziert, in jeweils zehn aller Fälle durch Haselnüsse und Kuhmilch. Die Anzahl der von Allergien betroffenen Kinder steigt nach Angaben des Deutschen Allergie- und Asthmabundes (DAAB) immer mehr an, ihre Zahl habe sich in den vergangenen zehn Jahren versiebenfacht. Jedes dritte Schulkind leide mittlerweile unter allergischen Erkrankungen.

Die Ursache für diese Zahlen ist bisher nicht geklärt. "Sicherlich begünstigen Neurodermitis und asthmatische Vorerkrankungen eine Nahrungsmittelallergie", sagt Kirsten Beyer, Professorin und Leiterin des Kinderallergologischen Studienzentrums der Charité in Berlin. Auch zur Beschaffenheit der Darmflora und dem Zusammenhang mit Allergien werde geforscht.



Bei uns bestimmt die Allergie meines Sohnes unseren Alltag. Dank dieser habe ich mich für mein Kind in die immer wachsame Mutter verwandelt, die ich nie sein wollte. Aus Sicht eines Mediziners erfülle ich allerdings nur meine Pflicht.



Er schlief wie im Koma

Wie sehr die Allergie in unser Leben eingreifen würde, war mir anfangs nicht klar. Als mein Sohn vier Monate alt war, fütterte ich ihm ein Baby-Müsli und brachte ihn zu seinen Tagesmüttern. Nach einer Stunde kam der Anruf: "Er hat sich übergeben." Ich holte ihn sofort ab, doch etwas stimmte nicht. Er schlief fast wie im Koma, hing schlaff in meinem Arm, sein Gesicht war rot und geschwollen, seine Hände ganz dick. Er hatte einen anaphylaktischen Schock erlitten, aber das wusste ich damals noch nicht. Ich fuhr zum Kinderarzt, der ihm Kortison verabreichte. Blutabnahme. Überweisung zum spezialisierten Allergologen, noch mehr Bluttests und dann das Gespräch mit dem Arzt, der uns Eltern ein Notfallset auf den Tisch legte.



"Das hier ist bitterer Ernst", sagte er uns. "Ihr Sohn reagiert auf Nussspuren im Mikrobereich, seine Blutwerte zeigen das deutlich. Sie werden nie wieder ohne Medikamente das Haus verlassen." Auf dem Nachhauseweg schwiegen wir Eltern uns an. Ein paar Tage später im Supermarkt las ich Produktbeschreibungen und verstand erstmals im Ansatz die Konsequenzen für unser künftiges Leben. Fast jede Schokolade enthält Spuren von Nüssen. Fast jedes Fertiggericht. Sandwiches und Süßes beim Bäcker: zu riskant. Ein Besuch im Restaurant: nur nach Rücksprache mit dem Küchenchef und immer ohne Garantie. Pommes an der Frittenbude: Vorsicht, Würzsalz enthält oft Erdnussspuren. Ein Besuch an der Eisdiele im Sommer: keine Chance, weil die Eiskelle meist nach jeder Benutzung in einem Wasserbad für alle Eissorten ausgewaschen wird. Damit es bei ihm keine Tränen gibt, wenn alle Eis schlecken, halten wir immer sofort nach dem nächsten Supermarkt Ausschau.

"Wir holen ein eingepacktes Eis."

"Diese blöde Allergie", schimpft mein Sohn dann.

"Nein, so schlimm ist das doch gar nicht."

Seit dem Babyalter meines Sohnes ist aber eine besondere Aufmerksamkeit geboten. Es ging nicht immer alles gut. Eine Pizza Margherita brachte uns ins Krankenhaus, das Jahr darauf eine versehentlich gegessene Praline aus dem Adventskalender. Adrenalinspritzen, 112 rufen, Nacht im Krankenhaus. Auf Anraten der Ärzte haben wir mit Louis eine klinische Provokation gemacht, so nennt man Behandlungen, bei denen ein Allergiker sein Allergen in Mikrodosen unter ärztlicher Aufsicht verabreicht bekommt, um die Diagnose zu konkretisieren. Nach der dritten Gabe erlitt Louis einen anaphylaktischen Schock.

Der Vorfall traumatisierte mich mehrere Monate. Louis blieb bei mir zu Hause, in eine Kita wollte ich ihn nicht mehr bringen, nicht solange er fünf Jahre alt sein würde. Dann fand ich einen netten Elterninitiativkindergarten, der Erzieher setzte sich bei Essen immer neben ihn. Ich schöpfte wieder Vertrauen.