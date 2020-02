Erektionsprobleme Wie kann mein Sex mit 70 sein?

In unserer Kolumne "Schlafzimmerblick" beantwortet die Sexualtherapeutin Angelika Eck regelmäßig Ihre Fragen zu Liebe, Sex und Partnerschaft. Denn über nichts wird häufiger geschwiegen. Das wollen wir ändern.

Werner H., 70:

Ich habe eine körperlich und geistig schwer behinderte Frau, die ich seit zehn Jahren pflege. An ein Sexualleben ist schon lange nicht mehr zu denken, da meine Frau auch inkontinent ist und die Tätigkeit als Pfleger auch im Intimbereich für mich den Aufbau von Libido ausschließt. Ich habe mir jahrelang mit Pornos und auch mit Prostituierten beholfen, war aber dabei nie zufrieden geschweige denn glücklich.



Vor etwa anderthalb Jahren habe ich eine gleichaltrige Frau über ein Internetforum kennengelernt und wir haben uns Hals über Kopf ineinander verliebt. Es ist eine unglaubliche Zärtlichkeit zwischen uns und meine Freundin sagt, dass sie körperlich noch nie in ihrem Leben eine Intensität wie mit mir erlebt hat. Auch für mich ist das Zusammensein mit ihr wunderschön, wir können stundenlang zärtlich sein, ich stimuliere sie und sie erlebt dann oft mehrfache Orgasmen. Es ist fast so, als würde ich mit ihr "kommen".

So weit ist alles wunderbar – auf dieser Ebene ist es für mich der schönste Sex meines Lebens. Nur mein Penis ist bei dieser Art von Liebesspiel leider außen vor. Ich bekomme eine Erektion, wenn wir uns streicheln. Sobald ich aber versuche, in sie einzudringen, wird die Sache verkrampft, meine Erektion lässt nach und wenn es doch mal für kurze Zeit geht, reicht es nie bis zum Höhepunkt.



Manchmal stimulieren wir mich zusammen bis zum Orgasmus, aber das ist mir dann meist zu mechanisch und dauert, während sie extrem sensibel und leicht erregbar ist. Meine Freundin sagt, dass es für sie überhaupt nicht wichtig ist, ob ich in ihr bin, aber für mich ist es immer ein tolles Gefühl der Verbundenheit. In erster Linie geht es mir aber darum, zu verstehen, warum mein Penis an dieser Stelle streikt. Ich habe es auch schon mit den blauen Pillen versucht, was das Problem in keiner Weise löst. Dass es mit der Untreue zu meiner Frau zu tun hat, glaube ich nicht, die beiden kennen sich mittlerweile und mögen sich sogar, was mich emotional sehr entlastet hat. Haben Sie einen Tipp oder eine Strategie, wie ich meinen Penis in unser Spiel einbeziehen könnte?

Angelika Eck Die systemische Paar- und Sexualtherapeutin hat in Landau und Heidelberg Psychologie studiert und dort auch promoviert. Als Supervisorin und systemische Lehrtherapeutin ist sie in Heidelberg und andernorts tätig. Sie ist Herausgeberin von Der erotische Raum: Fragen der weiblichen Sexualität in der Therapie (2016). In Karlsruhe betreibt Angelika Eck eine Praxis für Paar- und Sexualtherapie.

In Ihrer Zuschrift fällt mir als Erstes auf, was Sie alles Wunderbares besitzen: Treue zu Ihrer Frau. Sie haben sicherlich schwere Zeiten durchgestanden und immer noch einiges zu meistern. Sie haben eine weitere Frau und Geliebte auf verträgliche Weise in Ihr bestehendes Leben integrieren können. Als Liebhaber werden Sie allem Anschein nach hoch geschätzt. Sie sind in der Lage, Ihre Freundin zu erregen, ihr den Genuss mehrfacher Orgasmen zu bescheren und das Zusammensein intensiv zu erleben. Sie selbst schreiben, der Sex sei "auf dieser Ebene" auch noch der schönste Ihres eigenen Lebens. Sie Glücklicher! Als Hauptqualitäten Ihrer Art, Sex zu praktizieren, lese ich heraus: berühren, emotional und sinnlich stark mitschwingen mit der Lust Ihrer Partnerin. Der Einzige, der sinnlich nicht so richtig mit abhebt, ist Ihr Penis. Wenn Sie ihn aktuell ins Zentrum des Geschehens stellen, kehrt Anstrengung ein, wo vorher Lust und Erregung waren. Was ist mit Ihrem Penis los und wie könnte er wieder zum aktiven Teilhaber oder sogar Akteur Ihres Liebesspiels werden?



Sie sind in einem Alter, in dem sich die erektile Fähigkeit bei vielen Männern verringert, ohne dass es gesundheitlich bedenklich wäre. Falls noch nicht geschehen, ist eine urologische Untersuchung dennoch sehr zu empfehlen, um mögliche organische Ursachen oder Einflussfaktoren (Herz-Kreislauf-Probleme, Diabetes, hormonelle Veränderungen) auszuschließen oder zu kennen. Alles, was ich im Folgenden empfehle, gilt vor dem Hintergrund, dass aus medizinischer Sicht grundlegende Gesundheitsrisiken entweder ausgeschlossen wurden und etwaige organische Einflussfaktoren auf Ihre Erektionsfähigkeit entsprechend beachtet oder behandelt werden.



Ich halte fest: Erektionen sind Ihnen noch möglich und auch der Orgasmus – der Penis funktioniert! Er braucht offenbar besonders starke und lang anhaltende Stimulation. Und darin liegt die Anstrengung, an dieser Stelle endet Ihr sexueller Genuss mit Ihrer Partnerin.



Sie haben zehn Jahre Sexualität nicht als Liebesakt, sondern in Form von Masturbation zu Pornografie und mit Prostituierten praktiziert. Vielleicht hatten Sie wenig Zeit und Muße, Sexualität zu genießen, das heißt: in Ihrem Körper zu spüren, wie sich die Erregung anfühlt, langsam ausbreitet, wie Sie sie ein wenig bremsen oder durch Atmung oder Beckenbewegungen ausdehnen oder konzentrieren können.



Womöglich hat Ihr Penis gelernt, sich auf eine ganz gezielte Stimulation per Hand, vielleicht mit viel Druck und raschen Bewegungen mit viel Spannung, zu verlassen. Und vielleicht hat er sich davon entwöhnt – im Zusammenhang mit einer Partnerin, deren weicherer Vagina und variantenreicheren Berührungen – genug zu spüren, um die Erregung steigern zu können. Hinzu kommt der mutmaßliche Alterseffekt, von dem viele Männer in meiner Praxis berichten: Je mehr sie erleben oder befürchten, dass ihr Penis nicht mehr so rasch steif wird wie früher, desto wilder stimulieren sie ihn. Das geht meistens einher mit einer gehörigen Portion Anspannung und solchen Gedanken: Komm schon, es muss doch gehen! Und dieses Ausmaß an Anstrengung bedeutet im Körper wiederum ein so großes Stressgeschehen, dass es die Erektion erst recht behindert.



Auch wenn altersbedingte Grenzen der Erektionsfähigkeit weiter bestehen können, können Sie eine Menge dafür tun, dass Ihr Penis vom Gequälten zum Genießer wird. Für diese Wandlung braucht er viel Aufmerksamkeit, Zeit und Spiel. Sind Sie investitionsbereit?

Wann immer Sie Ihr Geschlecht im Alltag berühren – unter der Dusche, beim Wasserlassen –, und kurz vor dem Einschlafen oder Aufstehen, können Sie es bewusst wahrnehmen und vor allem darauf achten, was der Penis im Ruhezustand alles spüren kann. Verfeinern Sie sein Sensorium durch Berührung und innere Aufmerksamkeit. Machen Sie ihn sich buchstäblich wieder zum Freund. Wenn Sie das ein paar Tage oder Wochen getan haben, können Sie dem nachspüren: Wie erreiche ich den Penis eigentlich mit meiner Atmung? Die Atmung ist wichtig beim Sex, weil sie uns hilft, den Genitalraum zu durchbluten und sexuelle Energie genussvoll im Körper auszubreiten. Bei angestrengter Stimulation halten wir meistens die Luft an oder atmen sehr flach. Beobachten Sie sich mal bei der Selbstliebe. Wenn Sie merken, Sie spannen sich zu sehr an oder hören auf zu atmen, versuchen Sie, die Spannung etwas zu lösen, tiefer zu atmen, auch wenn die Erregung dann abflauen sollte. Ich empfehle Ihnen, sich auch einmal im Stehen zu stimulieren und dabei zu spüren, wie Sie möglichst stabil und kraftvoll stehen, wie Ihre Füße Sie tragen. Stellen Sie sich einen Moment lang vor, Sie wären ein Raubtier kurz vor dem Sprung. Vielleicht spüren Sie Energie in Ihrer Beckenregion? Da soll sie auch hin. Falls Sie sich gern bewegen, probieren Sie mal aus, nicht mit der Hand den Penis zu reiben oder stark zu drücken, sondern diesen mithilfe Ihres Beckens elastisch, aber kraftvoll nach vorn in Ihre Handhöhle zu schieben und wieder zurückzuziehen und dabei leicht zu entspannen. So erlangen Sie Intensität ohne körperlichen Stress. Darum geht es.



Schlafzimmerblick Was wollen Sie über Liebe, Sex und Partnerschaft wissen? Bei Problemen im Bett geht es selten allein um Sex, sie betreffen fast immer auch die Partnerschaft und das eigene Selbstwertgefühl. Wenn es in der Sexualität oder der Beziehung stockt, tauchen viele Fragen auf. Wie sage ich, was mir fehlt? Was, wenn Wünsche unerfüllt bleiben? Warum gehe ich fremd? Unsere neue Kolumne Schlafzimmerblick will Antworten geben. Denn offen zu sprechen ist die Voraussetzung dafür, gehört zu werden. Schicken Sie uns Ihre Fragen an schlafzimmerblick@zeit.de. Ihre Zuschriften behandeln wir selbstverständlich vertraulich. Alle Antworten von Angelika Eck finden Sie hier.

Beim Liebesspiel mit Ihrer Partnerin scheint Ihre Aufmerksamkeit aktuell fast gänzlich bei ihr zu sein. Ich ermutige Sie, verstärkt in Ihren eigenen Körper hineinzuhorchen, während Sie mit ihr aktiv sind. Dann auch den Penis genau wahrzunehmen. Was spürt er? Und wie atmen Sie dann? Und noch etwas: Könnten Sie mal mit dem ganzen Körper so tun, als ob Sie sie penetrieren, unabhängig davon, ob der Penis es auch tatsächlich tut? Wie fühlt sich das an? Wie sprechen Ihre Körper dann miteinander?



Auch mit schwach oder kaum erigiertem Penis können Sie in ihr sein. Dort ruhen. Was spüren Sie dann? Und was geschieht, wenn Sie beide Ihre Becken ganz sanft miteinander bewegen? Vielleicht kann sie ein wenig mit der Muskulatur ihres Beckenbodens spielen und die Vagina mal enger, mal weiter werden lassen. Spüren Sie es?



Wichtig ist: Das Verändern erlernter Muster dauert manchmal richtig lange. Je mehr Sie üben und immer darauf achten, dass Dinge sich gut anfühlen, desto eher gewinnen Sie neue Spielräume dazu.

Was ich hier in wenigen Sätzen beschreibe, ist ein facettenreicher Prozess. Zur Unterstützung könnten Sie auch einen Sexologen aufsuchen, der passgenau Übungsschritte mit Ihnen entwickelt, Möglichkeiten und Grenzen einschätzt und Sie aktiv dabei begleitet, Intensität ohne Stress aufzubauen. Alternativ empfehle ich Ihnen einen Blick in das Praxisbuch Klappt's? für Männer von Michael Sztenc. Ihr Penis kommt in die Jahre – seine Altersweisheit wird darin bestehen, mehr zu spüren als zu machen. Eigentlich das, was Sie mit Kopf, Herz und übrigem Körper bereits tun.